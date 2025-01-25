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Криминал Непризнанный актер и маньяк. История серийного убийцы, которого не могли поймать 22 года

Непризнанный актер и маньяк. История серийного убийцы, которого не могли поймать 22 года

Он годами насиловал и убивал студенток, а следователи посадили его друга

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3 комментария
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На днях стало известно, что силовики задержали и арестовали Алексея Гаськова — маньяка, который убил и изнасиловал четырех девушек в Подмосковье. Среди его жертв — племянница советника президента Перу, учившаяся в Московском институте культуры. Раскрыть преступления удалось только спустя 22 года.

Подробнее о том, как поймали серийного маньяка, — смотрите в видео чуть выше.

Серия убийств молодых девушек произошла в начале нулевых. Гаськов приехал в Москву из города Бердск в Новосибирской области, чтобы поступить в театральный институт. Он с детства мечтал стать актером. В родном городе его талант не оценили, поэтому парень подался в столицу.

Но и в Москве со звездной карьерой не сложилось: его отчислили из института. Возвращаться домой Гаськов не торопился и через время начал нападать на девушек. Сначала в Подольске он расправился со студенткой колледжа. Затем погибли две 17-летние подруги. Их трупы нашли в подмосковном лесу.

Самым громким стало убийство дочери советника президента Перу — Каролины Агнес Сантистебан. 23-летняя студентка института культуры направлялась в общежитие в Химках, когда на нее напал преступник. Тогда силовики не смогли выяснить, кто стоит за жестокими убийствами. Через время всё прекратилось: Александр Гаськов вернулся в Новосибирскую область.

В это же время за подобную серию преступлений в Бердске был задержан местный житель — Михаил Юдин, которого впоследствии журналисты прозвали бердским маньяком. Следователи выяснили, что Юдин и Гаськов — приятели, но последний не был причастен к расправам в Новосибирской области.

Спустя десятки лет следователи взялись за старые нераскрытые дела, провели экспертизы и выяснили, что к преступлениям 22-летней давности в Московской области причастен Алексей Гаськов, в том числе и к убийству перуанки.

ПО ТЕМЕ
Серия убийств Маньяк Криминал Серийный маньяк
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Комментарии
3
Гость
53 минуты
в полицию идут не преступления раскрывать а заработать, делать деньги всеми способами и учат их служить и защищать власть но и этим напряг, вспоминайте Пригожина и массовое бегство
Гость
24 минуты
сказка прлучилась
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