«Я плохой человек, в тюрьму мне надо»: как убийцу 14-летней школьницы искали шесть лет

Зверское убийство произошло на территории школы, преступление не могли раскрыть почти шесть лет Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Восьмиклассницу зверски убили 18 сентября 2011 года в Екатеринбурге. Оле М. было всего 14 лет. Изуродованное тело обнаружили утром на стадионе школы, где девочка училась. Изверга, расправившегося со старшеклассницей, искали почти шесть лет. E1.RU вспоминает историю затянувшегося расследования, в котором долгие годы не было обвиняемых. Когда убийцу всё же нашли, вскрылись и другие его преступления.

Преступник расправился с Олей М. с особой жестокостью. Девочка была избита и изнасилована, одежда разорвана, горло перерезано, на теле обнаружили множественные резаные раны.

Первой обвиняемой стала мачеха

Жуткие подробности убийства школьницы стали известны не сразу. Оперативно силовики лишь подтвердили сам факт обнаружения тела и дали краткую информацию о девочке: воспитывалась в неполной семье, ночь накануне провела не дома — ее видели в компании молодых парней неподалеку от школьного стадиона, где на утро и нашли труп.

Тело убитой нашли на стадионе школы, где девочка училась Источник: Следственный комитет по Свердловской области











Уже на следующий день полиция сообщила: подозреваемый задержан. Речь шла о 43-летней Наталье П. — мачехе девочки. Женщина была безработной и злоупотребляла алкоголем. Спустя два дня силовики рассказали, что Наталья написала явку с повинной. Свой поступок она объяснила личной неприязнью к Оле: якобы мачеха приревновала падчерицу к своему гражданскому супругу, родному отцу убитой.

Показания Натальи также проверяли на месте обнаружения тела и проводили обыск у них дома, но обвинение женщине так и не предъявили — из-за нестыковок версия рассыпалась. Следствие продолжилось.

В 2016 году полицейские даже пообещали вознаграждение в миллион рублей тому, кто сообщит важную информацию об убийстве.

В деле об убийстве школьницы было больше 300 томов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Главе СК региона дважды в день докладывали, как продвигается расследование, на контроле ситуацию держала и Генпрокуратура — вот только на ходе следствия это никак не сказывалось. За годы по этому делу сменились семь следователей, а обвиняемых так и не появилось, хотя подозреваемых была масса.

Первоначальная версия, которую отрабатывали силовики, заключалась в том, что школьницу убил кто-то из ее окружения. При этом круг общения у 14-летней Оли был обширный — больше 400 человек.

Оля училась в восьмом классе Источник: страница убитой школьницы в соцсети











Вторая линия, которая тоже проверялась — причастность к убийству ранее судимого человека, имеющего склонность к подобным преступлениям, либо с психическим отклонением в анамнезе.

Пока в деле не было обвиняемого, подозреваемым можно было назвать каждого приходящего на допрос к следователю. Если говорить о более серьезных подозрениях, то их были десятки. Особый интерес представляли двое взрослых мужчин, сведения о телефонных соединениях с которыми были в детализации разговоров девочки, вкупе с длительной неявкой по вызовам следователя.

— Очень нас настораживала эта ситуация, заставляла склоняться к видению их в качестве подозреваемых. Потом выяснилось, что один из них уехал в столицу и общался не с потерпевшей, а с ее матерью, а второй давным-давно потерял оформленную на себя сим-карту, и ею фактически пользовалась знакомая потерпевшей, — рассказывал E1.RU следователь Сергей Мальцев, который получил дело в 2016 году и раскрыл его.

Как нашли убийцу

Пока шло расследование, вскрывались и новые детали убийства. Так, стало известно, что девочка получила не меньше 40 ударов ножом. Нападавший ее изнасиловал, отрезал грудь и половые органы. Оля скончалась от повреждения внутренних органов в результате ножевых ранений.

Следователи смогли снять с тела девочки образцы ДНК предполагаемого убийцы, но в 2011 году возможности генетической экспертизы еще были не на самом высоком уровне. Хотя именно эта технология спустя почти шесть лет помогла поймать убийцу.

Вообще, силовики тогда забрали с места преступления окурки, бутылки, банки, жвачки и прочее — всё, что хотя бы в теории могло вывести на след преступника или хотя бы очевидцев. Так как девочку обнаружили в темное время суток, свидетелей не нашлось, а прошедший ночью дождь наталкивал на мысль, что все следы уничтожены.

После силовики взяли генетический материал у всех мужчин в округе. Полицейские допросили больше семи тысяч человек, на причастность к убийству проверили алиби 4,5 тысячи мужчин, изучили более 3 тысяч документов и проверили данные биллинга, включающие сведения о более чем трех миллионах соединений абонентов сотовой связи.

Биллинг — информация о том, с кем связывался абонент, где находился в конкретный промежуток времени. При этом геопозиция носит условный характер. Оператор не отслеживает, в какой точке находится абонент, а фиксирует его соединение с базовыми станциями.

В конечном счете это дало результат — удалось выявить совпадение ДНК. Оказалось, что убийца девочки всё это время был рядом, жил буквально в двух домах от школы. На то, чтобы его вычислить, ушло почти шесть лет.

Убийца школьницы жил рядом с местом преступления Источник: Илья Казаков / E1.RU











Андрея Черняева задержали в мае 2017 года, ему тогда было 47 лет. Он жил на втором этаже старой хрущевки вместе с матерью и дядей. Когда-то преступник работал геодезистом, потом служил в армии, дважды пытался получить образование — поступал в военное училище и один из гражданских вузов, но оба бросил после двух лет обучения.

Официально Черняев нигде не работал, хотя был зарегистрирован в качестве ИП еще с 2003 года. Он и сам после задержания признался: «Работы нет, сижу на шее у матери-пенсионерки».

— По характеру это замкнутый, необщительный гражданин. В момент задержания и обыска вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно, до последнего не верил, что полицейские и следователи СК смогли добыть необходимые улики. Сыщики полагают, что подозреваемый может иметь склонность к совершению насильственных половых преступлений с садистским уклоном, — комментировал задержание представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее проблем с законом у Черняева не было, хотя преступления, как выяснится позже, он совершал и до этого.

Фото Черняева после задержания. На шее — последствия нападения, произошедшего за два месяца до ареста. Экспертиза подтвердила давность гематомы Источник: Следственный комитет по Свердловской области











С личной жизнью у Черняева не сложилось. Он был женат, в браке родился сын, но пара развелась. Уже потом, на суде, бывшая жена убийцы говорила, что агрессию он проявлял и по отношению к ней.

По словам Натальи, Черняева боялись и она, и сын, и домашние животные. Причиной развода стало то, что он, глава семьи, не работал и не содержал сына.

В суде бывшая жена Черняева признавалась, что он был с ней жесток Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Знакомые и соседи тоже отзывались о Черняеве нелестно, называя его скрытным и замкнутым. Некоторые и вовсе подчеркивали, что он был похож на маньяка.

— Я и подумать не могла, что он может убить. Хотя, конечно, впоследствии кажется, что он всегда вел себя как маньяк: ходил всегда в капюшоне, был очень замкнутый. Он ничего про себя не рассказывал и редко здоровался, старался побыстрее пройти мимо, — рассказывала нам одна из соседок.

Также соседи отмечали, что в последнюю неделю перед задержанием Андрей почти перестал выходить из дома. Некоторые видели его молчаливо ремонтирующим счетчик на лестничной площадке и выходящим из подъезда в капюшоне. Дядя и мать Черняева после задержания переехали с квартиры на дачу.

Как позже рассказывал следователь Мальцев, силовики наведывались в квартиру к Черняеву трижды, но в первый раз никто не открыл, а во второй раз дома были только мать и дядя.

Только в марте 2017 года удалось застать его дома. Как позже было установлено, Черняев сразу после совершения преступления скрылся из Екатеринбурга и постоянно уезжал из города. В квартире находился не на системной основе.

— В марте следователю удалось выполнить минимальный комплекс проверочных мероприятий — допросить его в качестве свидетеля, уточнить факт местонахождения в 2011 году, получить образец кожного эпителия, а также выяснить позицию по поводу использования полиграфа. Его образец в числе сотен остальных был отправлен на генетическую экспертизу. Дальше уже было дело техники, — рассказывал нам следователь дела.

Сергей Мальцев стал расследовать дело об убийстве школьницы в 2016 году Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Когда генетическая экспертиза показала совпадение, силовики начали собирать дополнительные доказательства, разоблачили алиби Черняева и 10 мая провели обыск, после которого преступника задержали.

По существу при аресте в суде он пояснил: «Я плохой человек, в тюрьму мне надо». Сергей Мальцев следователь

В убийстве школьницы Черняев сознался сразу, в том числе на полиграфе, но вот обвинение в изнасиловании отрицал.

По его словам, с Олей он знаком не был, якобы они столкнулись на улице, школьница его как-то оскорбила, и тот на нее напал. Причем, что конкретно сказала девочка такого, за что поплатилась жизнью, Черняев так и не вспомнил.

«Получил по заслугам»

Приговор Андрею Черняеву вынесли лишь в 2019 году, суд состоялся 30 января. К этому моменту удалось выяснить, что, помимо убийства 14-летней Оли, на счету безработного Черняева уже были и другие преступления — угроза убийством, изнасилования, домогательства и кража.

В прокуратуре рассказывали, что первое преступление Черняев совершил еще в 1999 году против своей бывшей супруги — угрожал ее убить и пытался задушить. В апреле 2001 года он с особой жестокостью изнасиловал бывшую жену, когда та заговорила о разводе, а также угрожал сбросить ее с балкона и облить кислотой.

Летом 2008 года Черняев обокрал и изнасиловал еще одну женщину. За эти преступления с него сняли ответственность в связи с истечением срока давности.

В зале суда обвиняемый вел себя вызывающе. Черняев заявлял, что дело против него сфабриковано, а также громко ругал судебную систему и правительство страны. В итоге приставы увели его.

На суде было много журналистов, но Черняева из зала вывели Источник: Максим Воробьев / E1.RU











Еще до суда обвиняемого отправляли на психологическую экспертизу, которая признала его вменяемым. При этом эксперты выявили у Черняева психическое расстройство в виде сексуального садизма.

За убийство ему дали 19 лет, а по совокупности преступлений — 24 года колонии строгого режима и 2 года ограничения свободы. Первые восемь лет срока Черняев должен провести в тюрьме — месте для особо опасных преступников с более жесткими условиями содержания, а потом его переведут в колонию строгого режима.

Черняев пытался обжаловать приговор в Верховном суде, но получил отказ.

— Он был замкнутый, вспыльчивый. Получил по заслугам, — сказала бывшая жена убийцы после вынесения приговора.