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Криминал Подробности Ущерб больше 34 миллионов: в чем обвиняют бывшего гендиректора ярославского водоканала

Ущерб больше 34 миллионов: в чем обвиняют бывшего гендиректора ярославского водоканала

Правоохранители озвучили свою версию событий

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2 комментария
Станислав Маклаков попал под следствие | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramСтанислав Маклаков попал под следствие | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Станислав Маклаков попал под следствие

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В прокуратуре Ярославской области озвучили, в чем обвиняют бывшего генерального директора «Северного водоканала» 43-летнего Станислава Маклакова. По версии правоохранителей, он причинил бюджету ущерба больше, чем на 34 миллиона рублей.

«По версии следствия, в 2023 году обвиняемый с превышением должностных полномочий подписал документы, на основании которых произошло увеличение до 85%  авансирования работ по реконструкции улицы Спасской в городе Угличе с капитальным ремонтом инженерных коммуникаций.  В результате указанных действий на счета субподрядных организаций были перечислены бюджетные денежные средства в сумме более 83,5 млн рублей», — рассказали в региональной прокуратуре.

Станиславу Маклакову назначили домашний арест

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

Но фактически работы по договорам не были исполнены надлежащим образом. Их не приняли органы строительного надзора.

«Что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства в виде срыва сроков выполнения работ и ввода объекта реконструкции в эксплуатацию, а также причинения ущерба бюджету Российской Федерации в размере свыше 34 млн рублей», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Дзержинский районный суд Ярославля постановил, что на время следствия Станислав Маклаков должен находиться под домашним арестом.

Маклакова обвиняют по двум статьям: ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), а также п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

Станислав Маклаков руководил «Северным водоканалом» с сентября 2018 года до весны 2024 года. После него, в июне 2024 года эту должность занял Дмитрий Зверев. В марте 2025 года в Ярославле был арестован и он. Зверева обвиняли в превышении должностных полномочий группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстной или иной личной заинтересованности.

В декабре 2024 года ГП «Северный водоканал» и «Южный водоканал» стали единым предприятием под названием: «Ярославский областной водоканал».

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
Водоканал Задержание Обвинение Прокуратура
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Комментарии
2
Гость
28 минут
Полный... У нас в Ярославле хоть есть один чиновник, которые не ворует и не откатывает? Это просто позор какой-то.
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