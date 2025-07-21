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Криминал Похищение кенгурят «Представляет опасность»: дело о похищении кенгуренка Кроша в Ярославле передали в суд

«Представляет опасность»: дело о похищении кенгуренка Кроша в Ярославле передали в суд

Какое наказание требует сторона обвинения

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В Ярославле пройдет суд по делу о похищении кенгуренка | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram, УМВД по Ярославской области / TelegramВ Ярославле пройдет суд по делу о похищении кенгуренка | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram, УМВД по Ярославской области / Telegram

В Ярославле пройдет суд по делу о похищении кенгуренка

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram, УМВД по Ярославской области / Telegram

В суд передали дело о похищении трех кенгурят из Ярославского и Калужского зоопарков. В отношении 32-летнего Ивана Некрасова из Вологодской области возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

«Установлено, что в сентябре 2024 года, в ночное время мужчина через забор незаконно проник на территорию Ярославского зоопарка, подошел к вольеру и, используя сачок, поймал молодую особь кенгуру Беннетта по кличке Крош, которую спрятал в хозяйственную сумку и вынес с территории зоопарка», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

По версии следствия, Некрасов пытался продать Кроша

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Спустя несколько дней он таким же образом похитил двух кенгуру из зоопарка в Калужской области. Общий ущерб составил 330 тысяч рублей.

Кенгуренка Кроша из Ярославского зоопарка Иван Некрасов, по версии следствия, продал в частный питомник в Королеве Московской области. Там его нашли правоохранители и вернули в Ярославль. В полиции уточнили, что хозяйка питомника выкупила Кроша за 120 тысяч рублей.

«В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый совершил кражи животных с целью их продажи, а также обмена на обезьяну», — рассказали в управлении МВД по Ярославской области.

Один из похищенных в Калужской области кенгуренок умер. Второго забрали правоохранители во время задержания Некрасова во Владимирской области.

«Фигурант уголовного дела согласно заключению эксперта страдает тяжелым хроническим психическим заболеванием, исключающим его вменяемость и по своему психическому состоянию представляет опасность для себя и окружающих», — рассказали в прокуратуре.

Уголовное дело направили в Жуковский районный суд Калужской области. Правоохранители рассчитывают, что в отношении Некрасова будут приняты принудительные меры медицинского характера.

Как похитили Кроша

Кенгуренок Крош пропал из ярославского зоопарка в ночь на 27 сентября 2024 года. Сотрудники поняли: детеныш не мог выбраться сам. Предположили, что малыша похитили. Позже эту версию подтвердили в полиции.

Через три дня в парке птиц в Калужской области исчезли еще двое детенышей кенгуру: они были совсем маленькими. Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что случаи могут быть частным заказом.

Вечером 2 октября правоохранители заявили о задержании подозреваемого. Ивана Некрасова поймали на вокзале в Александрове Владимирской области. В полиции срассказали, что 31-летний вологжанин вез двоих кенгурят в клетчатой дорожной сумке-челноке.

Это были детеныши кенгуру из калужского парка. Один из них погиб, что расстроило самого Ивана. Мы публиковали подробный текст, что известно о предполагаемом похитителе кенгурят.

После возвращения в родной вольер кенгуренок Крош переехал из Ярославля в зоопарк Костромы. Там показывали, как изменился подросший зверек.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Кенгуру Суд Уголовное дело
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