Незаконный оборот оружия: в полиции прокомментировали жесткое задержание жителя Ярославской области

В Ярославской области жестко задержали пассажира иномарки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В полиции Ярославской области прокомментировали инцидент, обсуждавшийся в социальных сетях в середине октября. Ранее сообщалось, что в августе 2025 года в деревне Глебово Большесельского района сотрудники полиции якобы применили силу к водителю иномарки и его пассажиру. По их версии, правоохранителям нужна была информация о знакомом Светланы и Михаила (имена участников истории изменены, — Прим. ред.).

Днем 15 октября 2025 года в УМВД по Ярославской области прокомментировали произошедшее. Правоохранители рассказали, что в августе текущего года оперативникам поступила информация о возможных нарушениях закона. А именно, незаконном обороте оружия и охоте на территории Большесельского района.

В одну ночь сотрудники полиции заметили в лесу мужчину, который мог быть причастен к нарушениям. Но, увидев правоохранителей, он сбежал и спрятался.

«При отработке возможных путей отхода мужчины полицейские выявили прибывший к месту автомобиль „Форд“, в котором находились водитель с пассажиром и по имеющейся информации планирующих вывезти разыскиваемого из проверяемых окрестностей в безопасное место», — рассказали в региональном управлении МВД.

Полицейские остановили авто и представились. За рулем была Светлана, Михаил сидел на пассажирском. По версии правоохранителей, мужчина начал вести себя агрессивно.

«Начал грубить, используя нецензурную брань. После чего предпринял попытку выйти из авто параллельно высказывая угрозы. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал. В связи с чем, в отношении мужчины были применены физическая сила и специальные средства (наручники). После чего он был доставлен в ОВД, где в отношении него составлен административный протокол по статье „Неповиновение законному требованию сотрудника полиции“, который для рассмотрения направлен в суд», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Тем временем правоохранители возбудили уголовные дела по статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

«Комплекс мероприятий и следственных действий, направленных на раскрытие преступления, а также задержание лиц, причастных к совершению данных преступлений, продолжается», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин

Ранее о случившемся узнал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе проверки информации о превышении должностных полномочий сотрудников полиции.