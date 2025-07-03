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Криминал Мошенники нашли новых жертв: они начали прикидываться работодателями. Несколько способов обмана

Мошенники нашли новых жертв: они начали прикидываться работодателями. Несколько способов обмана

Опасные вакансии чаще всего размещают в Telegram-каналах

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За два месяца появилось порядка шести новых схем | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЗа два месяца появилось порядка шести новых схем | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

За два месяца появилось порядка шести новых схем

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники постоянно придумывают новые способы обмана. Так, целью новых схем стали люди, которые ищут работу. Об этом «Известиям» рассказали в российском сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

Как обманывают соискателей?

В мае злоумышленники начали активно использовать схему с тестовыми заданиями. Они отправляют файлы с зловредами-стилерами, которые похищают данные авторизации и пароли. Затем с их помощью взламывают почтовые ящики и мессенджеры или продают данные на черном рынке.

«В июне появились фальшивые онлайн-собеседования. Жертва направлялась на поддельную страницу Google Meet, где вводила данные авторизации и лишалась доступа ко всем ресурсам, где была авторизована, в первую очередь Gmail», — рассказали в сервисе.

Параллельно появились еще несколько схем с загрузкой зловредов. В одной из них соискателю предлагается загрузить на свое устройство программу, якобы проверяющую компьютер. Вместо этого на ПК загружается вирус, который похищает все данные.

Также злоумышленники могут попросить кандидата скачать вредоносную программу, якобы необходимую для видеоконференции. Как и в предыдущем случае, на компьютер попадает вирус, ворующий данные.

В сервисе отметили, что во всех мошеннических схемах ссылки на поддельные вакансии распространяются через Telegram-каналы, посвященные работе.

Как не попасться на обман?

Насторожить должно расплывчатое описание вакансии, малый объем конкретики, отсутствие четкого списка обязанностей и требований, слишком высокая зарплата без опыта или определенной квалификации, обещание «работы мечты» при минимальных усилиях.

«Кроме того, это отсутствие официальных контактов: нет корпоративной почты, указан только телефон или мессенджер, сайт одностраничный, с фейковыми отзывами и полное отсутствие данных о деятельности в интернете», — сказал «Известиям» руководитель направления кибербезопасности «EdgeЦентр» Максим Большаков.

По его словам, также подозрение должно вызвать быстрое одобрение, когда вас берут на работу без полноценного собеседования или проверки документов. А если компания ищет сотрудников только через Telegarm-каналы — почти наверняка это мошенники.

Недавно наши коллеги из NGS.RU рассказали, как мошенники могут позвонить вам от лица начальника и какие способы борьбы с этой схемой есть.

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Мошенничество Обман Трудоустройство Работа
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