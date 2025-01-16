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Криминал Массовые задержания в Тутаеве подробности Угрожал силовику пистолетом: в Ярославской области вынесли приговор участнику вооруженных разборок

Угрожал силовику пистолетом: в Ярославской области вынесли приговор участнику вооруженных разборок

Ночная стычка закончилась массовыми задержаниями

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1 комментарий

Разгонять дебоширов приехали правоохранители

Источник:

Суд в Ярославской области вынес приговор участнику ночных разборок в Тутаеве Ивану Соловьеву. Его обвиняли в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Соловьев выстрелил в сторону росгвардейца во время массовых задержаний на Соборной улице 18 сентября 2024 года.

Соловьев после инцидента отделался штрафом.

— Приговором Тутаевского городского суда от 16 января 2025 года Иван Соловьев признан виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. С учетом времени содержания подсудимого под стражей суд смягчил назначенное наказание до 50 тысяч рублей, — пояснили в Ярославском областном суде.

После инцидента задержали больше 20 человек

Источник:

По материалам дела, Соловьев стрелял из травматического пистолета с расстояния около пяти метров.

После вечерних разборок в Тутаеве задержали 21 человека, 13 из них отправили в изолятор на семь суток. Их признали виновными в неповиновении полиции. Среди них были семь жителей Рыбинска, один житель Рыбинского района, три ярославца, один житель Тутаева и один житель Некоузского района.

После этого под арест попали еще восемь участников разборок — семь из них приехали из Рыбинска, а один из Ярославля. При себе у них нашли оружие.

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Массовые задержания Суд Штраф
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Комментарии
1
Гость
16 минут
Не могу понять. Почему угрожавший силовику пистолетом остался жив? Такая гуманность нам не нужна.
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