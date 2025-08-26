Угрожал полицейским гранатой: в Ярославле задержали дебошира, устроившего скандал в подъезде

В Ярославле задержали дебошира Источник: УМВД России по Ярославской области

В Ярославле бытовая ссора закончилась угрозами сотрудникам полиции и задержанием. Инцидент произошел 23 августа на улице Курчатова в Красноперекопском районе. Там соседи вызвали полицейских из-за громких семейных разборок.

Правоохранители выехали на место и смогли угомонить разбушевавшуюся пару. Но 33-летний мужчина, видимо, остался недоволен беседой с полицией, а потому решил устроить разборки в подъезде.

«Один из участников конфликта достал предмет, похожий на гранату, выдернул предохранительное кольцо и начал высказывать угрозы. При попытке одного из полицейских выхватить опасный предмет, дебошир бросил гранату на пол, от чего раздался хлопок», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Дебошира задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Уже там выяснилось, что граната предназначалась для игры в страйкбол.