Мошенники в России открыли охоту на туристов. Вы потеряете деньги еще до того, как выйдете из дома

Мошенники придумали новый способ для обмана россиян. Аферисты создают фейковые сайты туристических агентств и сервисов аренды жилья, чтобы ловить туристов в преддверии бархатного сезона. Об этом ТАСС рассказали в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.
С начала июня 2025-го было найдено 450 сайтов, в том числе 85 — с начала августа. На них встречаются фейковые предложения экскурсий и развлечений на российских курортах. В организации предполагают, что мошенники могли активизироваться в связи с ростом числа бронирований на побережьях Черного и Балтийского морей с августа по октябрь.
Ложные сайты мошенники используют для кражи персональных данных россиян.
«Но возможны и другие схемы. Например, нередко пользователя вынуждают внести предоплату якобы за экскурсию, трансфер и другие услуги», — отметили специалисты BI.ZONE.
