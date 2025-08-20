НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Мошенники в России открыли охоту на туристов. Вы потеряете деньги еще до того, как выйдете из дома

Мошенники в России открыли охоту на туристов. Вы потеряете деньги еще до того, как выйдете из дома

Аферисты активизировались в преддверии бархатного сезона

90
Россиян, планирующих отпуск, обманывают в интернете | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUРоссиян, планирующих отпуск, обманывают в интернете | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Россиян, планирующих отпуск, обманывают в интернете

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Мошенники придумали новый способ для обмана россиян. Аферисты создают фейковые сайты туристических агентств и сервисов аренды жилья, чтобы ловить туристов в преддверии бархатного сезона. Об этом ТАСС рассказали в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

С начала июня 2025-го было найдено 450 сайтов, в том числе 85 — с начала августа. На них встречаются фейковые предложения экскурсий и развлечений на российских курортах. В организации предполагают, что мошенники могли активизироваться в связи с ростом числа бронирований на побережьях Черного и Балтийского морей с августа по октябрь.

Ложные сайты мошенники используют для кражи персональных данных россиян.

«Но возможны и другие схемы. Например, нередко пользователя вынуждают внести предоплату якобы за экскурсию, трансфер и другие услуги», — отметили специалисты BI.ZONE.

Ранее мы рассказывали, как мошенники крадут личные данные пользователя с помощью ложных QR-кодов для подключения к Wi-Fi в общественных местах.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
