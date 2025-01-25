МВД предупредило о распространении вируса в Telegram, который считывает личные фото и счета: как себя обезопасить

МВД предупредило о распространении вируса Mamont в Telegram Источник: Максим Бутусов / E1.RU











МВД предупредило о распространении вируса Mamont в Telegram. Это вредоносное программное обеспечение, при котором происходит заражение устройства. При активации оно считывает push-уведомления, смс-сообщения и фотографии из галереи для того, чтобы получить доступ к платежным системам.

Mamont — название вируса-трояна (не может активироваться самостоельно, поэтому необходим файл или приложение), который используется интернет-мошенниками. Вирус получил свое название от сленгового слова: «мамонтами» мошенники называют своих жертв.

Как вирус попадает в телефон

Как уточнили силовики, чаще всего мошенники направляют в соцсетях файлы, сопровождая их вопросом: «Это ты на видео?». Также слово «видео» в разных вариациях используется и в названии файла.

Пример того, как мошенники пытаются взломать телефон Источник: Вестник Киберполиции России / T.me











Когда пользователь открывает этот файл, начинается автоматическая установка приложения. После этого устройство может быть заражено вирусом Mamont. Кроме того, в МВД уточнили, что у вируса расширение на .apk (программное обеспечение, на котором работает Android. — Прим. ред.). То есть вирус Mamont нацелен на владельцев смартфонов на базе Android.

Под ударом только владельцы Android?

Эксперт по безопасности рассказал MSK1.RU, почему владельцам Android стоит переживать за сохранность личных данных и почему именно они подвержены рассылкам мошенников.

— Android занимает 90% от рынка смартфонов. Есть еще IOS, которая занимает всего 10%. Делать вирус на 90% или на 10% — большая разница, — рассказал MSK1.RU генеральный директор информационного агентства TelecomDaily, эксперт в области IT и телекоммуникаций Денис Кусков. — Android — это открытая система, которой пользуются большинство людей в России и мире. Для iPhone делать вирусы — дорогостоящее занятие, потому что людей кардинально меньше, а мошенники хотят же отдачу какую-то.

Но не значит, что владельцы iPhone на 100% защищены. Можно также вирус поймать, открывая почту, переходя по ссылке. Но Android проще взломать Денис Кусков uенеральный директор информационного агентства TelecomDaily, эксперт в области IT и телекоммуникаций

Эксперт из «Лаборатории Касперского» подробно рассказал, что еще могут взломать мошенники, если на телефон попадает вирус Mamont.

— Модификация вируса Mamont рассылается в мессенджерах со взломанных аккаунтов в Telegram, — объяснил MSK1.RU эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Калинин. — Опасность вируса заключается в том, что он может рассылать произвольные СМС от имени жертвы, совершать транзакции через СМС, а также перехватывать коды подтверждения для входа в Telegram. Это позволяет злоумышленникам рассылать спам якобы от лица жертвы, в том числе вредоносный.

Как защитить себя

По словам эксперта, чтобы защититься от подобного вируса, рекомендуется:

включать двухфакторную аутентификацию в мессенджерах;

не устанавливать приложения из мессенджеров;

использовать надежное защитное решение (антивирус), которое не даст установить вредоносное приложение на устройство.

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