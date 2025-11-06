«Умысел не доказан»: в России завели первое дело о поиске экстремистских материалов

Парень наткнулся в интернете на информацию о запрещенных организациях Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В России завели первое дело по новой статье о поиске экстремистских материалов. Под суд попал 20-летний медик из Свердловской области. Об этом нашим коллегам из E1.RU рассказал адвокат уральца Сергей Барсуков.

Во время поездки на работу парень бороздил просторы интернета и наткнулся на информацию о запрещенных организациях «Азов» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) и «Русский добровольческий корпус» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ).

«Посмотрел просто из-за любопытства, не более. Вообще в жизни характеризуется как положительный молодой человек. Он окончил медицинский колледж, во время учебы активно участвовал в патриотических мероприятиях, занимал первые места», — рассказывает адвокат.

На медика составили протокол по ст. 13.53 КоАП РФ «Поиск заведомо экстремистских материалов в Сети». Юрист предполагает, что информацию в ФСБ мог передать оператор сотовой связи. По делу прошло уже два заседания в Мировом суде Каменска-Уральского.

«На втором заседании 6 ноября я объяснил, что по таким доказательствам нельзя выносить решение. Мой подзащитный невиновен. У него не было прямого или иного умысла на совершение данного правонарушения. Умысел не доказан, доказательств веских нет», — заключил Барсуков.

Суд вернул дело в полицию для устранения недостатков.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в России начал действовать закон о штрафах за поиск экстремистского контента в интернете. Размер штрафа составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Первый зампред комитета Совета Федерации по государственному строительству Артем Шейкин заявлял, что ответственность будет вводиться только за умышленный поиск запрещенной информации.