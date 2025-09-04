«Соседи слышали громкую ссору». Как и за что могли убить айтишника из России на фестивале в США — собрали полную историю

Вадим переехал в Америку несколько лет назад Источник: Ольга Лиер

Во вторник, 2 сентября, в американском штате Невада во время фестиваля Burning Man нашли тело мужчины в луже крови. Местная полиция расследует дело об убийстве. Погибшим оказался 37-летний россиянин Вадим Круглов.

Burning Man — ежегодный фестиваль искусства, самовыражения и радикального самодостаточного сообщества, который проходит в пустыне Блэк-Рок (штат Невада, США).

Наши коллеги из NGS55.RU собрали всю информацию о произошедшем, а также поговорили с сестрой убитого Ольгой Лиер. О том, почему Вадим улетел в США и как продвигается следствие, читайте в материале.

Мечтал об Америке и стремился к лучшему

Мужчина окончил ОмГУПС Источник: sofi.co_ / Instagram*

Вадим Круглов родился в Омске, но не жил там около 15 лет. Отучился в ОмГУПС на маркетолога, а после выпуска в 2013 году переехал в Москву. Спустя несколько лет перебрался в Америку. В Россию возвращался нечасто. В последний раз — еще до пандемии коронавируса. Пробыл 2-3 месяца, а затем снова вернулся в США.

«В Омске Вадим учился на маркетолога в академии транспорта (современное название учебного заведения — Омский государственный университет путей сообщения. — Прим. ред.). После учебы переехал в Москву, работал бортпроводником в „Трансаэро“ (компания закрылась в 2015 году. — Прим. ред.), затем в другой авиакомпании. Там у него появилось много связей, часто были рейсы за границу. В голове у Вадима не было никаких рамок, всегда стремился к лучшему, хотел жить в Америке», — вспоминает Ольга.

После эмиграции работал в IT-сфере, занимался установкой камер видеонаблюдения. У него было много друзей и знакомых. Все считали его душой компании. О том, как складывалась личная жизнь Вадима, сестра не знает.

«Он был очень активным, общительным, веселым и целеустремленным. Вадим любил жизнь. У него она была очень насыщенной. Путешествовал, у него много друзей и знакомых».

«Это был его первый масштабный фестиваль»

Поездка на фестиваль была мечтой Вадима Источник: Ольга Лиер

О поездке на Burning Man Вадим мечтал много лет. Во время фестиваля участники строят и полностью убирают за собой альтернативный город. Как говорит сестра убитого, мечтал поучаствовать в этом мероприятии и впечатлить людей.

«Это был его первый масштабный фестиваль. Он много лет туда хотел. У него было желание сделать какой-то арт-объект, построить что-то такое, чтобы о нем узнали люди. Мечтал оставить след в жизни. Для него это была не просто тусовка. Он не употреблял наркотики, был против этого всего. Цель была дать что-то людям, а не пьяным валяться в песке и слушать музыку».

На Burning Man Вадим уехал 24 августа. В социальных сетях его подруга София, которая была с ним в Неваде, рассказывала, что вкладывал душу в создание арт-объекта и всегда был готов помочь другим.

«Он вложил душу в наше сообщество: строил лагерь, создавал арт-объект, всегда был готов помочь другим, отзывчивый и добрый. Его энергия и вклад навсегда останутся частью истории Берна».

Песчаная буря и исчезновение

30 августа мужчина перестал выходить на связь Источник: sofi.co_ / Instagram*

Как сообщает телеграм-канал Mash, 25 августа Вадим Круглов вместе с другими туристами попал в песчаную бурю. Порывы ветра достигали 80 километров в час. Буря повредила несколько лагерей участников фестиваля. Через некоторое время после происшествия Вадим пропал.

Ольга Лиер сообщила, что последний раз переписывалась с братом 30 августа. Они обсуждали, в какой одежде Вадим пойдет на фестиваль. Затем перестал читать сообщения.

«Мы с Вадимом в последний раз общались, когда он ехал на этот фестиваль. Он скидывал фотографии своих „луков“. Показывал, какую выбрал одежду. С 30 августа не читал мои сообщения».

Убийство и проблемы в расследовании

Палатка, где, по словам очевидца, произошло убийство Источник: Chris Reigle / Facebook.com**

По информации американской газеты New York Post, тело Вадима 30 августа около 9 часов вечера по местному времени обнаружил один из посетителей фестиваля. Оно лежало рядом с огромным деревянным чучелом в луже крови. По предварительной информации, россиянина убили во время файер-шоу.

Тело доставили в бюро судебно-медицинской экспертизы округа Уошо. Полицейские оцепили место преступления и опросили очевидцев. Личность погибшего установили по отпечаткам пальцев.

Один из участников фестиваля Крис Рейгл написал на страничке в запрещенной социальной сети, что его палатка находилась недалеко от места преступления. По его словам, Вадим поссорился с кем-то, после чего на него накинулись с ножом.

«Соседи слышали громкую ссору, которая, по-видимому, привела к ножевому ранению. Туристы, опрошенные властями, рассказали мне, что их спрашивали, не видели ли они в этом районе кого-нибудь с ножом. Когда мы заглянули в палатку на следующий день, то обнаружили, что с пола был вырезан большой кусок ковра. Предположительно, там, где было тело».

Расследование, по информации Mash, затруднено из-за того, что нет никаких записей с камер видеонаблюдения. При этом семья убитого, по словам Ольги Лиер, еще не получала никакой официальной информации от властей. Сейчас тело Вадима готовят к транспортировке в Россию.

«Информацию еще ждем. Нет официальных документов, разница во времени большая. Транспортировка тела планируется. Над этим активно работают ребята в Америке. Там большое количество людей в этом участвует. В России мы тоже занимаемся этими вопросами, связываемся со всеми инстанциями. Скорее всего, сначала привезут в Москву. Мы полетим туда за ним. Точно не могу сейчас сказать».

