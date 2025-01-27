Мошенникам больше не нужны деньги — они сами вам заплатят. Эксперты рассказали о новой опасной схеме

На этот раз мошенники действуют с помощью дебетовых карт Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В России стала набирать обороты опасная схема мошенничества — дропперство. Теперь аферистам не нужны ваши деньги, но вы можете стать фигурантом уголовного дела, согласившись помочь им.

Эксперты рассказали нашим коллегам из E1.RU, что грозит людям, попавшимся на новую удочку мошенников, и как защитить себя.

Что за схема такая?

Студент пятого курса УрФЮИ Владислав Руф, победитель международной олимпиады по финансовой безопасности в 2024 году, рассказал E1.RU, как работает дропперство.

Начинается всё с того, что вам пишет в мессенджере незнакомый человек, который предлагает оформить бесплатную дебетовую карту. За это мошенник готов заплатить некую сумму — иногда несколько тысяч рублей, иногда больше.

— По сути, он получает неправомерный доступ к вашим кредитным и дебетовым картам. Затем эта карта становится частью мошеннической схемы по легализации доходов, потому что им необходимо обналичить или, так сказать, отмыть эти деньги, — объяснил Владислав. — Сейчас, чтобы нанести существенный финансовый вред государству и обогатиться самим, мошенникам проще не у людей деньги отбирать, а использовать их в качестве пешек либо звеньев большой сложной системы по отмыванию крупных сумм, полученных преступным путем.

Ни в коем случае не передавайте данные о картах сторонним лицам Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Вас не обязательно напрямую попросят оформить карту. Некоторые мошенники публикуют вакансии с легким заработком, другие действуют через игры или сайты знакомств. Третьи могут перевести вам на карту крупную (или даже небольшую) сумму, а потом позвонить и попросить перевести деньги на другой счет. Мол, по ошибке отправили деньги не туда. Всё это должно вас насторожить.

Финансовый управляющий Виталий Калугин объяснил E1.RU, что просто купить карту, как правило, недостаточно, а значит, аферисты будут продолжать давить на вас.

— Если есть двухфакторная аутентификация, надо еще и каким-то образом согласиться на то, чтобы не твой телефон использовался для получения СМС, а телефон третьего лица, которому карту передаете, — отметил эксперт.

Мошенники «прогоняют» крупные суммы денег частями по картам разных людей, чтобы замести следы, а потом снять эти деньги со стороннего счета. По словам финансиста, за неделю можно «прогнать» 3–4 миллиона рублей, прежде чем счет заблокируют.

— Естественно, это уголовно наказуемая вещь. Карту могут использовать для того, чтобы обналичивать криминальные деньги, начиная от чисто мошеннических операций, которые производятся, например, с помощью социальной инженерии, и кончая действиями по приобретению черной криптовалюты.

Например, чтобы обналичить 20 миллионов, могут привлечь семь-восемь человек — жертв. Виталий Калугин финансовый управляющий

Последствия переводов от мошенников могут быть ужасающими Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Если вы попались, шансы защитить себя стремятся к нулю

Адвокат, бывший оперативник уголовного розыска Сергей Колосовский подтвердил E1.RU, что, попавшись на мошенническую схему, жертва становится фигурантом уголовного дела. Какого именно — зависит от того, чем занимались аферисты. Речь может пойти и о незаконном предпринимательстве, и о наркоторговле, и о финансировании терроризма.

— Риск быть привлеченным к уголовной ответственности достаточно велик. Соучастники преступления находятся в одном ряду с теми, кто сам обманывает и забирает деньги — это организаторы, подстрекатели и пособники. Пособник — лицо, содействовавшее совершению преступления. В данном случае формально человек предоставляет средства для совершения преступления. Единственное, здесь есть препятствие: человек не может нести ответственность за действия, смысла которых он не понимал. Но это как карта ляжет, — объяснил Сергей Колосовский.

А еще передачу карты третьему лицу могут квалифицировать как неправомерный оборот средств платежей (статья 187 УК РФ). Изначально по этой статье должны были наказывать фальшивомонетчиков, но на практике ее применяют именно к тем, кто стал дроппером.

Правила безопасности

Виталий Калугин напомнил базовые правила безопасности, о которых следует помнить, чтобы не стать жертвой мошенников:

— Во-первых, конечно же, не передавайте данные о своих картах третьим лицам, не оформляйте ненужные вам карты . Надо просто точно знать, откуда вам приходят деньги, и ограничиваться какими-то разумными суммами. Во-вторых, если вам перевели сумму с неизвестного номера, единственное ваше правильное действие — перевести эти деньги абсолютно туда же, откуда они пришли . И оставлять при этом, соответственно, читаемые следы в виде сообщений, что «Возвращаю», «По вашему заявлению», «Из-за ошибочного перевода». Никаким третьим лицам тут нельзя переводить . Это если говорить о небольших суммах, а если вам неожиданно перевели 500 тысяч рублей — уже есть гигантский вопрос.

На данный момент на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, запрещающий банкам открывать счета подросткам от 14 до 18 лет без согласия родителей. Это одна из мер, которая может помочь защитить студентов и подростков от дропперства. В начале сентября 2024 года в МВД также подготовили законопроект об отдельной уголовной ответственности для дропперов, сообщали ранее в ТАСС. Отметим, что в прошлом году Центробанк зафиксировал рекордный прирост мошеннических операций по счетам граждан. У россиян крадут по 100 миллионов рублей в сутки.