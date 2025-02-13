НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -10

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
7 Пробки
USD 94,05
EUR 98,01
Пропал интернет
Умер депутат
Многодетные остались без дома
Как отдохнуть зимой по-русски
Куда выбрасывать мебель
Пожаловались на запись ко врачам
Изменится оплата отопления
Нашли старинный рецепт
Американец в рыбинской тюрьме
Криминал Задержали Елену Блиновскую Обвинение сжалилось? В московском суде снизили долг Елены Блиновской

Обвинение сжалилось? В московском суде снизили долг Елены Блиновской

Теперь «королева марафонов» должна 587 млн рублей

118
1 комментарий
Елене Блиновской сократили исковые требования на 300&nbsp;млн рублей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUЕлене Блиновской сократили исковые требования на 300&nbsp;млн рублей | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Елене Блиновской сократили исковые требования на 300 млн рублей

Источник:

В четверг, 13 февраля, государственный обвинитель значительно снизил исковые требования к Елене Блиновской. Об этом стало известно во время судебного заседания. Теперь по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации средств «королева марафонов» из Ярославля должна 587 миллионов вместо 918 миллионов рублей, как было изначально.

— Прокуратура уточнила исковые требования к Блиновской и просит взыскать с нее 587 миллионов, — передает слова прокурора ТАСС.

Это решение было принято, так как Блиновская оплатила часть долга перед налоговой.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Расследование завершилось в июле 2024 года, с тех пор идет рассмотрение дела по существу. Максимальный срок, который грозит коучу, — 10,5 года лишения свободы.

Кроме того, как пишет ТАСС, в суде выступила конкурсная управляющая Марина Ознобихина, которая привлечена к уголовному делу в качестве третьей стороны. Ознобихина попросила суд снять арест с имущества Блиновской, чтобы его продать. Напомним, параллельно в отношении Блиновской запущена процедура банкротства.

Однако суд отказал Ознобихиной, так как решил дождаться окончательного решения по уголовному делу.

Напомним, что в январе арбитражный суд добавил к долгу Елены Блиновской 269 млн рублей перед банком ВТБ по делу о банкротстве. Ранее блогер вместе с мужем брала ипотеку для покупки дома, но после возбуждения уголовного дела по неуплате налогов прекратила выплаты перед банком.

На одном из заседаний Елена Блиновская призналась, что во время марафонов в ее задачи входило общение с аудиторией — продажи и финансовые схемы она доверила мужу. При этом блогер уточнила, что часть бизнеса делегировала еще и своей подруге, сама о махинациях не знала.

Читайте также

Ярославскую предпринимательницу, блогера и коуча Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, спустя несколько дней после сообщений о начале проверки ее бизнеса. Сразу после задержания ее отправили под домашний арест и заблокировали счета. В январе 2024 году Елене изменили меру пресечения: после домашней вечеринки суд отправил ее в СИЗО.

Мужа Елены Алексея Блиновского тоже обвиняли в неуплате налогов, однако в октябре 2024 года следователи приостановили уголовное дело. За время расследования он успел заключить контракт с Министерством обороны и побывать в федеральном розыске из-за неявки к следователю. Его задержали в зоне СВО и доставили в Москву.

В начале января 2025 года Елену Блиновскую признали банкротом и прекратили дело о взыскании 1,1 миллиарда рублей по налогам. Однако это не значит, что блогер не должна будет вернуть долг.


ПО ТЕМЕ
Елена Блиновская Королева марафонов Налоги Неуплата налогов
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
8 минут
Жалость человеколюбие противоречит нашим традиционным ценностям если дело касается недорогих россиян
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Классно звучит, но не работает». Нутрициолог рассказала правду о марафонах похудения
Марина Лубешко
Мнение
«Каждый год выбрасываете сотни тысяч на ветер»: журналистка — о том, как отказалась от новых вещей
Полина Краснопевцева
корреспондент
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Не учите нас осознанности, мы знаем, откуда она берется»: журналистка — о том, почему модный тренд пока кажется странным
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Дорожный активист — о строительстве третьего моста в Ярославле: «Это „убьет“ дороги»
Темур Абдуллаев
Дорожный активист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление