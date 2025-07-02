«Хотел спасти товарищей»: сооснователю группы «Смысловые галлюцинации» вынесли приговор

Артист утверждает, что взял вину на себя Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина отправили в колонию общего режима на три года — такое решение принял суд сегодня, 2 июля. В случае апелляции подсудимого отправят в Нижний Тагил.

Артиста обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, в ноябре прошлого года Бурдин ударил ножом своего знакомого, Алексея Кривокорытова во время вечеринки с друзьями. Музыканта задержали и отправили в СИЗО. Сначала экс-участник «Смысловых галлюцинаций» признавал свою вину, однако в последний момент передумал и заявил, что оговорил себя по просьбе одного из свидетелей конфликта.

«Хотел спасти товарищей, взял вину на себя, — сказал Бурдин в суде. — Я думаю, что если были бы проведены дополнительные экспертизы, то результаты доказали бы мою непричастность».

Он признался, что в тот роковой вечер был очень пьян и еле передвигался. Момент преступления Бурдин не помнит.

Адвокат Бурдина Андрей Станкевич заявил, что в деле очень много несостыковок: от допроса пострадавшего до самого расследования. По его словам, показания свидетелей и фактическая картина преступления расходятся, а на ноже не было найдено отпечатков пальцев.

Владимиру Бурдину 52 года, он автор хита «Молодость жива» и нескольких ранних песен «Смысловых галлюцинаций», которые исполняли «Пилот» и другие, менее известные рок-группы. В молодости он несколько раз попадался на кражах, оказывался за решеткой и в психбольнице.

В декабре 2020 года Бурдин развелся с женой — сразу же после выхода из психбольницы, куда его в 2018 году отправили на принудительное лечение из-за драки: Владимир ударил ножом мужчину, который угрожал ему и его жене.