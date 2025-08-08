НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

 753мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Криминал «Что тут скажешь, ну, извините». Как насиловавший и убивавший школьниц педофил держал в страхе весь город

«Что тут скажешь, ну, извините». Как насиловавший и убивавший школьниц педофил держал в страхе весь город

Андрей Ролдугин надругался как минимум над девятью девочками, троих из которых убил

279
1 комментарий
Андрей Ролдугин во время следственного эксперимента | Источник: архив областного суда, «Горком36» / gorcom36.ruАндрей Ролдугин во время следственного эксперимента | Источник: архив областного суда, «Горком36» / gorcom36.ru

Андрей Ролдугин во время следственного эксперимента

Источник:

архив областного суда, «Горком36» / gorcom36.ru

В 2002 году в Воронеже было очень страшно. За полгода, с марта по август, в городе были зверски убиты три девочки, 10, 14 и 15 лет. Сначала школьницы исчезали, а спустя некоторое время их находили мертвыми — изнасилованными и задушенными. Версии о происходящем, которые передавали друг другу испуганные воронежцы, были разными: от неуловимого липецкого маньяка до кровожадной банды, похищающей подростков десятками и продающей их на органы. Но реальность оказалась проще — и от того более жуткой.

Voronezh1.ru рассказывает историю преступлений воронежского маньяка и педофила Андрея Ролдугина, ныне отбывающего пожизненный срок в одной их самых страшных тюрем России.

Исчезновения

Все началось 15 марта. В этот день в Северном микрорайоне пропала 15-летняя Марина. Девочка, несмотря на плохое самочувствие, утром пошла в расположенную недалеко от дома школу. Но туда она так и не добралась — об этом ее маме сообщит подружка Марины. Искали девочку чуть ли не всем городом: о ее исчезновении писали газеты и сообщали телеканалы, листовки о пропавшем подростке висели по всему Воронежу. Поиски завершились через девять дней, когда тело Марины нашли в нескольких остановках от дома в колодце ливневой канализации.

За поимку убийцы объявили вознаграждение, милиция отрабатывала все версии, включая причастность знакомых и родственников, но найти зацепки не удавалось. А спустя несколько недель в Воронеже пропали еще два подростка — и в городе началась настоящая паника.

Сначала исчез 15-летний Володя, тело которого вскоре нашли недалеко от Северного авторынка. Как выяснится позже, мальчика до смерти избили одноклассники, и к исчезновению девочек это дело отношения не имело. А позже пропала 14-летняя Саша. В ориентировке писали просто: 22 апреля ушла из дома и не вернулась. Ее тело найдут в лесу за Северным авторынком только спустя пять месяцев, уже после задержания убийцы.

Тот самый авторынок несколько лет спустя. Вокруг даже к 2012 году были леса | Источник: google.ru/mapsТот самый авторынок несколько лет спустя. Вокруг даже к 2012 году были леса | Источник: google.ru/maps

Тот самый авторынок несколько лет спустя. Вокруг даже к 2012 году были леса

Источник:

google.ru/maps

Последней пропавшей стала 10-летняя Аня. Свидетели видели, как 17 августа девочку вместе с ее 8-летней подружкой незнакомый мужчина увел прямо из двора дома рядом с железнодорожным вокзалом. Перед этим тот же человек пытался зазвать на торт и мороженое еще несколько девочек из того же двора, но получилось в итоге только с Аней — даже ее младшая подруга в итоге убежала от незнакомца, побоявшись уходить далеко от дома. Тело Ани со следами изнасилования нашли через неделю возле поселка Рыбачьего.

После этого поимка подозреваемого стала делом времени: его видели слишком много свидетелей, чтобы он смог и дальше оставаться на свободе.

Конечная остановка

Пообщавшись со свидетелями, следователи узнали: подозреваемый, пытаясь втереться детям в доверие, называл им имена местных хулиганов и мелких преступников, сидевших на тот момент в тюрьме. После опроса тех, чьи имена упоминал преступник, милиция быстро вышла на подозреваемого — им оказался 26-летний воронежец Андрей Ролдугин.

Молодой человек жил он неподалеку от кондитерской фабрики в однокомнатной квартире с матерью, сообщала «Парламентская газета». К своим 26 он успел дважды отсидеть за разбой и грабеж, оба раза выходил на свободу досрочно. Когда Ролдугина пришли задерживать, он успел скрыться. Но его все равно поймали на следующий день — на вокзале, когда он пытался уехать в Тамбов.

Делать вид, что ни в чем не виноват, Ролдугин не стал. В последнем убийстве, 10-летней Ани, он признался сразу. И на детали не скупился.

«У Ани были две косички, и на вид ей было лет 13. Она была в малиновых шортах, полосатой майке с рисунком из мультфильма, она мне понравилась. Я им соврал, что потерял цепочку и паспорт и мне нужна помощь, обещал, если найдут, дать по 100 рублей. Я спустился с ними к железной дороге за гаражами, младшая девочка с нами не пошла, сказав, что ее будет ругать бабушка… Я, конечно, понимал, что, если изнасилую Аню, мне придется ее убить, иначе меня найдут. Я гнал от себя эти мысли, решил: сначала изнасилую, потом посмотрим… Она сидела на бревне и плакала, говорила, что ее будут искать и теперь мне достанется за то, что я с ней сделал. Я стоял сзади и ударил ее ножом. Сначала в спину, потом в шею. Она упала рядом с муравейником. Я забросал ее ветками», — приводит показания убийцы РИА «Воронеж».

Об убийстве 14-летней Саши Ролдугин рассказывал почти то же самое. Увидел проходившую мимо девочку, она ему понравилась. Заманил на встречу на следующий день предложением денег за уборку в его квартире. Когда увиделись во второй раз, отправились в Северный, где якобы жил маньяк.

«Доехали до конечной 90-го автобуса, а потом пошли через лес, „чтобы сократить дорогу“. После всего она плакала, говорила, что никому не расскажет, лишь бы я ее отпустил. Я ее придушил внутренней стороной локтя, а когда перестала сопротивляться, руками за горло. Чтобы быть уверенным в том, что она мертва, стащил с нее свитер и туго за горло привязал к дереву», — рассказывал Ролдугин. Тело изнасилованной и убитой Саши так и найдут — привязанным к дереву, а рядом на земле будут лежать портфель со школьными учебниками и тетрадками.

Автобусы под номером 90 до сих пор существуют в Воронеже&nbsp;— и ходят примерно по тому же маршруту | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ruАвтобусы под номером 90 до сих пор существуют в Воронеже&nbsp;— и ходят примерно по тому же маршруту | Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

Автобусы под номером 90 до сих пор существуют в Воронеже — и ходят примерно по тому же маршруту

Источник:

Алена Воропаева / Voronezh1.ru

А самую первую жертву Ролдугин заманил не деньгами — он воспользовался ее добротой и предложил Марине посмотреть на щенят.

«Безнаказанность срывает у подонков тормоза»

После задержания Ролдугина расследование дела продолжилось. Оказалось, что несчастные убитые девочки были не единственными его жертвами — остальным просто повезло выжить.

В ходе следствия выяснилось, что педофил изнасиловал еще шесть девочек в возрасте от 10 до 17 лет. Причем одну из них — еще до первого убийства, но она никому об этом не сообщила. Как и другие жертвы, которые даже знали имя маньяка. Вот как в материалах дела описывался один из случаев:

«26 июня 2002 года около 12:00 во дворе дома по улице Студенческой Ролдугин встретился с двумя девочками 15 и 16 лет. С одной их познакомил накануне его приятель. <…> Они договорились отправиться в „магический клуб“ за „магическими свечами“, девушка взяла с собой подругу. Доехали до конечной — „Авторынок Северный“ — и отправились в лес. В безлюдном месте Ролдугин предложил девочкам разделиться, поскольку „по магическому обряду, в этот лес можно заходить только порознь“. Заведя одну из девочек вглубь леса, стал ее душить и требовать раздеться. Забрал ее одежду и отправился за второй девочкой. Когда он насиловал Н., М. сидела рядом спиной к ним. Обе плакали. Когда они возвращались назад, Ролдугин пригрозил, что если они кому-нибудь расскажут о случившемся, он их убьет».

Бывший тогда следователем по особо важным делам областной прокуратуры Михаил Мокшин позже с горечью отмечал: только одна из десяти жертва изнасилования обращается в правоохранительные органы, а «безнаказанность срывает у подонков всякие тормоза».

«Простой» ребенок

Кем же был Андрей Ролдугин, кроме как педофилом и убийцей? Его мама считала, что «простым ребенком, как все». Но на самом деле это было не так, даже если не учитывать имевшиеся у него за спиной два срока.

Родился Ролдугин в 1977 году, и появление на свет было нелегким — младенец был обмотан пуповиной и не дышал. В итоге мальчик все же выжил, но долго отставал в развитии, а в детстве его часто бил отец, однажды даже сильно разбив голову сыну. Ситуацию усугубило ДТП, в которое Андрей попал, будучи двухлетним: его сбила машина, после чего мальчик начал заикаться.

Когда Ролдугин подрос, мать, к тому моменту уже сбежавшая от мужа, отдала его в речевой интернат, затем в школу. Там мальчик учился плохо — два года провел во втором классе. И его снова вернули в интернат, на этот раз с диагнозом «бытовая и педагогическая запущенность». Ровесники вспоминали, что Андрей был обидчивым и агрессивным, а однажды даже надругался над собакой.

В первый раз за решетку Ролдугин попал в 17 лет — за вооруженное ограбление. Отсидел два года в Бобровской колонии, вышел, а спустя еще два года отправился в Борисоглебскую исправительную колонию за избиение и грабеж. Освободился в 2001 году, его выпустили по УДО.

После освобождения Ролдугин работал на заправке, у него даже были отношения с женщиной. Но после болезненного разрыва — возлюбленная прогнала молодого человека, публично оскорбив его, — Андрей перешел к изнасилованиям и убийствам. Его мать так и не поверила, что сын был способен совершить подобное.

«Ну, извините»

Приговор Андрею Ролдугину вынесли в январе 2004 года. Его приговорили к пожизненному заключению. Сам маньяк посчитал наказание слишком суровым — он заявлял, что убил девочек случайно, и даже пытался обжаловать приговор.

«Что тут скажешь, ну извините», — говорил Ролдугин судье во время одного из заседаний.

В такой камере Ролдугин отбывает пожизненный срок | Источник: Тимофей Калмаков / 59.ruВ такой камере Ролдугин отбывает пожизненный срок | Источник: Тимофей Калмаков / 59.ru

В такой камере Ролдугин отбывает пожизненный срок

Источник:

Тимофей Калмаков / 59.ru

Экспертиза признала маньяка психически здоровым, хотя сам он пытался притворяться душевнобольным. Наказание Ролдугин отбывает в одной из самых страшных колоний строгого режима России — в «Белом лебеде» в Пермском крае. В 2029 году он получит право на условно-досрочное освобождение, если новый суд признает, что заключенный не нуждается в дальнейшем нахождении в заключении.

ПО ТЕМЕ
Алёна ВоропаеваАлёна Воропаева
Алёна Воропаева
корреспондент
Маньяк Педофил Северный микрорайон Пожизненный срок Белый лебедь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Инженер1
23 минуты
Скрепный чувак! Ему предложили стать Героем России?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление