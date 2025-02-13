Обвинение сжалилось? В московском суде снизили долг Елены Блиновской

Елене Блиновской сократили исковые требования на 300 млн рублей Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











В четверг, 13 февраля, государственный обвинитель значительно снизил исковые требования к Елене Блиновской. Об этом стало известно во время судебного заседания. Теперь по делу об уклонении от уплаты налогов и легализации средств «королева марафонов» из Ярославля должна 587 миллионов вместо 918 миллионов рублей, как было изначально.

— Прокуратура уточнила исковые требования к Блиновской и просит взыскать с нее 587 миллионов, — передает слова прокурора ТАСС.

Это решение было принято, так как Блиновская оплатила часть долга перед налоговой.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Расследование завершилось в июле 2024 года, с тех пор идет рассмотрение дела по существу. Максимальный срок, который грозит коучу, — 10,5 года лишения свободы.

Кроме того, как пишет ТАСС, в суде выступила конкурсная управляющая Марина Ознобихина, которая привлечена к уголовному делу в качестве третьей стороны. Ознобихина попросила суд снять арест с имущества Блиновской, чтобы его продать. Напомним, параллельно в отношении Блиновской запущена процедура банкротства.

Однако суд отказал Ознобихиной, так как решил дождаться окончательного решения по уголовному делу.

Напомним, что в январе арбитражный суд добавил к долгу Елены Блиновской 269 млн рублей перед банком ВТБ по делу о банкротстве. Ранее блогер вместе с мужем брала ипотеку для покупки дома, но после возбуждения уголовного дела по неуплате налогов прекратила выплаты перед банком.

На одном из заседаний Елена Блиновская призналась, что во время марафонов в ее задачи входило общение с аудиторией — продажи и финансовые схемы она доверила мужу. При этом блогер уточнила, что часть бизнеса делегировала еще и своей подруге, сама о махинациях не знала.

Ярославскую предпринимательницу, блогера и коуча Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года, спустя несколько дней после сообщений о начале проверки ее бизнеса. Сразу после задержания ее отправили под домашний арест и заблокировали счета. В январе 2024 году Елене изменили меру пресечения: после домашней вечеринки суд отправил ее в СИЗО.

Мужа Елены Алексея Блиновского тоже обвиняли в неуплате налогов, однако в октябре 2024 года следователи приостановили уголовное дело. За время расследования он успел заключить контракт с Министерством обороны и побывать в федеральном розыске из-за неявки к следователю. Его задержали в зоне СВО и доставили в Москву.

В начале января 2025 года Елену Блиновскую признали банкротом и прекратили дело о взыскании 1,1 миллиарда рублей по налогам. Однако это не значит, что блогер не должна будет вернуть долг.