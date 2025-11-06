НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

5 м/c,

зап.

 752мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,38
EUR 93,76
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Тренер «Спартака» — о провальном матче против «Локо»
«Умные решения» в недвижимости
Беспилотная опасность
Райдер Булановой
Пропал музейный кот Василий
Что делать при беспилотной опасности
Продают легендарный недострой
Афиша на ноябрь
Криминал «Умысел не доказан»: в России завели первое дело о поиске экстремистских материалов

«Умысел не доказан»: в России завели первое дело о поиске экстремистских материалов

Под суд попал уральский медик

153
Парень наткнулся в интернете на информацию о запрещенных организациях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПарень наткнулся в интернете на информацию о запрещенных организациях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Парень наткнулся в интернете на информацию о запрещенных организациях

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В России завели первое дело по новой статье о поиске экстремистских материалов. Под суд попал 20-летний медик из Свердловской области. Об этом нашим коллегам из E1.RU рассказал адвокат уральца Сергей Барсуков.

Во время поездки на работу парень бороздил просторы интернета и наткнулся на информацию о запрещенных организациях «Азов» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) и «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ).

«Посмотрел просто из-за любопытства, не более. Вообще в жизни характеризуется как положительный молодой человек. Он окончил медицинский колледж, во время учебы активно участвовал в патриотических мероприятиях, занимал первые места», — рассказывает адвокат.

На медика составили протокол по ст. 13.53 КоАП РФ «Поиск заведомо экстремистских материалов в Сети». Юрист предполагает, что информацию в ФСБ мог передать оператор сотовой связи. По делу прошло уже два заседания в Мировом суде Каменска-Уральского.

«На втором заседании 6 ноября я объяснил, что по таким доказательствам нельзя выносить решение. Мой подзащитный невиновен. У него не было прямого или иного умысла на совершение данного правонарушения. Умысел не доказан, доказательств веских нет», — заключил Барсуков.

Суд вернул дело в полицию для устранения недостатков.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России начал действовать закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. Размер штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Первый зампред комитета Совета Федерации по государственному строительству Артем Шейкин заявлял, что ответственность будет вводиться только за умышленный поиск запрещенной информации.

Подробнее о том, как работает новый закон и какой контент относится к экстремистскому, мы рассказали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Экстремизм Интернет Суд Обвинение Свердловская область
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление