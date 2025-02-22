В Ярославле мошенники создали в соцсетях фейковый аккаунт министра дорожного хозяйства

— Мошенники создали поддельный аккаунт в Telegram, который выглядит как мой. Если вы получите сообщения от моего имени с просьбами перевести деньги, перейти по ссылкам или выполнить другие подозрительные действия, пожалуйста, не отвечайте и не выполняйте их, — написал Роман Душко. — Будьте особенно осторожны с сообщениями и звонками от неизвестных номеров или тех, которые не определяются. Игнорируйте такие попытки связи и не поддавайтесь на провокации.