Мошенники придумали новую схему, чтобы нажиться на пенсионерах. Она давит на больное

Пожилых людей уверяют, что их ждет прибавка к пенсии Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Мошенники придумали новую мошенническую схему, жертвами которой становятся пожилые люди. Аферисты представляются сотрудниками Пенсионного фонда или фонда «Россия» и сообщают о перерасчете пенсий. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Жертве сообщают, что ей положены дополнительные выплаты, но для их получения необходимо назвать личные данные или даже внести «страховой взнос» на счет аферистов.

«Звучит убедительно, особенно для пожилых людей, которые действительно ждут повышения пенсии и привыкли доверять „официальным“ звонкам, — отметил Немкин. — Социальный фонд работает исключительно через личные кабинеты, официальные письма или по предварительной заявке от самого гражданина. Если звонок кажется подозрительным — лучше сразу прервать разговор и заблокировать номер».

Из-за мошенников пенсионеры могут раскрыть все свои персональные данные, потерять деньги и даже оформить на себя кредит. Эксперт настоятельно порекомендовал предупредить своих близких об этой схеме.