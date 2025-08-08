«Что тут скажешь, ну, извините». Как насиловавший и убивавший школьниц педофил держал в страхе весь город

Андрей Ролдугин во время следственного эксперимента Источник: архив областного суда, «Горком36» / gorcom36.ru

В 2002 году в Воронеже было очень страшно. За полгода, с марта по август, в городе были зверски убиты три девочки, 10, 14 и 15 лет. Сначала школьницы исчезали, а спустя некоторое время их находили мертвыми — изнасилованными и задушенными. Версии о происходящем, которые передавали друг другу испуганные воронежцы, были разными: от неуловимого липецкого маньяка до кровожадной банды, похищающей подростков десятками и продающей их на органы. Но реальность оказалась проще — и от того более жуткой.

Voronezh1.ru рассказывает историю преступлений воронежского маньяка и педофила Андрея Ролдугина, ныне отбывающего пожизненный срок в одной их самых страшных тюрем России.

Исчезновения

Все началось 15 марта. В этот день в Северном микрорайоне пропала 15-летняя Марина. Девочка, несмотря на плохое самочувствие, утром пошла в расположенную недалеко от дома школу. Но туда она так и не добралась — об этом ее маме сообщит подружка Марины. Искали девочку чуть ли не всем городом: о ее исчезновении писали газеты и сообщали телеканалы, листовки о пропавшем подростке висели по всему Воронежу. Поиски завершились через девять дней, когда тело Марины нашли в нескольких остановках от дома в колодце ливневой канализации.

За поимку убийцы объявили вознаграждение, милиция отрабатывала все версии, включая причастность знакомых и родственников, но найти зацепки не удавалось. А спустя несколько недель в Воронеже пропали еще два подростка — и в городе началась настоящая паника.

Сначала исчез 15-летний Володя, тело которого вскоре нашли недалеко от Северного авторынка. Как выяснится позже, мальчика до смерти избили одноклассники, и к исчезновению девочек это дело отношения не имело. А позже пропала 14-летняя Саша. В ориентировке писали просто: 22 апреля ушла из дома и не вернулась. Ее тело найдут в лесу за Северным авторынком только спустя пять месяцев, уже после задержания убийцы.

Тот самый авторынок несколько лет спустя. Вокруг даже к 2012 году были леса Источник: google.ru/maps

Последней пропавшей стала 10-летняя Аня. Свидетели видели, как 17 августа девочку вместе с ее 8-летней подружкой незнакомый мужчина увел прямо из двора дома рядом с железнодорожным вокзалом. Перед этим тот же человек пытался зазвать на торт и мороженое еще несколько девочек из того же двора, но получилось в итоге только с Аней — даже ее младшая подруга в итоге убежала от незнакомца, побоявшись уходить далеко от дома. Тело Ани со следами изнасилования нашли через неделю возле поселка Рыбачьего.

После этого поимка подозреваемого стала делом времени: его видели слишком много свидетелей, чтобы он смог и дальше оставаться на свободе.

Конечная остановка

Пообщавшись со свидетелями, следователи узнали: подозреваемый, пытаясь втереться детям в доверие, называл им имена местных хулиганов и мелких преступников, сидевших на тот момент в тюрьме. После опроса тех, чьи имена упоминал преступник, милиция быстро вышла на подозреваемого — им оказался 26-летний воронежец Андрей Ролдугин.

Молодой человек жил он неподалеку от кондитерской фабрики в однокомнатной квартире с матерью, сообщала «Парламентская газета». К своим 26 он успел дважды отсидеть за разбой и грабеж, оба раза выходил на свободу досрочно. Когда Ролдугина пришли задерживать, он успел скрыться. Но его все равно поймали на следующий день — на вокзале, когда он пытался уехать в Тамбов.

Делать вид, что ни в чем не виноват, Ролдугин не стал. В последнем убийстве, 10-летней Ани, он признался сразу. И на детали не скупился.

«У Ани были две косички, и на вид ей было лет 13. Она была в малиновых шортах, полосатой майке с рисунком из мультфильма, она мне понравилась. Я им соврал, что потерял цепочку и паспорт и мне нужна помощь, обещал, если найдут, дать по 100 рублей. Я спустился с ними к железной дороге за гаражами, младшая девочка с нами не пошла, сказав, что ее будет ругать бабушка… Я, конечно, понимал, что, если изнасилую Аню, мне придется ее убить, иначе меня найдут. Я гнал от себя эти мысли, решил: сначала изнасилую, потом посмотрим… Она сидела на бревне и плакала, говорила, что ее будут искать и теперь мне достанется за то, что я с ней сделал. Я стоял сзади и ударил ее ножом. Сначала в спину, потом в шею. Она упала рядом с муравейником. Я забросал ее ветками», — приводит показания убийцы РИА «Воронеж».

Об убийстве 14-летней Саши Ролдугин рассказывал почти то же самое. Увидел проходившую мимо девочку, она ему понравилась. Заманил на встречу на следующий день предложением денег за уборку в его квартире. Когда увиделись во второй раз, отправились в Северный, где якобы жил маньяк.

«Доехали до конечной 90-го автобуса, а потом пошли через лес, „чтобы сократить дорогу“. После всего она плакала, говорила, что никому не расскажет, лишь бы я ее отпустил. Я ее придушил внутренней стороной локтя, а когда перестала сопротивляться, руками за горло. Чтобы быть уверенным в том, что она мертва, стащил с нее свитер и туго за горло привязал к дереву», — рассказывал Ролдугин. Тело изнасилованной и убитой Саши так и найдут — привязанным к дереву, а рядом на земле будут лежать портфель со школьными учебниками и тетрадками.

Автобусы под номером 90 до сих пор существуют в Воронеже — и ходят примерно по тому же маршруту Источник: Алена Воропаева / Voronezh1.ru

А самую первую жертву Ролдугин заманил не деньгами — он воспользовался ее добротой и предложил Марине посмотреть на щенят.

«Безнаказанность срывает у подонков тормоза»

После задержания Ролдугина расследование дела продолжилось. Оказалось, что несчастные убитые девочки были не единственными его жертвами — остальным просто повезло выжить.

В ходе следствия выяснилось, что педофил изнасиловал еще шесть девочек в возрасте от 10 до 17 лет. Причем одну из них — еще до первого убийства, но она никому об этом не сообщила. Как и другие жертвы, которые даже знали имя маньяка. Вот как в материалах дела описывался один из случаев:

«26 июня 2002 года около 12:00 во дворе дома по улице Студенческой Ролдугин встретился с двумя девочками 15 и 16 лет. С одной их познакомил накануне его приятель. <…> Они договорились отправиться в „магический клуб“ за „магическими свечами“, девушка взяла с собой подругу. Доехали до конечной — „Авторынок Северный“ — и отправились в лес. В безлюдном месте Ролдугин предложил девочкам разделиться, поскольку „по магическому обряду, в этот лес можно заходить только порознь“. Заведя одну из девочек вглубь леса, стал ее душить и требовать раздеться. Забрал ее одежду и отправился за второй девочкой. Когда он насиловал Н., М. сидела рядом спиной к ним. Обе плакали. Когда они возвращались назад, Ролдугин пригрозил, что если они кому-нибудь расскажут о случившемся, он их убьет».

Бывший тогда следователем по особо важным делам областной прокуратуры Михаил Мокшин позже с горечью отмечал: только одна из десяти жертва изнасилования обращается в правоохранительные органы, а «безнаказанность срывает у подонков всякие тормоза».

«Простой» ребенок

Кем же был Андрей Ролдугин, кроме как педофилом и убийцей? Его мама считала, что «простым ребенком, как все». Но на самом деле это было не так, даже если не учитывать имевшиеся у него за спиной два срока.

Родился Ролдугин в 1977 году, и появление на свет было нелегким — младенец был обмотан пуповиной и не дышал. В итоге мальчик все же выжил, но долго отставал в развитии, а в детстве его часто бил отец, однажды даже сильно разбив голову сыну. Ситуацию усугубило ДТП, в которое Андрей попал, будучи двухлетним: его сбила машина, после чего мальчик начал заикаться.

Когда Ролдугин подрос, мать, к тому моменту уже сбежавшая от мужа, отдала его в речевой интернат, затем в школу. Там мальчик учился плохо — два года провел во втором классе. И его снова вернули в интернат, на этот раз с диагнозом «бытовая и педагогическая запущенность». Ровесники вспоминали, что Андрей был обидчивым и агрессивным, а однажды даже надругался над собакой.

В первый раз за решетку Ролдугин попал в 17 лет — за вооруженное ограбление. Отсидел два года в Бобровской колонии, вышел, а спустя еще два года отправился в Борисоглебскую исправительную колонию за избиение и грабеж. Освободился в 2001 году, его выпустили по УДО.

После освобождения Ролдугин работал на заправке, у него даже были отношения с женщиной. Но после болезненного разрыва — возлюбленная прогнала молодого человека, публично оскорбив его, — Андрей перешел к изнасилованиям и убийствам. Его мать так и не поверила, что сын был способен совершить подобное.

«Ну, извините»

Приговор Андрею Ролдугину вынесли в январе 2004 года. Его приговорили к пожизненному заключению. Сам маньяк посчитал наказание слишком суровым — он заявлял, что убил девочек случайно, и даже пытался обжаловать приговор.

«Что тут скажешь, ну извините», — говорил Ролдугин судье во время одного из заседаний.

В такой камере Ролдугин отбывает пожизненный срок Источник: Тимофей Калмаков / 59.ru