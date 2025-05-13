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Встретила будущего убийцу-хирурга еще в студенчестве? Что известно о смерти участницы конкурса «Миссис Россия»

Наталью Маурер многие знают как талантливую скрипачку

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Наталья Маурер участвовала в конкурсах красоты | Источник: Наталья Бурухина / NN.RUНаталья Маурер участвовала в конкурсах красоты | Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Наталья Маурер участвовала в конкурсах красоты

Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

В Нижегородской области простились с известной скрипачкой и участницей конкурсов красоты Натальей Маурер. Тело женщины в начале мая нашли в московской квартире со следами сильных побоев. Следователи считают, что на скрипачку напал ее знакомый — хирург столичной больницы. Что известно о погибшей и как ее вспоминают близкие — в материале NN.RU.

Прошлое нижегородской скрипачки

Наталья выросла в семье воспитательницы детсада и работника завода. Она с детства любила петь, но строгой маме такое увлечение казалось несерьезным, и девочку отправили учиться игре на скрипке. Любовь к музыке разделила ее сестра Василиса.

Девушка поступила в музыкальное училище имени Павлова и переехала из Татарстана в Чебоксары. Потом окончила Чувашский государственный университет по специальности «инструментальное исполнительство».

Как рассказали NN.RU друзья Натальи, после этого юная скрипачка вместе с первым мужем отправилась в Нижний Новгород, чтобы поступить в консерваторию. Супруга приняли, а ей отказали. Поначалу Наталья переживала, однако затем сконцентрировалась на эстрадной сцене. В этот период она вновь вышла замуж и родила еще двух детей.

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

«Артем Маурер — солист балета в Нижегородском театре оперы и балета. Сперва позвала его участвовать в своем проекте: я играла на скрипке, он танцевал. Можно сказать, сблизило нас искусство. Это вообще общепринятая практика, когда муж — артист балета, жена — музыкант», — рассказывала Наталья в интервью АиФ.

С 2019 года скрипачка начала участвовать в конкурсах красоты. Она мечтала об этом еще в детстве, но мама была против. На «Миссис Нижний Новгород» Наталья пришла, чтобы показать — «заниматься искусством, быть многодетной матерью и участвовать в конкурсе красоты — это реально и очень круто». Женщина оказалась в числе финалисток и получила титул «Миссис ПФО». На конкурсе «Миссис Россия» она завоевала звание «Планета женщин».

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

Источник: Наталья Бурухина / NN.RUИсточник: Наталья Бурухина / NN.RU
Источник:

Наталья Бурухина / NN.RU

В последние годы Наталья активно занималась музыкой. Играла сольно и в составе коллективов. Один из концертов, например, прошел в рамках нижегородского фестиваля «Столица закатов».

«Музыка всегда со мной. Дома на стене висят две скрипки. Первый педагог учила, что инструмент всегда должен быть перед глазами: есть минутка — поиграла. Дети тоже постоянно слушают музыку — растут в атмосфере прекрасного», — делилась с журналистами женщина.

Что известно о трагедии

3 мая полицейские попали в квартиру на Дубнинской улице в Москве. Они увидели беспорядок и тело сильно избитой женщины. Погибшей оказалась 40-летняя Наталья Маурер.

По данным телеграм-канала Baza, квартира, в которой произошла трагедия, принадлежит матери Алексея Паштаева — офтальмохирурга в «Микрохирургии глаза имени академика Федорова». Он и Наталья в одно время учились в Чувашском государственном университете. Как полагает следствие, в последнее время знакомые вместе жили.

Источник:

суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

По предварительным данным, между ними вспыхнула ссора, и мужчина накинулся на Наталью с кулаками. Нападавшего задержали спустя несколько часов — на москвича возбудили уголовное дело. Сейчас Паштаев находится в СИЗО.

Прощание с миссис ПФО состоялось на прошлой неделе в Дальнеконстантиновском районе. Близкие тяжело переживают утрату. Подруга погибшей Екатерина Маркитанова в разговоре с NN.RU вспоминает ее как талантливого человека, скрипачку и красавицу. Последний раз они общались около года назад. Наталья, по ее словам, говорила о проблемах в отношениях с мужем. Супруги якобы даже расходились.

Источник:

Городские медиа

Артем Маурер спустя несколько дней опубликовал на своей странице сбивчивое послание погибшей жене. Мы обратились к нему за комментарием, однако на момент публикации материала не получили ответа.

«Я хотел всегда держать так в трудные минуты когда ты вырывалась. Не смог удержать. Ты ушла до самой моей смерти, свидимся любимая. Помоги нашим детям с облако. И с той звезды когда мы с тобой строили дом, мы лежали на лавке, и смотрели как падали звёзды, как двигалось небо, как холодно нам было это было 13 августа мы были до твоего дня рождения не долеки», — написал Маурер (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.).

У Натальи осталось трое детей. Младшему сыну всего шесть лет.

ПО ТЕМЕ
Алёна СемакинаАлёна Семакина
Алёна Семакина
Корреспондент
Скрипачка Убийство участницы конкурса красоты Громкое убийство Многодетная мать
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