Губернатор — о задержании бывшего гендиректора водоканала: «Будут и впредь жестко пресекаться»

Арест бывшего гендиректора «Яроблводоканала» прокомментировал губернатор Источник: ГП ЯО «Яроблводоканал» / Vk.com











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал арест бывшего гендиректора «Яроблводоканала» Дмитрия Зверева. Его отправили под стражу 5 марта.

В отношении Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстной или иной личной заинтересованности. Как сообщил губернатор, проверка была инициирована правительством региона.

«Со стороны директора организации Дмитрия Зверева контролеры выявили серьезные злоупотребления полномочиями. Правительством региона материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Зверев был уволен, а впоследствии задержан. Сейчас идет следствие. Любые коррупционные проявления нами будут и впредь жестко пресекаться», — сообщил глава региона.

С 21 февраля 2025 года, по данным сервиса «КонтурФокус», обязанности генерального директора исполняет Евгений Шибаев.