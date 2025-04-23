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Криминал Мошенники в России начали массово обманывать детей. Чего они хотят и как защитить ребенка

Мошенники в России начали массово обманывать детей. Чего они хотят и как защитить ребенка

Аферисты представляются сотрудниками школ

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Рассказываем о четырех новых схемах мошенничества | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUРассказываем о четырех новых схемах мошенничества | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Рассказываем о четырех новых схемах мошенничества

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники стали массово звонить детям под видом сотрудников школ. Аферисты могут узнать имя классного руководителя и другие детали, способные убедить ребенка передать свои личные данные незнакомцу — а затем данные родителей и даже деньги. О новых схемах РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Одни из самых популярных историй — звонки от «классного руководителя» или «директора школы». Ребенку могут сообщить, что родители попали в больницу или в полицию и нужно срочно им помочь: передать деньги курьеру или перевести их на «безопасный счет».

«Используя стрессовую ситуацию и создавая чувство паники, злоумышленники добиваются от ребенка немедленного выполнения их требований», — отметил Немкин.

Также аферисты могут предложить ребенку поучаствовать в школьном опросе или важном проекте, после чего попросить личные данные. Сюда входит не только контактная информация семьи, но и номера банковских карт родителей.

Помимо прочего, подростка могут убедить, что от имени школы проводится специальная акция или сбор на нужды класса. Не менее опасная схема — предложение вступить в закрытый школьный чат или скачать «новое приложение» школы. Ссылка может вывести ребенка на фишинговый сайт, через который аферисты получат доступ к учетным записям школьника или смогут заразить устройство вредоносным ПО.

«Важно научить ребенка никогда не передавать по телефону пароли, номера карт или другие личные данные, даже если просьба звучит убедительно. Дополнительно родители могут использовать технические средства защиты», — добавил депутат.

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Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
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