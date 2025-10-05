«Возвращались за свой счет». Десятки семей остались без денег и отдыха после покупки путевок у красотки-турагента

Екатерина часто меняет ники в соцсетях Источник: zazakatya / Instagram.com*

В Екатеринбурге сразу несколько семей остались без отпусков и без денег. Проблемы возникли у клиентов местного турагента Екатерины Завьяловой, которая обещала отправить людей на отдых за границу, но перестала выходить на контакт. Подробности — в материале Е1.RU.

Отдали миллион за Самарканд и оказались в пролете

Одной из пострадавших в этой истории стала читательница E1.RU Олеся. Она на протяжении пяти лет пользовалась услугами Екатерины Завьяловой (турагентство «Папайя-тур»), и никаких претензий к ее работе у нее не возникало. До прошлого года.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ИП Завьялова Екатерина Сергеевна зарегистрировали 28 июля 2023 года в Верхней Салде, основной вид деятельности — туристическое агентство. Ранее предпринимательница работала под другим ИП, но 21 июля 2023 года его ликвидировали.

Тогда Олеся купила у Завьяловой тур в Самарканд на новогодние каникулы. Полететь туда она должна была в составе большой компании из 13 человек, на путевки для всех ушло около миллиона рублей.

Перед новогодним путешествием, в октябре, Олеся решила вместе с мужем отправиться в Испанию. Помочь с покупкой билетов в Барселону через Ереван попросили проверенного специалиста — Екатерину.

«Тогда я стала понимать, что что-то происходит. Она долго оттягивала момент, чтобы скинуть нам билеты, а за два часа до вылета сообщила, что рейс перенесли через Стамбул. В итоге мы всё-таки улетели, но обратно возвращались за свой счет», — рассказала E1.RU Олеся.

После этого, по словам Олеси, Екатерина перестала выходить на связь. Последнее сообщение от нее в чате датировано ноябрем 2024 года. На сообщения с вопросом от клиентки турагент не ответила.

Новогодняя поездка в Самарканд не состоялась. Клиенты написали официальное обращение в адрес туроператора Anex, который был указан в листе бронирования, и узнали от него, что турпакеты на их фамилии даже не были зарегистрированы, а деньги за них на счет компании не перечислялись. Ответы туроператора есть в распоряжении редакции E1.RU, в пресс-службе компании подтвердили подлинность этих писем.

В Следственном управлении СК России по Свердловской области, куда обратилась пострадавшая клиентка, воздержались от комментариев по теме.

Год ждут деньги за несостоявшуюся поездку в Турцию

Семья Михаила и Евгении планировала отпуск в Турции на сентябрь 2024 года. Супруги приобрели у Екатерины Завьяловой путевки для себя и своего ребенка за несколько месяцев до поездки. Ее услугами уральцы решили воспользоваться по рекомендации знакомых, вместе с которыми и планировали отдохнуть.

Турагент выставила паре счет примерно на 320 тысяч рублей. Первую половину клиенты выплатили заранее, вторую — за две недели до отправления.

«За сутки до вылета она должна была скинуть нам билеты и ваучеры, но перестала выходить на связь», — поделился Михаил.

Он отметил, что второй семье, которая собиралась лететь с ними в Турцию, Екатерина деньги вернула, а вот Михаил и Евгения всё еще ждут этого. У них на руках уже даже имеется решение суда от февраля 2025 года (есть в распоряжении редакции): по нему предпринимательница должна вернуть семье почти 455 тысяч рублей (сумма по договору, неустойка, компенсация морального вреда и штраф).

Михаил и другие клиенты Екатерины утверждают, что она сейчас находится в Эмиратах, хотя в соцсетях она этого не показывает. Например, ее последние посты в Instagram* были опубликованы аж год назад, в сентябре 2024 года.

«Весь отдых был скомканный с самого начала»

Александр тоже покупал тур в Турцию — на себя и на сына. Отпуск планировался на май 2024-го, он заранее оплатил всё переводом, а в ответ получил документы, которые, как он утверждает, оказались поддельными. С самой Екатериной он даже ни разу не встречался лично. У Александра тур всё-таки состоялся, но он точно не станет приятным воспоминанием.

«Мы туда прилетели, но весь отдых был скомканный с самого начала. Сначала нас отель не селил, потом поселили на сутки, потом на двое, и каждый раз всё переносилось. Сначала она была на связи и решала все недоразумения, а потом предлагала платить самостоятельно под разными предлогами и обещала, что в Екатеринбурге она рассчитается».

Весь тур у нас длился дней 10, из них только половину мы прожили в заранее оплаченном номере, а в остальное время приходилось доплачивать. Не очень приятно было каждое утро выезжать из номера и сидеть на ресепшене и ждать — продлят, не продлят. Такой себе отдых», — поделился Александр.

Проблемы возникли и с обратным перелетом — для туристов не оказалось обратных билетов. Их тоже пришлось покупать самостоятельно. В какой-то момент турагент просто перестала выходить на связь. Если изначально за путевку Александр заплатил 200 тысяч, то потом еще столько же денег пришлось отдать за билеты на самолет.

Счета арестованы, заявки на туры аннулированы

Несмотря на невыполненные туры в 2024 году, предпринимательница продолжила продавать их и в 2025-м. Одной из тех, кто обратился к Екатерине в последние месяцы, стала Евангелина.

В марте она внесла предоплату в 50% за тур в Турцию, а за несколько дней до вылета, в мае, доплатила оставшуюся часть суммы. В общей сложности на путевку на двоих ушло около 130 тысяч рублей.

«Я писала ей много СМС, звонила, и она ответила, что у нее якобы арестованы и заблокированы счета, аннулированы заявки на тур. После этого она один раз писала мне и предлагала вернуть деньги частями, но я отказалась от этого», — сказала Евангелина.

Девушка поделилась, что ее обращение в полицию несколько раз перенаправляли из одного отделения в другое, но никаких плодов это, по словам Евангелины, пока не принесло.

Мы обратились за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. Как только ответ поступит, мы добавим его в материал.

Сама Екатерина в переписке с корреспондентом E1.RU пообещала позже прокомментировать претензии туристов.

