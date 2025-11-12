Задержали подозреваемого в поджоге дома многодетной семьи в Ярославской области: кто им оказался

В Ярославской области сгорел дом многодетной мамы Источник: Благотворительный фонд «ДоброЯр» / Vk.com

В Ярославской области задержали подозреваемого в поджоге дома многодетной семьи в деревне Осник Ростовского округа. Пожар случился 6 ноября. По информации 76.RU, подозреваемым оказался глава семейства, которое и лишилось дома.

«Прибывшим на место происшествия нарядом патрульно-постовой службы выявлен 36-летний гражданин. По имеющимся данным, мужчина, находившийся в состоянии опьянения, облил бензином собственный дом и совершил его поджог. Предположительно, причиной противоправных действий могли стать семейные проблемы», — прокомментировали в УМВД России по Ярославской области.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения виде заключения под стражу. Если мужчину признают виновным, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Пожар произошел 6 ноября Источник: Благотворительный фонд «ДоброЯр» / Vk.com

Напомним, пожар произошел поздним вечером 6 ноября. Огонь удалось полностью потушить только к трем часам ночи 7 ноября. К тому времени деревянное строение полностью выгорело. В полиции тогда сообщили, что по предварительной информации, причиной возгорания мог стать поджог.