Ярославна хотела продать пылесос, но дважды наткнулась на мошенников. Это влетело ей в копеечку

Ярославна стала жертвой мошенничества Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











20 февраля ярославна стала жертвой мошенников. При попытке продать пылесос на «Юле» женщина лишилась 3000 рублей и едва не потеряла еще столько же. Расскажем, как обманывают людей.

Почти сразу после того, как ярославна выставила пылесос на продажу, ей написали «покупатели». Один из них был очень настойчивым. Он заявил, что уже оплатил покупку, но деньги «зависли» на безопасном счете. А чтобы вывести их на карту, нужна почта Екатерины.

— Я прислала почту. И мне туда пришло письмо от «Юлы», — начала свой рассказ Екатерина. — Там было сказано, что необходимо ввести данные карты, после чего ввести полученный в СМС код.

Мошенники убедили жертву ввести свои данные в письме на почте Источник: читатель 76.RU

Ярославна решила перестраховаться и ввела данные старой картой, на которой было около 100 рублей.

— Сообщение пришло, мол, чтобы операция прошла и мне зачислили деньги, нужно положить сумму, равную стоимости покупки, — поделилась подробностями Екатерина. — Я перевела три тысячи рублей, потом пришли коды по поводу операции. Я ввела и их.

В итоге появилось уведомление, что операция не прошла. А деньги при этом списали! Екатерина стала жертвой мошенников

После этого ярославна обратилась в техподдержу. Почта была указана в письме мошенников. В итоге Екатерина снова столкнулась с обманом: у нее запросили повторный перевод денег. Только после этого девушка поняла, что ее деньги украли мошенники.

— Приходит от поддержки сообщение, что мне помогут, но нужно пополнить карту на сумму перевода, — объяснила ярославна. — Я пытаюсь найти страницу, где проводила операцию в браузере телефона, но она нигде не отражается. Чтобы на эту страницу попасть, мне нужно снова перейти по ссылке из письма.

После этого наша героиня решила написать «покупателю» пылесоса, с которого изначально и начался обман. Человек на том конце ответил резко:

— Я же вам деньги перевела, то есть они у меня заморожены. Мне их вернут только через 40 дней. При этом мне вернут только сумму оплаты, а комиссию, которую я заплатила за курьера, мне не вернут.

Екатерина, поняв, что ее обвели вокруг пальца, связалась с банком. Там ей подтвердили факт мошенничества и объяснили: деньги вернуть можно, нужно написать заявление в полицию. Мы запросили в пресс-службе сервиса объявлений комментарий по ситуации. Как только нам ответят, мы его опубликуем. На сайте «Юлы» о мошенниках сказано следующее:

— Если продавец, покупатель или тот, кто выдает себя за сотрудника поддержки, присылает вам ссылки — вас обманывают. Не открывайте их, не оплачивайте товар и не пытайтесь получить деньги таким способом.

В УМВД по Ярославской области сообщили, что нужно делать, чтобы не стать жертвой обмана:

проверяйте отправителя — не верьте неизвестному человеку;

не спешите — не выполняйте никаких «срочных и конфиденциальных» требований; перепроверяйте информацию несколько раз;

не раскрывайте свои личные данные — не сообщайте никому реквизиты вашей карты, СМС-коды, не вносите сомнительные предоплаты;

остерегайтесь ссылок — не переходите по ссылкам от неизвестных людей, приложений, сайтов.

Ранее мошенники создали фейковый аккаунт в соцсетях министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области и зампреда регионального правительства.