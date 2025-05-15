Ущерб больше 34 миллионов: в чем обвиняют бывшего гендиректора ярославского водоканала

Станислав Маклаков попал под следствие Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











В прокуратуре Ярославской области озвучили, в чем обвиняют бывшего генерального директора «Северного водоканала» 43-летнего Станислава Маклакова. По версии правоохранителей, он причинил бюджету ущерба больше, чем на 34 миллиона рублей.

«По версии следствия, в 2023 году обвиняемый с превышением должностных полномочий подписал документы, на основании которых произошло увеличение до 85% авансирования работ по реконструкции улицы Спасской в городе Угличе с капитальным ремонтом инженерных коммуникаций. В результате указанных действий на счета субподрядных организаций были перечислены бюджетные денежные средства в сумме более 83,5 млн рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.

Станиславу Маклакову назначили домашний арест Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Но фактически работы по договорам не были исполнены надлежащим образом. Их не приняли органы строительного надзора.

«Что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в виде срыва сроков выполнения работ и ввода объекта реконструкции в эксплуатацию, а также причинения ущерба бюджету Российской Федерации в размере свыше 34 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Дзержинский районный суд Ярославля постановил, что на время следствия Станислав Маклаков должен находиться под домашним арестом.

Маклакова обвиняют по двум статьям: ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Станислав Маклаков руководил «Северным водоканалом» с сентября 2018 года до весны 2024 года. После него, в июне 2024 года эту должность занял Дмитрий Зверев. В марте 2025 года в Ярославле был арестован и он. Зверева обвиняли в превышении должностных полномочий группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстной или иной личной заинтересованности.