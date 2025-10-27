НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Криминал В убийстве учительницы признался ее сосед. Он посадил труп за руль машины, инсценировав ДТП. Всё, что известно о преступлении

В убийстве учительницы признался ее сосед. Он посадил труп за руль машины, инсценировав ДТП. Всё, что известно о преступлении

Убийца таким образом пытался замести следы

Обвиняемого в убийстве учительницы из Бугуруслана отправили в СИЗО

27 октября Бугурусланский районный суд отправил в СИЗО 42-летнего Александра В.: он признался в убийстве своей 56-летней соседки — Марины С., работавшей учителем физкультуры в местной гимназии. После того как подозреваемый задушил женщину, он уехал на ее «Ниссане», но попал в ДТП. А после пересадил тело за руль и сбежал. Рассказываем всё, что об этом известно.

Момент убийства попал на камеру видеонаблюдения

Страшное преступление произошло 25 октября средь бела дня на улице Нагорной в Бугуруслане. Марина подошла к своей припаркованной машине — белому «Ниссану-Кашкай», но тут же из кустов через дорогу выскочил неизвестный в черном капюшоне. Он накинулся на женщину и, несмотря на ее душераздирающие крики, задушил с помощью удавки. Никто из проходивших и проезжавших мимо помочь жертве безумца даже не пытался.

Момент расправы попал на камеру видеонаблюдения. Впечатлительных просим не смотреть!

На следующий день стало известно, что убитая — 56-летняя учительница физкультуры из бугурусланской гимназии № 1 Марина С. В учебном заведении выразили соболезнования 14-летнему сыну погибшей, ее близким и родным. Педагог — лауреат многочисленных муниципальных, областных и всероссийских конкурсов.

— Трудовая биография Марины Алексеевны была тесно связана с МАОУ «Гимназия № 1», ставшим для нее поистине родным. 20 лет педагог посвятила физическому развитию учеников, работая над формированием здорового образа жизни. Запомним ее как замечательного, доброго, справедливого учителя. Всю свою жизнь Марина Алексеевна посвятила детям, щедро делясь знаниями и душевным теплом, — скорбят коллеги Марины.

До этого женщина потеряла старшего сына и мужа. Последняя запись на страничке в социальных сетях Марины гласит, что всё будет хорошо. И как ножом по сердцу — скорбь одной из ее учениц. Хорошо уже не будет никогда…

Жители Бугуруслана рассказали нашим корреспондентам, что Марина была добрым и чутким человеком, никто не отзывался о ней плохо. А вот подозреваемого описывали совсем иначе: говорили, что он не от мира сего, заостряли внимание на его необычной внешности и даже приписывали ему психическое заболевание.

Считал, что Марина отравила его собак

Сейчас он уже задержан, это 42-летний ранее судимый Александр В., сосед убитой женщины. Источники 56.RU рассказали, что он жил с престарелой матерью, а Марина часто помогала им по хозяйству: убиралась и готовила еду. Недавно пожилая женщина скончалась, а ее сын буквально помешался на мысли о том, что к смерти его собак, отравленных неизвестным, может быть причастна именно Марина, и он решил ей жестоко отомстить.

До трагедии он несколько раз угрожал женщине и даже нападал на нее — но она и представить не могла, что крайне религиозный сосед, завещавший свой дом Церкви, пойдет на такой шаг. А он пошел.

Как рассказал Александр полицейским и следователям, он выследил женщину и задушил. После погрузил тело на заднее сиденье и повез за город. На трассе Бугуруслан — Карповка в трех километрах от райцентра не имеющий водительского удостоверения убийца не справился с управлением и врезался в столб.

Проезжавший мимо очевидец поинтересовался, не нужна ли какая-либо помощь, и вызвал ГИБДД. Тогда Александр решил действовать по-другому: он пересадил труп Марины за руль и попытался выставить всё так, будто она скончалась от травм, полученных после столкновения. А сам благополучно скрылся.

Прибывшие на место инспекторы сразу поняли, что смерть женщины носит криминальный характер, — было возбуждено уголовное дело по факту убийства. А Александра задержали возле собственного дома, он уже полностью признал вину.

Его отправили на 2 месяца в СИЗО (с обвинением не только в убийстве, но и в угоне). Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет. А жители Бугуруслана в этот же день простились с убитой учительницей, ее проводили в последний путь 27 октября.

Всё, что известно о произошедшей трагедии, — в видеоматериале 56.RU.

Владислав Митрошин
Владислав Митрошин
Корреспондент
Комментарии
3
Гость
18 минут
вы что хотите как в 90е???? да это не 90е
Гость
19 минут
Стабильно всё
Читать все комментарии
