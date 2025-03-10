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Криминал В Ярославле задержали бывшего гендиректора водоканала. В чем его обвиняют

В Ярославле задержали бывшего гендиректора водоканала. В чем его обвиняют

Дмитрий Зверев ранее был отстранен от работы

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24 комментария
Дмитрий Зверев руководил «Северным водоканалом» | Источник: ГП ЯО «Яроблводоканал» / Vk.comДмитрий Зверев руководил «Северным водоканалом» | Источник: ГП ЯО «Яроблводоканал» / Vk.com

Дмитрий Зверев руководил «Северным водоканалом»

Источник:

В Ярославле арестовали бывшего генерального директора «Ярославского областного водоканала» Дмитрия Зверева. Кировский районный суд принял постановление об этом 5 марта 2025 года.

Зверева обвиняют в превышении должностных полномочий группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой из корыстной или иной личной заинтересованности.

— В отношении Дмитрия Зверева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. г, е ч. 3 ст. 286 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком по 2 мая 2025 года, — рассказали в Ярославском областном суде.

Ранее издание «Черемуха» сообщало, что в феврале 2025 года Дмитрия Зверева отстранили от работы в качестве гендиректора «Ярославского областного водоканала». По данным издания, такое решение было принято на время служебной проверки. Что именно стало поводом для нее, не сообщалось.

С 21 февраля 2025 года, по данным сервиса «КонтурФокус», обязанности генерального директора исполняет Евгений Шибаев.

Дмитрий Зверев с июня 2024 года руководил «Северным водоканалом». Но в декабре 2024 года ГП «Северный водоканал» и «Южный водоканал» стали единым предприятием под названием: «Ярославский областной водоканал». «Южный водоканал» ликвидировали как юридическое лицо, а Зверев продолжил руководить теперь уже объединённым предприятием. Юридический адрес «Ярославского областного водоканала» оставили в Рыбинске.

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Комментарии
24
Гость
10 марта, 13:16
Воду воровал.
Гость
10 марта, 13:29
Всё правильно. Вор должен сидеть в тюрьме.
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