50 погибших по всей стране: производителям смертельного «Мистера Сидра» вынесли приговор

Производители не полностью признали вину Источник: Денис Лейканд / 63.RU

В понедельник, 22 сентября, суд Красноглинского района Самары решил судьбу двух производителей скандального напитка «Мистер Сидр» Анара Гусейнова и Артема Айрапетяна. Из-за некачественного алкоголя скончались 50 человек.

По версии следствия, в 2023 году Анар Гусейнов организовал в Самаре производство сидра. Ради ускорения процесса он решил добавлять в растворимый сок этиловый спирт.

«К производству Гусейнов привлек своего знакомого Артема Айрапетяна. По предварительному сговору, тот приобрел не менее 4 тысяч литров спирта без документов, подтверждающих легальность его происхождения. Сообщники предполагали, что это этиловый спирт. Однако это был метанол, украденный со складов ГУ МВД России по Самарской области», — говорится в обвинительном заключении.

Приобретенный спирт использовали в приготовлении 48 тысяч литров сидра под марками «Мистер сидр» и «Лето сидр». Обвиняемым удалось реализовать 30 тысяч литров готовой продукции в Самарской, Курганской, Нижегородской, Пензенской, и Ульяновской областях, в Удмуртии и Марий Эл. По подсчетам правоохранителей, от отравления метанолом скончались 50 человек и 66 пострадали.

Анар Гусейнов признал вину во всём, кроме части про предварительный сговор. Артем Айрапетян заявил, что его действия неверно квалифицировали. Адвокат указал, что непосредственно в создании сидра его подзащитный не участвовал, как и в хранении, перевозке и сбыте.

«Суд признал обоих виновными. Гусейнова приговорили к 9 годам в колонии общего режима, Айрапетяна — к 8 годам в колонии общего режима. Статья УК РФ „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть“. В пользу потерпевших взыскали компенсацию морального вреда. С Гусейнова — по 600 тысяч рублей, с Айрапетяна — по 400 тысяч рублей», — такое решение суда сообщил корреспондент 63.RU, присутствовавший на приговоре.