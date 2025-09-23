«Больше не сможет видеть»: в центре Ярославля подростки устроили потасовку со стрельбой. Видео

Подростки устроили разборки с оружием в Ярославле Источник: читательница 76.RU

В центре Ярославля компания подростков устроила разборки со стрельбой. Инцидент произошел вечером 19 сентября на Комсомольской улице в Кировском районе, неподалеку от одного из ресторанов быстрого питания. После перепалки один из участников стычки — 17-летний парень, частично лишился зрения.

Как рассказала 76.RU тетя пострадавшего подростка, конфликт произошел в компании ребят, среди которых было двое братьев: 16-летний Тимур и 17-летний Руслан (имена несовершеннолетних изменены, Прим. Ред.). Ребята что-то не поделили с другим парнем 15-ти лет, пока были в туалете заведения на Комсомольской улице. Затем они вышли на улицу, там перепалка продолжилась.

«После чего рыжий парень выстрелил четыре раза в затылок Тимуру, пули застряли в голове. Брат моего племянника увидел данную ситуацию и напал на рыжего парня, чтобы тот перестал стрелять», — рассказала читательница 76.RU.

Фрагмент разборок между парнями попал на видео Источник: читательница 76.RU

Как рассказала женщина, потасовка продолжилась. Вооруженный подросток, по ее словам, сделал еще несколько выстрелов в Руслана и его брата. Одна из пуль попала в глаз Тимуру.

После этого, по словам женщины, стрелявший в ее племянников подросток убежал, а на место приехала скорая помощь и полиция.

«Тимур переносит вторую операцию, глаз больше не видит. Нападавший до сих пор остался безнаказанным и продолжает дальше жить, а мои племянники страдают, в особенности, Тимур. Ребенок больше никогда не сможет видеть на левый глаз», — рассказала читательница 76.RU.

Случившееся уже прокомментировали в СУ СКР по Ярославской области. Следователи возбудили в отношении 15-летнего подростка уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Правда, в сообщении правоохранителей говорится лишь об одном пострадавшем юноше.

«Подозреваемый, используя предмет, похожий на пистолет, совершил несколько выстрелов в 17-летнего потерпевшего, после чего скрылся с места совершения преступления. Пострадавший был незамедлительно госпитализирован в лечебное учреждение, где ему была оказана медицинская помощь, однако полученные ранения привели к потере зрения», — уточнили в следственном комитете.

Правоохранители рассказали, что после случившегося подозреваемого парня задержали сотрудники полиции. Сейчас расследование продолжается, в ближайшее время будет предъявлено обвинение.