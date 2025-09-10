НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Криминал Подробности Тварь дрожащая или право имею? На Урале задержали банду идейных школьников, забивавших бездомных

Тварь дрожащая или право имею? На Урале задержали банду идейных школьников, забивавших бездомных

Силовики под покровом тишины расследуют серию нападений, совершенных подростками

170
Агзам тоже едва не стал жертвой банды малолеток | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUАгзам тоже едва не стал жертвой банды малолеток | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Агзам тоже едва не стал жертвой банды малолеток

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

«Его Саша звали. Он у той, самой дальней мусорки спал. Закуток сделал в кустах. Потом избили его, он умер».

О банде школьников, решивших «очистить Челябинск от бездомных», вы могли никогда не узнать. Тема детских преступлений всегда щепетильна для системы, а тут целая серия, да еще и с опасным идеологическим душком. Но один из наших читателей, житель Северо-Запада, разговорился с дворником Агзамом, который обмолвился ему, что с весны на районе появились малолетки, избивающие бомжей. Забегая вперед скажем, что Агзам сам похож на бродягу, поэтому добрые люди его предупредили, чтобы был осторожен. А потом пришла весть, что Сашу убили школьники.

Связать воедино все нападения удалось не сразу. Как нам стало известно, подозреваемых подростков — все из обычных семей — задержали в конце августа после того, как очередной бездомный попал в реанимацию с тяжелейшими травмами.

Что известно о мальчишках, сбившихся в банду и зверски избивавших бродяг, снимая всё на видео, и почему в семьях этого не заметили — в материале 74.RU.

«У них нет страха»

Бездомный по имени Саша последнее время жил в спальном районе, где высотки соседствуют с частным сектором. Уютным это место назвать сложно. Заросли, тропинки, чавкающие грязью, пустыри.

Район старый, недолюбленный чиновниками, отвечающими за благоустройство | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUРайон старый, недолюбленный чиновниками, отвечающими за благоустройство | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Район старый, недолюбленный чиновниками, отвечающими за благоустройство

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Тут и днем не чувствуешь себя в безопасности | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUТут и днем не чувствуешь себя в безопасности | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Тут и днем не чувствуешь себя в безопасности

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Придет ли кто на помощь, даже если кричать? | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПридет ли кто на помощь, даже если кричать? | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Придет ли кто на помощь, даже если кричать?

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Бомжей, судя по характерным лежкам возле теплотрасс и контейнерных площадок, здесь немало. Ту самую мусорку, где жил Саша, нам удается найти довольно быстро. На нее указывают и местные пенсионерки.

«Слышать — слышали, — подтверждают они информацию об убийстве. — У нас полиция после этого ходила по подъезду. Спрашивали, кто что видел».

Сашу избили до смерти в конце июня. Местные рассказывают, что полиция тогда приезжала в их квартал несколько дней подряд. Осматривали место происшествия, искали очевидцев.

Диван из тех кустов, где убили Сашу, уже утащили. А вот ковер остался | Источник: Наталья ЛапцевичДиван из тех кустов, где убили Сашу, уже утащили. А вот ковер остался | Источник: Наталья Лапцевич

Диван из тех кустов, где убили Сашу, уже утащили. А вот ковер остался

Источник:

Наталья Лапцевич

Да в зарослях крапивы лежит чья-то куртка | Источник: Наталья ЛапцевичДа в зарослях крапивы лежит чья-то куртка | Источник: Наталья Лапцевич

Да в зарослях крапивы лежит чья-то куртка

Источник:

Наталья Лапцевич

«Муж незадолго до этого [убийства] рассказывал про него [Сашу]. Как раз кто-то из жильцов диван выбросил — он за помойкой, за заборчиком стоял, — вспомнила встреченная нами местная пенсионерка. — Муж шел и увидел, как мужчина спал на этом диване. Подошел поближе, присмотрелся, но тот живой тогда был. Муж говорил: „Немолодой, одет нормально, чистенько. Я бы даже не сказал, что это бомж“. А потом через некоторое время смотрю — соседку полицейские опрашивают».

«Кому он помешал-то, если разобраться?» — удивляется ее спутница.

«Знаете, в начале 1990-х у нас тут ходил мальчик, которого звали Лениным, — заходит издалека пенсионерка. — Рыженький такой, немного не в себе — аутистом его не назовешь, но какое-то отклонение у него было. Зимой он ходил на босу ногу, в халате джинсовом. И его как-то местные мальчишки, пацанята маленькие сожгли. Потому что у молодежи, особенно у подростков, у них нет ни страха, ничего».

«Фьють — свалили сразу»

Найти дворника Агзама не составило труда. Мы его приняли сначала за бездомного, но он заверил, что живет в общежитии неподалеку. Агзам рассказывает: с Сашей близко не общались, но знакомы были.

«Ему лет под 50 было, — прикидывает Агзам. — Мне рассказывали, что у него жена раньше была, жили они где-то здесь, недалеко. А потом он с женой разошелся, ушел из дома, спал возле мусорки».

Агзама в тех дворах знают многие | Источник: Наталья ЛапцевичАгзама в тех дворах знают многие | Источник: Наталья Лапцевич

Агзама в тех дворах знают многие

Источник:

Наталья Лапцевич

Дворника и несколько его знакомых после той истории тоже опрашивали полицейские, но ничего важного, говорит, сообщить не смог.

«Я его раза два-три видел. Привет-привет, здорово-здорово. Он выпить любил, нормально так, — дворник делает характерный жест, щелкнув по шее под подбородком. — Не работал. На что пил? Или находил где-то, что выпить, или наливал кто-то [из знакомых], или собирал металл, пластик, сдавал. Так-то он очень хороший, нормальный был мужик. Сказали, что его малолетки избили, и он умер».

Бомж Саша любил выпить. Но повод ли это убивать? | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUБомж Саша любил выпить. Но повод ли это убивать? | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Бомж Саша любил выпить. Но повод ли это убивать?

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

А недели две назад Агзам снова услышал о банде малолеток.

«Я про это слышал — что подростки ходят, обижают. У нас тут мужик один ходит, порядок наводит тоже, он мне и сказал: „Будь осторожен“», — бесхитростно улыбается дворник.

Совет Агзаму пригодился довольно быстро. Вскоре после того разговора со знакомым дворнику встретились странные подростки.

«Я на лавочке сидел после того, как убрался. Смотрю — трое малолеток, подростков, — рассказывает Агзам. — Здоровые такие. „Здравствуйте“. — „Здравствуйте“. И начали на меня наезжать. Я им сказал: „Идите отсюда! А то я сейчас кааак встану, кааааак вам наподдам! И не знаю, что с вами будет“. — Они: „Ой, извините, извините“. И — фьють — свалили сразу».

А вместо домашки — фашизм

Полиция и СК традиционно не комментируют тему, в которой замешаны несовершеннолетние. Нам же удалось выяснить, что подростки сбились в банду уже давно. Большинству из задержанных по 12-14 лет, учатся в 7-8 классах. Но есть среди них и парочка постарше — 17-летние студенты колледжа. Младшие со старшими спелись через двоих братьев.

На счету этой банды как минимум пять нападений на бомжей. Их забрасывали камнями, запинывали спящих у теплотрасс, ловили в городе. Несчастному Саше, застигнутому на диване за мусоркой, залили лицо струей из перцового баллончика, а потом дезориентированного бездомного избивали ногами и стеклянной бутылкой, снимая все на видео. После этих зверств Саша скончался, еще как минимум двое пострадавших оказались в больнице, один — в крайне тяжелом состоянии. И не исключено, что это далеко не весь «послужной список» школоты.

Кто занес в круг этих подростков фашистскую идеологию, сейчас сказать уже трудно. Кажется очевидным, что не обошлось без влияния интернета. Неясно другое, как в семьях просмотрели трансформацию детей в нацистов. Ведь всё было на ладони: в тетрадях и в телефонах — фашистские символы, в вещах — кастеты, биты, балаклавы.

Теплотрасса&nbsp;— излюбленное место обитания бездомных. Подростки это знали | Источник: Наталья ЛапцевичТеплотрасса&nbsp;— излюбленное место обитания бездомных. Подростки это знали | Источник: Наталья Лапцевич

Теплотрасса — излюбленное место обитания бездомных. Подростки это знали

Источник:

Наталья Лапцевич

На прошлой неделе троих из задержанных Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следствия отправил в СИЗО.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 25 октября 2025 года», — ответили на наш запрос в Центральном районном суде.

Самого младшего — 12-летнего пацана, который, как говорят, проявлял особую жестокость, — привлечь к уголовной ответственности невозможно в силу возраста. Еще несколько подростков пока остались в статусе свидетелей.

По данным 74.RU, задержание подростков провели сотрудники полиции, расследованием уголовного дела о серии нападений занимается областное следственное управление СК. Однако добиться комментариев ни от тех, ни от других нам пока не удалось. Мы направили официальные запросы и опубликуем ответы, если они поступят.

Как не пропустить это в детях

Откуда в подростках такая агрессия и могли ли семьи вовремя заметить неладное? Журналисты обратились к психологам.

Отследить формирование националистических взглядов у ребенка можно всегда, уверена детский психолог Ксения Адушкина.

«Это начинается не за один день. Если была свастика [на тетрадях], они это не прятали, и это не вчера началось, — говорит эксперт. — Чаще всего в таких ситуациях семья до последнего ничего не замечает — закрывает глаза, считает, что это временное подростковое увлечение, которое пройдет. Надо смотреть индивидуально. Но та семья, где родители в контакте с ребенком, знают, с кем он дружит, чем интересуется, что смотрит и читает, такие моменты не упустит».

Психолог подчеркивает, что внутренние ценности ребенок получает прежде всего из семьи.

«Сказать, что пришли плохие ребята и моего хорошего сына утянули куда-то, можно только в том случае, если других приоритетов, ценностных ориентиров у ребенка к тому моменту не сложилось, — считает детский психолог Ксения Адушкина. — Какой выбор для себя делать — игнорировать, помогать, убивать — решает каждый из нас. И этот выбор основывается на ценностях, которые сформированы, в первую очередь, семьей. Допустим, папа, увидев возле подъезда пьяного бомжа, пнет его, и ребенок увидит это и будет видеть на протяжении своего взросления. Или папа говорил каждый раз что-то нелицеприятное. Да, никого не убивали, ни к чему не призывали, но слыша это, ребенок делает определенные выводы».

Семейный и детский психолог Ксения Медведева согласна с коллегой.

«Насилие порождает насилие. Это известная цитата, не моя, и она очень даже понятная, — рассуждает Ксения Медведева. — Эта ситуация говорит о том, что в культурном коде подростка, в его среде есть такая норма, которая предполагает, что делать больно — это нормально. Скорее всего, такая деструкция присутствует в его семье, и он это переносит во внешний мир. А когда подростки укрепляются за счет компании, за счет своего количества, эффект усиливается. Когда их много, агрессии становится больше, и она обретает масштаб катастрофы».

Если со стороны семья кажется полной и благополучной, это еще не говорит об отсутствии насилия и достаточном внимании к детям.

Если у ребенка вся одежда черного цвета, родителям стоит внимательно приглядеться к нему | Источник: Наталья ЛапцевичЕсли у ребенка вся одежда черного цвета, родителям стоит внимательно приглядеться к нему | Источник: Наталья Лапцевич

Если у ребенка вся одежда черного цвета, родителям стоит внимательно приглядеться к нему

Источник:

Наталья Лапцевич

«Почему пропускают? Самая банальная причина — мама и папа занимаются собой, а ребенок сам себе предоставлен, — рассказывает психолог. — Родители иногда занимают инфантильную позицию: пусть ребенка кто-то там да воспитывает, но не я, я буду заниматься бизнесом, личной жизнью, чем угодно. Это не включенный родитель. Но ребенок — это наша ответственность, наш проект. Не бывает такого, что родитель хороший, а ребенок какой-то не такой. Мы сами его родили, сами слепили. Возможно, родители не включались тогда, когда ребенку требовалось внимание. Не было слияния здорового, базового, когда ребенок чувствовал, что он небезразличен, что им интересуется, с ним могут о чувствах поговорить».

Вместе с тем, психологи не советуют проверять телефон подростка без его разрешения, пытаясь отследить переписки или снятые видео. Да, быть в курсе ситуации важно, но нельзя передавить.

«Это личные границы, которые мы формируем в семье. Например, если я иду к ребенку в комнату, то как адекватная здоровая мама должна постучаться и спросить, могу ли я зайти. Если я захожу в ванную к ребенку, который моется, я тоже должна постучаться и спросить. Это такие здоровые границы. По сути, ситуация с телефоном ничем не отличается, — объясняет Ксения Медведева. — Вторгаться в личное пространство ребенка, требовать телефон, не совсем правильно. Он начнет думать, что границ вообще нет, начнет забирать те же телефоны у младших и слабых. Действовать нужно через доверие, а оно формируется годами: „Слушай, давай мы с тобой поговорим. Я не хочу лезть в твой телефон, в твою записную книжку или дневник, давай поговорим доверительно“. И тогда ребенок может сам принести телефон и сказать: „Мама, посмотри“, он не будет ничего скрывать».

ПО ТЕМЕ
Ольга КозловаОльга Козлова
Ольга Козлова
корреспондент
Подростки Убийство бомжа Бездомные Избил до смерти
Комментарии
2
Инженер1
23 минуты
Скрепные подрастают.
Гость
34 минуты
Цивилизация людей пока только на 2м уровне по развитию, и нам до 5 уровня как до Плутона. Поэтому такие случаи не удивляют. Зверь и есть зверь.
Читать все комментарии
