Сын доктора Купитмана из «Интернов» Вадима Демчога получил срок за дропперство

Вильям Демчог обналичивал краденые деньги Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

Сын Вадима Демчога Вильям признан виновным в групповом мошенничестве. Приговор огласил Мещанский районный суд Москвы.

«Приговором Мещанского районного суда города Москвы Демчог Вильям Вадимович признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — рассказали в суде.

По информации прокуратуры Москвы, Вильям обналичивал краденые деньги. Вместе с сообщниками он обманывал пенсионеров, которые переводили значительные суммы ему на карту. После этого большую часть суммы Демчог переводил своим подельникам.

«В феврале 2024 года Демчог получил от подельников информацию о зачислении денежных средств пенсионера в размере 490 тысяч рублей на банковскую карту, переданную ему сообщниками, после чего обналичил деньги и осуществил транзакции по зачислению всей суммы на указанные ему банковские счета, подконтрольные участникам преступной группы», — отметило ведомство.

В общей сложности группа обманным путем получила почти 2 миллиона рублей. Задержали Вильяма Демчога еще в прошлом году. Сегодня он получил приговор — 2 года общего режима.

Сын актера признал вину и полностью возместил материальный ущерб. Приговор в законную силу не вступил, передают РИА Новости.