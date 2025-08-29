«Фиксируется каждый ваш шаг в интернете». Начальник управления по борьбе с киберпреступностью — о мошенниках и треш-контенте

Начальник управления кибербезопасностью рассказал о своей работе Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Практически каждый день мы видим новости про то, как очередной мошенник обманул старушку на 5 миллионов, сотрудника топовой компании развели на крупную сумму, а молодая мать отдала курьеру все наличные, потому что кто-то из «родственников» якобы попал в ДТП. Десятки подобных историй происходят каждый день. И многие из них в итоге заканчиваются большими финансовыми потерями.

Возможно ли поймать киберпреступника? Почему после множества предупреждений люди продолжают вестись на их уловки? Как невинные на первый взгляд игры приводят к диалогу с интимными детскими фото? Об этом MSK1.RU рассказал начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Антон Кононенко.

Каждый оставил свой след в интернете

Начальник УБК работает в МВД уже 25 лет. В органах внутренних дел служили его брат и отец. С 1999 года Кононенко был в подразделениях и по организованной преступности, и по незаконному обороту наркотиков.

В 2019-м при управлении уголовного розыска создали шестой отдел, который специализировался именно на дистанционном хищении. Отдел расширили, появилось управление. По словам Кононенко, практически 50% преступлений относятся к категории киберпреступлений.

«Мы работаем по всей России, потому что преступления, связанные с информационно-телекоммуникационными технологиями, не имеют границ. Они не имеют границ региональных, они не имеют границ межгосударственных. Мы ловим преступников как на территории Российской Федерации, так и в рамках нашего налаженного контакта и алгоритмов за ее пределами», — объяснил Кононенко.

На первый взгляд кажется, что поймать преступника, который совершил какое-то преступление в интернете, — нереальная работа. Жертва сидит дома, сотрудник полиции в кабинете, а преступник где-то за тысячи километров.

«На самом деле преступления, связанные с компьютерной информацией, технологиями, не сложны для раскрытия. Можно даже сказать, что в какой-то степени легки, потому что в интернете фиксируется каждый шаг пользователя. Люди считают, что если будут пользоваться VPN, то они скроют его местоположение и следы. Но это не так. Каждый выход в Сеть протоколируется, каждая транзакция в банке отражается, каждая видеозапись фиксируется и хранится в определенных местах», — сказал Кононенко.

Тактику раскрывать не буду. Но скажу, что технические следы удалить невозможно. Они со временем остаются, хранятся. Их всегда можно использовать. У нас есть определенные ресурсы, и надо обладать компетенцией, чтобы знать, как и где эти доказательства получить. Антон Кононенко начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий

Изменились и принципы раскрытия киберпреступлений. Если раньше полицейские проводили осмотр квартиры, которую обокрали, приезжали, открывали дверь, работали криминалисты. Теперь они проводят осмотр телефона, планшета, ноутбука и привлекают эксперта.

«Визуально удаленные файлы, посещения, сессии, истории, архивы — всё, что зафиксировалось у нас электронными следами, — мы максимально извлекаем из технического устройства и, соответственно, далее используем для качественной доказательной базы», — добавил начальник УБК.

Детская порнография и треш-контент

Всё чаще в последнее время мы видим, что жертвами мошенников становятся дети. Например, подростков якобы крадут, родителям поступают сообщения с угрозами, а школьники вовсе находятся в других регионах.

«Эти преступления несколько лет назад стали актуальными. Они преобразуются, их становится всё больше, — рассказал Кононенко. — Самое основное в них — доведение до самоубийства. Происходит это, когда в семье или в обществе утрачивается связь с ребенком. Он становится замкнутым, подписывается на разные паблики узкой направленности. Чтобы повысить свой авторитет, начинает с кем-то переписываться на тему смерти или насилия. Всё начинается с банальных предложений, указаний. Чаще всего подобные переписки похожи на игру или квест, где надо что-то сделать под разными предлогами».

Зачастую ребенок не понимает, в какую ситуацию он ввязывается. Антон Кононенко начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий

По словам Антона Кононенко, в зоне риска дети от пяти лет и старше. Самый простой способ попасть в лапы к педофилам — общение в чате компьютерной игры, где можно купить виртуальное оружие или какие-то предметы для улучшения персонажа. Когда школьник хочет купить новый меч или увеличить силу своего персонажа, к нему может прийти один из игроков и предложить сделать подарок. Но за это он попросит его что-то сделать.

«Мы не говорим, что интернет надо запретить или ограничить. Мы не говорим, что какие-то игры надо вовсе убрать. Мы говорим лишь о том, что с ребенком надо постоянно общаться, изучать его, поддерживать, — сказал начальник УБК. — Но тем самым контролировать, фильтровать противоправный контент. В части деструктивного поведения, причинения себе увечий, избиений и, не дай бог, доведения до самоубийства мы постоянно отслеживаем группы, проверяем людей, которые склонны таким образом использовать детей».

Начальник УБК настаивает на том, что сообщества и группы, где доведение до самоубийства замаскировано под игру, возникают под влиянием в том числе и зарубежных государств.

«Это напрямую деструктив, это определенная характеристика для родителей, для общества, для государства, это дезорганизация деятельности каких-то организаций. Эти действия иногда приносят не только ущерб самому ребенку, но и ущерб обществу. Ребенок начинает это поддерживать, начинает это использовать, начинает распространять среди своих сверстников», — сказал Кононенко.

По словам Антона Кононенко, дети 12–13 лет чаще всего подвержены влиянию преступников, которые заставляют их звонить в школы и сообщать о минировании или готовящемся теракте. Если родители вовремя не уследят за своим ребенком, то он может получить определенную характеристику, и многие двери в будущем для него будут закрыты.

«Одной из причин, почему дети соглашаются на всё это, — желание заработать, — объяснил Кононенко. — Преступники также предлагают самореализоваться, помочь другим людям, спасти кого-то, поучаствовать в оперативно-разыскных мероприятиях. Например, могут говорить: „Сейчас происходит атака мошенников, тебе лучше уехать из дома, выкинуть телефон, купить новую симку и телефон“».

После этого мошенники начинают обрабатывать и родителей. Им сообщают: «Ваш ребенок похищен. Вы утратили возможность распоряжаться, отслеживать его местонахождение. Мы его полностью контролируем. Ждите тяжких последствий». Антон Кононенко начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий

Увидев сообщения с угрозами, практически каждый шокированный родитель, с которым произошла подобная ситуация, начинает искать своего ребенка.

«Под такими действиями и под действиями заработка зачастую и осуществляются поджоги не только своего имущества, но и государственной собственности. Цель одна — это дискредитация у государственной власти, нарушение нормального функционирования. Ну и банально — получить обманом деньги».

Помимо получения денег, мошенники, по словам Кононенко, хотят дискредитировать власть. Именно поэтому в прошлом году по стране прокатилась серия поджогов урн для голосования во время выборов.

«Если мы говорим про ребенка, то и ночью он может выполнять чьи-то указания. Например, он специально встал с кровати, посмотрел и сказал кому-то данные банковской карты родителя, сообщил персональные данные или сфотографировал документы».

Нередко дети становятся жертвами треш-контента. Сейчас в интернете можно увидеть разные паблики и чаты, где призывают к созданию пугающих фото и видео.

«Мы много видим экстремистских террористических побуждений. Это может быть связано с вашей личной жизнью, это может быть причинение каких-то себе увечий в целях поднятия своего авторитета, это чаще касается детей, это порнография. Это очень большой круг сведений, который запрещен к обороту. Но к распространению которого иногда принуждают третьи лица. Наши действия при обнаружении такого контента блокируют», — уточнил Кононенко.

Самый распространенный способ — это блокирование такого контента, а далее уже установление его источника, документирование, сбор следов и задержание преступников непосредственно. Антон Кононенко начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий

Способ разный — итог всегда один

Помимо детей, в лапы мошенников нередко попадают пенсионеры. Кононенко говорит, что каждое четвертое преступление совершается в отношении именно этой категории граждан.

«Бывает и такое, что мы уверены: на бабушку или дедушку вышли мошенники. Мы пытаемся их спасти и сберечь их деньги. Но на протяжении нескольких дней они отказываются верить, что стали жертвами. Чаще всего мошенники пытаются завладеть квартирами, продать машину, золото или какое-то другое имущество», — сказал начальник УБК.

Схемы для развода бабушек и дедушек довольно простые. Например, могут позвонить и сказать: «Для вас Центральным банком открыт резервный счет. Все ваши деньги будут сохранены. Вы участвуете в оперативно-разыскных мероприятиях. Никакая манипуляция, связанная с вашим имуществом, с вашими деньгами правоохранительными органами по телефону осуществляться не может».

«Сейчас следует обратить внимание, что злодеи совершают преступления посредством передачи денежных средств через курьеров, сообщается в ходе звонка о том, что к вам приедет сейчас представитель нашей организации, полиции, прокуратуры, Следственного комитета, — объяснил начальник УБК. — Мы работаем сейчас с крупными агрегаторами, такси-агрегаторами, компаниями, которые предоставляют реально услуги курьерской доставки. В целях себя обезопасить, злоумышленники используют несколько этапов курьерской доставки, то есть от курьера к курьеру. Но в итоге всё сводится к передаче денег».

Каждый месяц буквально возникает новый способ, новый предлог. Суть остается в преступлении та же самая. Антон Кононенко начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий

Слив данных и пробив друзей через чат-боты

В 2020 году появился бот в Telegram под названием «Глаз Бога», который позволял пользователю по запросу получить данные практически о любом человеке, включая его ИНН, номер телефона и другие.

В начале 2021 года Роскомнадзор потребовал от Telegram блокировать такие сервисы. В июле того же года Таганский суд Москвы постановил закрыть «Глаз Бога». 26 ноября Госдума единогласно приняла во втором и третьем окончательном чтениях пакет законопроектов, который ужесточает административную и вводит уголовную ответственность за утечку персональных данных.

«Самое дорогое, что есть у нас, — персональные данные и банковская тайна. Существует много разных ресурсов, но с введением новых законов они прекратили свое существование. Мы провели ряд задержаний и привлекли к уголовной ответственности. Сейчас у нас существует двадцать восьмая глава Уголовного кодекса — это неправомерный доступ к компьютерной информации, создание вот таких ботов».

Наличие самих ботов — это уже деятельность правоохранительных органов. Их использование, пользование ими — это уже на ваше усмотрение. Антон Кононенко начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий

Слежка и жучки под запретом

Помимо мошенников, сотрудники управления УБК ловят и тех, кто ставит жучков и прослушку, чтобы следить за другими людьми. Иногда такая техника появляется на нелегальных рынках в России.

«В законодательстве есть ограничения, установленные на использование специальных технических средств. Определен реестр средств, которые запрещены к обороту на территории Российской Федерации. Технические средства, которые используются в детективной деятельности, — это записывающие устройства, микрофоны, жучки удаленного доступа, в том числе и видео. У нас запрещено без разрешения собственника пользоваться его речью, видеоизображением и так далее», — напомнил Кононенко.

Сотрудники полиции борются и с дипфейками (реалистичными, но поддельными видео, аудио и изображениями. — Прим. ред.), которые мошенники создают с высокопоставленными чиновниками.

«Потерпевшим, когда проводим профилактические мероприятия, всегда говорим, что надо меньше информации говорить о себе по телефону. Экспертами установлено, что для преобразования речи с помощью технологий достаточно 6 секунд записи разговора».

Нередко бывает и так, что людям звонят якобы сотрудники полиции. В мессенджерах, где на аватарке изображена геральдика ведомства. Но Антон Кононенко напомнил, что сотрудники правоохранительных органов не звонят людям в мессенджерах и не обращаются через соцсети.

«Чаще всего мошенники, чтобы добиться доверия жертвы, пытаются позвонить по видеосвязи. Во-первых, когда вы выходите на связь по видео, ваше изображение записывается. В дальнейшем оно может быть изменено и использовано в преступных целях. Наша рекомендация: в видеоизображение с незнакомыми не входить, голосовые сообщения не передавать, переписку с подозрительными людьми прекратить».

По словам начальника УБК, пока человек самостоятельно что-то делает, например переводит деньги мошенникам на «резервные счета для сохранения», то ответственность лежит только на нем.