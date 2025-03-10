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Криминал подробности Губернатор — о задержании бывшего гендиректора водоканала: «Будут и впредь жестко пресекаться»

Губернатор — о задержании бывшего гендиректора водоканала: «Будут и впредь жестко пресекаться»

Дмитрия Зверева отправили в СИЗО

4 166
26 комментариев
Арест бывшего гендиректора «Яроблводоканала» прокомментировал губернатор | Источник: ГП ЯО «Яроблводоканал» / Vk.comАрест бывшего гендиректора «Яроблводоканала» прокомментировал губернатор | Источник: ГП ЯО «Яроблводоканал» / Vk.com

Арест бывшего гендиректора «Яроблводоканала» прокомментировал губернатор

Источник:

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев прокомментировал арест бывшего гендиректора «Яроблводоканала» Дмитрия Зверева. Его отправили под стражу 5 марта.

В отношении Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстной или иной личной заинтересованности. Как сообщил губернатор, проверка была инициирована правительством региона.

«Со стороны директора организации Дмитрия Зверева контролеры выявили серьезные злоупотребления полномочиями. Правительством региона материалы проверки направлены в правоохранительные органы. Зверев был уволен, а впоследствии задержан. Сейчас идет следствие. Любые коррупционные проявления нами будут и впредь жестко пресекаться», — сообщил глава региона.

С 21 февраля 2025 года, по данным сервиса «КонтурФокус», обязанности генерального директора исполняет Евгений Шибаев.

Дмитрий Зверев с июня 2024 года руководил «Северным водоканалом». Но в декабре 2024 года ГП «Северный водоканал» и «Южный водоканал» стали единым предприятием под названием: «Ярославский областной водоканал». «Южный водоканал» ликвидировали как юридическое лицо. Но Дмитрий Зверев продолжил руководить предприятием. Юридический адрес «Ярославского областного водоканала» оставили в Рыбинске.

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Комментарии
26
Гость
10 марта, 19:59
Комментарии просто не печатают.А это уже о многом говорит…..Есть,что скрывать?????
Гость
10 марта, 19:37
У-у! Расхититель социалистической собственности!
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