В Сибири арестовали банду «черных курьеров» — как работала ОПГ и кто был ее главарем

Нередко телефонные мошенники обманывают пенсионеров, а курьеры помогают аферистам получить их деньги Источник: Юрий Орлов / NGS.ru

ФСБ заявила, что обезвредила в Новосибирске банду «черных курьеров», которые обеспечивали транзит преступных денег, отнятых у россиян в результате телефонного мошенничества. Нити расследования уже привели сыщиков к украинским call-центрам, в интересах которых работали сибиряки. Наш коллега, криминальный корреспондент NGS.RU Павел Тиунов выяснил, как работали «черные курьеры» и кого называют лидером ОПГ.

Криминальные доставщики денег

О задержании троих новосибирцев, которые связаны с обналичкой «черных денег», корреспонденту NGS.RU стало известно месяц назад, но информация среди источников ходила в форме слухов и весомого подтверждения не имела. Официальные органы ссылались на полное отсутствие каких-либо данных, и позже выяснилось почему. Операция по задержанию подозреваемых проходила в строжайшем секрете.

По сведениям пресс-службы ФСБ, всего были задержаны восемь человек — трое новосибирцев из числа организаторов и несколько человек из Томска, Алтайского края, Московской области. Всего 19 человек. Все они, по версии следствия, составляли костяк организованной преступной группы, которая контролировала «черных курьеров». Это люди, которые забирали деньги у жертв телефонного мошенничества, обманутых украинскими call-центрами.

Бойцам спецназа пришлось брать штурмом жилье подозреваемых Источник: пресс-служба УФСБ по НСО

«С января 2025 года фигуранты под видом сотрудников Росфинмониторинга, Центрального банка, МВД, ФСБ России обманным путем незаконно завладевали денежными средствами граждан», — пояснили в ФСБ.

Деньги забирали наличными, если нужна была очная встреча. Если речь шла о безналичных переводах, то подыскивали дропов, с помощью которых похищенные средства обналичивали. Полученную бумажную денежную массу предполагаемые преступники привозили в криптообменные пункты (зачастую расположенные в Москве), где ее переводили в криптовалюту и затем отправляли на криптокошельки украинских call-центров. За свои услуги «черные риэлторы» получали по 2% от суммы похищенных денег.

В ходе обыска у задержанных изъяты оружие, мобильные телефоны, банковские карты, наличные Источник: пресс-служба УФСБ по НСО

«По предварительным оценкам, ущерб от их противоправной деятельности составил свыше 197 миллионов рублей (39 эпизодов)», — пояснили силовики.

Новосибирцев, которых называют лидерами ОПГ, арестовали и поместили в СИЗО. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ — «Создание преступной организации». Лидеров предполагаемого преступного сообщества уже этапировали в Москву, где проводится расследование.

Комплексный подход

У одного из задержанных обнаружили предмет, похожий на гранату Источник: пресс-служба УФСБ по НСО

Известно, что кроме курьерских услуг сибиряки предоставляли украинцам еще одно направление: они подыскивали людей, которые согласны были поставить у себя в машине или в квартире «сим-боксы». «Сим-бокс» — это оборудование в виде ящика с сотнями сим-карт, использование которых помогает мошенникам звонить жертвам якобы с местных номеров, при этом находясь от абонента за тысячи километров.

Этот дом пришлось брать штурмом, потому что хозяин отказался добровольно впустить силовиков Источник: пресс-служба УФСБ по НСО

«Человек, который ставит у себя такой „сим-бокс“, в среднем получает 20–30 тысяч рублей в день. Но занятие это опасное, потому что боксы регулярно отслеживают», — отметил собеседник.

Услуги по обналичиванию и перевозке «черных денег» тем не менее стояли в группе во главе угла. На них, как полагают следователи, сибирякам удалось заработать не одну сотню миллионов рублей. Редакция NGS.RU выяснила личность человека, которого называют лидером ОПГ.

Лидеры

Основным фигурантом уже скандального уголовного дела называют 41-летнего жителя Новосибирска Заура Иманова. Ранее он был неоднократно судим: в открытых источниках сохранились данные о его приговорах за кражу (статья 158 УК РФ) и об угрозе или насильственных действиях против правосудия (часть 2 статьи 296 УК РФ).

Последний приговор Зауру Иманову прозвучал в Центральном суде в июле 2019 года. Его признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 111 УК РФ). Дело было громкое.

Иманов — один из двух спортсменов, которые до смерти забили 35-летнего новосибирца Максима Грунина в караоке-баре Soloway в 2017 году. Инцидент тогда обрел широкий общественный резонанс, поскольку Иманов вместе с подельником Павлом Морозовым скрылись с места происшествия, а потом ударились в бега.

Максим Грунин скончался в больнице после избиения в караоке-баре Источник: Vk.com

Очевидцы сообщали, что Иманов и Морозов случайно столкнулись с Груниным на входе в бар, короткая словесная перепалка быстро переросла в односторонний мордобой. В итоге Максим Грунин потерял сознание, а спустя две недели скончался в больнице. У него остались жена и двое детей. С Имановым и Морозовым его ничего не связывало, он видел их в первый раз.

Иманова и Морозова, которые на тот момент уже жили где-то в Московской области, объявили в федеральный розыск.

«Позже они явились в полицию сами по настоятельной рекомендации старших товарищей», — пояснил источник NGS.RU, знакомый с ситуацией.

Находки дома у одного из задержанных Источник: пресс-служба УФСБ по НСО

Оба были осуждены на реальные сроки заключения. По словам собеседника, именно находясь в колонии, примерно в 2020 году, Заур Иманов начал организовывать курьерскую службу для перевозки «черного нала». На остатке срока его перевели на принудительные работы, что сильно упростило возможность заниматься нелегальным бизнесом. Формально он числился в общежитии при исправительной колонии, а на самом деле даже не думал работать на государство, уточнил собеседник.

К моменту задержания в 2025 году через Иманова уже проходили сотни миллионов рублей. Он мог позволить себе элитные автомобили, дорогую одежду, отдых в самых респектабельных ресторанах.