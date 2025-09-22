НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Криминал Массовое отравление сидром 50 погибших по всей стране: производителям смертельного «Мистера Сидра» вынесли приговор

50 погибших по всей стране: производителям смертельного «Мистера Сидра» вынесли приговор

В напитке оказался метанол

261
Производители не полностью признали вину | Источник: Денис Лейканд / 63.RUПроизводители не полностью признали вину | Источник: Денис Лейканд / 63.RU

Производители не полностью признали вину

Источник:

Денис Лейканд / 63.RU

В понедельник, 22 сентября, суд Красноглинского района Самары решил судьбу двух производителей скандального напитка «Мистер Сидр» Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна. Из-за некачественного алкоголя скончались 50 человек.

По версии следствия, в 2023 году Анар Гусейнов организовал в Самаре производство сидра. Ради ускорения процесса он решил добавлять в растворимый сок этиловый спирт.

«К производству Гусейнов привлек своего знакомого Артема Айрапетяна. По предварительному сговору, тот приобрел не менее 4 тысяч литров спирта без документов, подтверждающих легальность его происхождения. Сообщники предполагали, что это этиловый спирт. Однако это был метанол, украденный со складов ГУ МВД России по Самарской области», — говорится в обвинительном заключении.

Приобретенный спирт использовали в приготовлении 48 тысяч литров сидра под марками «Мистер сидр» и «Лето сидр». Обвиняемым удалось реализовать 30 тысяч литров готовой продукции в Самарской, Курганской, Нижегородской, Пензенской, и Ульяновской областях, в Удмуртии и Марий Эл. По подсчетам правоохранителей, от отравления метанолом скончались 50 человек и 66 пострадали.

Анар Гусейнов признал вину во всём, кроме части про предварительный сговор. Артем Айрапетян заявил, что его действия неверно квалифицировали. Адвокат указал, что непосредственно в создании сидра его подзащитный не участвовал, как и в хранении, перевозке и сбыте.

«Суд признал обоих виновными. Гусейнова приговорили к 9 годам в колонии общего режима, Айрапетяна — к 8 годам в колонии общего режима. Статья УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть“. В пользу потерпевших взыскали компенсацию морального вреда. С Гусейнова — по 600 тысяч рублей, с Айрапетяна — по 400 тысяч рублей», — такое решение суда сообщил корреспондент 63.RU, присутствовавший на приговоре.

О массовом отравлении напитками самарского бренда «Мистер Сидр» стало известно 5 июня 2023 года. Исследования показали, что в напитках, которые пили пострадавшие, были метанол и этилбутират. Производство сидра находилось в самарском поселке Винтай.

Денис Лейканд
Денис Лейканд
журналист
Людмила Данилина
Людмила Данилина
журналист
