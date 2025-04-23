Мошенники в России начали массово обманывать детей. Чего они хотят и как защитить ребенка

Рассказываем о четырех новых схемах мошенничества Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Мошенники стали массово звонить детям под видом сотрудников школ. Аферисты могут узнать имя классного руководителя и другие детали, способные убедить ребенка передать свои личные данные незнакомцу — а затем данные родителей и даже деньги. О новых схемах РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Одни из самых популярных историй — звонки от «классного руководителя» или «директора школы». Ребенку могут сообщить, что родители попали в больницу или в полицию и нужно срочно им помочь: передать деньги курьеру или перевести их на «безопасный счет».

«Используя стрессовую ситуацию и создавая чувство паники, злоумышленники добиваются от ребенка немедленного выполнения их требований», — отметил Немкин.

Также аферисты могут предложить ребенку поучаствовать в школьном опросе или важном проекте, после чего попросить личные данные. Сюда входит не только контактная информация семьи, но и номера банковских карт родителей.

Помимо прочего, подростка могут убедить, что от имени школы проводится специальная акция или сбор на нужды класса. Не менее опасная схема — предложение вступить в закрытый школьный чат или скачать «новое приложение» школы. Ссылка может вывести ребенка на фишинговый сайт, через который аферисты получат доступ к учетным записям школьника или смогут заразить устройство вредоносным ПО.