В Ярославле задержали бывшего гендиректора водоканала. В чем его обвиняют

Дмитрий Зверев руководил «Северным водоканалом» Источник: ГП ЯО «Яроблводоканал» / Vk.com











В Ярославле арестовали бывшего генерального директора «Ярославского областного водоканала» Дмитрия Зверева. Кировский районный суд принял постановление об этом 5 марта 2025 года.

Зверева обвиняют в превышении должностных полномочий группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстной или иной личной заинтересованности.

— В отношении Дмитрия Зверева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. г, е ч. 3 ст. 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 2 мая 2025 года, — рассказали в Ярославском областном суде.

Ранее издание «Черемуха» сообщало, что в феврале 2025 года Дмитрия Зверева отстранили от работы в качестве гендиректора «Ярославского областного водоканала». По данным издания, такое решение было принято на время служебной проверки. Что именно стало поводом для нее, не сообщалось.

С 21 февраля 2025 года, по данным сервиса «КонтурФокус», обязанности генерального директора исполняет Евгений Шибаев.