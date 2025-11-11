Внучка экс-мэра Самары Тархова больше недели травила бабушку и дедушку — новые подробности убийства

По словам Екатерины, она осознает, что совершила преступление Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Появились новые подробности об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи. Внучка Екатерина, которую обвиняют в совершении преступления, больше недели травила бабушку и дедушку, наблюдая, как они умирают. Об этом RT рассказал источник, знакомый с семьей.

Он уточнил, родственники часто ругались из-за денег. Виктор Тархов ежемесячно давал внучке 200 тысяч рублей, но она говорила, что ей этого мало.

«Приходила к ним, скандалила. А у него и так были проблемы со здоровьем из-за последствий ковида. Какое-то время они даже перестали внучку пускать к себе в квартиру», — пишет RT со ссылкой на собеседника.

По его словам, в декабре 2024 года Екатерина стала ежедневно приходить в гости к бабушке с дедушкой. Каждый раз она незаметно подсыпала им в еду какие-то вещества, чтобы их отравить, утверждает источник. Виктору и его жене постепенно становилось всё хуже. Сама обвиняемая на допросе призналась, что наблюдала, как родственники мучаются и умирают.

«Когда Виктор с женой умерли, внучка расчленила тела и выбросила в мусорные контейнеры. Следователи до сих пор не смогли найти крупные останки, но обнаружили небольшие частички в квартире», — добавил источник.

RT также связался с близким другом Виктора Тархова Александром Кузнецовым. Он рассказал, что летом 2024 года бывший мэр жаловался на внучку.

«Вообще, он про проблемы в семье не любил говорить, но у него будто накипело — и он выпалил, что внучка институт не окончила, работать не хочет — только давай ей деньги!» — сказал Кузнецов.

Об убийстве экс-мэра и его супруги стало известно 5 февраля этого года. Под подозрение сразу попала их внучка. Девушке долго удавалось скрывать смерть родственников и постепенно распродавать их имущество. Через несколько дней ей предъявили обвинение в двойном убийстве. По версии следствия, девушка попыталась скрыть тела родственников. Обвиняемая находится в СИЗО, ее заключили под стражу до 2 декабря 2025 года.

21 октября в программе «Малахов» на канале «Россия 1» показали интервью Екатерины в СИЗО. Девушка рассказала о сложных отношениях в семье и о своих подельниках, которые, как она утверждает, привели ее к преступлению.

Следственный комитет предъявил заочные обвинения 56-летней Светлане Метревели, с которой Екатерина познакомилась во время поездки в Грузию, и ее 25-летнему племяннику Дмитрию Метревели. Их объявили в международный розыск. По словам Екатерины, именно Светлана загнала ее в долги, а после потребовала документы на бизнес или квартиру семьи. Под ее воздействием девушка подливала бабушке и дедушке «некую жидкость», а после помогала выносить тела.

«Я осознаю, что совершила это преступление. Но что я убийца — нет. Потому что убийцы, они готовятся к преступлению. У них есть какой-то мотив к преступлению. У них есть какой-то опыт или определенные какие-то знакомства. Ну то есть это от чего-то должно отталкиваться», — заключила Екатерина.