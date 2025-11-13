«У террористов не бывает почерка». Мальчик подорвался на купюре в Подмосковье — кто ее заминировал и ждать ли новых ЧП

Мальчик подобрал упаковку с купюрой, и та взорвалась Источник: Воробьёв LIVE / T.me, Осторожно, Москва / T.me

Десятилетний мальчик в подмосковном Красногорске подобрал подарочную упаковку с привязанной купюрой, и та взорвалась в руках. Ребенку пришлось частично ампутировать пальцы на правой руке.

После происшествия москвичи заволновались. В районе Митино столицы вызвали полицию, потому что нашли в подъезде пачку денег, обернутую розовой лентой. Но та оказалась безопасной. Позже свернутые 10-рублевые купюры нашли на Нижегородской улице и в Петровско-Разумовском проезде — взрывчатки там тоже не обнаружили.

MSK1.RU выяснил у экспертов, был ли в Подмосковье теракт и как себя защитить в неспокойное время.

Первая версия — бытовая ссора

Подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов в беседе с MSK1.RU предположил, что произошел бытовой конфликт, а ребенок пострадал случайно. По его мнению, взрыв никак не связан с боевыми действиями на Украине.

«Учитывая количество взрывчатого вещества и единичный случай, я думаю, что это бытовые соседские разборки. Представьте, что на детской площадке кто-то распивает спиртные напитки, для соседей удобно приманить их 10 рублями… Больше на это похоже», — сказал Филатов.

Он объяснил, что для диверсий используют более мощную взрывчатку. Экс-сотрудник ФСБ уверен, что подрывников быстро найдут, потому что они не профессионалы и наверняка оставили следы. К тому же в городе много камер видеонаблюдения.

Не хочется говорить о почерке, потому что у террористов не бывает почерка, они друг у друга берут методики. Но больше всего похоже на бытовуху. Алексей Филатов подполковник ФСБ в отставке

В пользу его версии говорит то, что СК возбудил дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом (ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК). Дела о теракте нет. Возможно, его возбудят позже.

В 2017 году житель Ростова-на-Дону с помощью заминированного фонарика подорвал знакомого из-за ревности. Он специально оставил фонарик включенным на пути потерпевшего, чтобы тот не прошел мимо. Мужчина лишился правой кисти и трех пальцев левой руки. Подрывник получил 11,5 года лишения свободы.

Вторая версия — терроризм

Эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору Станислав Веселов видит ситуацию иначе. Он уверен, что преступление позже квалифицируют как теракт или подготовку к теракту.

«Это, к сожалению, не первый раз. На фоне специальной военной операции и грядущих праздников такое происходит. Я предполагаю, кураторы были в соцсетях, а исполнители — молодые люди. Однозначно им предложили хорошие деньги», — сообщил он MSK1.RU.

Веселов отвергает бытовую версию. Он напомнил, что во время теракта в 2000 году в московском метро подорвали оставленный чемодан. По его словам, бывали случаи, когда взрывали мобильные телефоны.

«Так как взрывное устройство расположили рядом с детской площадкой, террористы делали акцент на то, чтобы навредить незащищенным нашим гражданам. Это дети, мамочки с детьми и пожилые люди», — считает эксперт.

Ждать ли новых взрывов

После ЧП в Красногорске подмосковная полиция призвала жителей и гостей региона быть осторожными. Их предупредили, что бесхозные вещи нельзя трогать, нужно сразу сообщать в оперативные службы. Звонить следует на безопасном расстоянии, чтобы не спровоцировать взрыв радиоволнами.

«Просим родителей и педагогов провести с детьми разъяснительные беседы об опасности посторонних предметов, которые могут быть замаскированы под безобидные, на первый взгляд, предметы: сумки, пакеты, портфели, игрушки, свертки, деньги, банки из-под напитков», — добавили в ГУ МВД.

Полиция проверяет подъезд в Митино Источник: Осторожно, Москва / T.me

Президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов допустил, что после взрыва могут появиться подражатели, а бдительность граждан будет зашкаливать.

«С телефонными звонками мы часто сталкиваемся, что школьники балуются лжеминированием школ, именно подражая. Потому что человек, который это сделал, оказался в центре внимания», — предупредил эксперт.

Станислав Веселов подтверждает возможные риски, но по другой причине. Он считает, что исключать новые теракты нельзя, так как это способ сеять панику.

«Самое важное — проводить профилактическую работу в школах и семье. Детям необходимо доводить информацию, что нельзя поднимать посторонние предметы», — предупредил собеседник.

Красивые пакеты, коробки — взрывное устройство может быть замаскировано под всё что угодно. Станислав Веселов эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору

В жилом доме в Митино нашли пачку денег Источник: Я ❤️ Митино / T.me

Пострадавшего ребенка в Детском центре имени Л. М. Рошаля навестил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Администрация опубликовала первое видео с мальчиком, который отходит от шестичасовой операции.