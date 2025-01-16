Угрожал силовику пистолетом: в Ярославской области вынесли приговор участнику вооруженных разборок

Разгонять дебоширов приехали правоохранители Источник: Mash / T.me











Суд в Ярославской области вынес приговор участнику ночных разборок в Тутаеве Ивану Соловьеву. Его обвиняли в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Соловьев выстрелил в сторону росгвардейца во время массовых задержаний на Соборной улице 18 сентября 2024 года.

Соловьев после инцидента отделался штрафом.

— Приговором Тутаевского городского суда от 16 января 2025 года Иван Соловьев признан виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. С учетом времени содержания подсудимого под стражей суд смягчил назначенное наказание до 50 тысяч рублей, — пояснили в Ярославском областном суде.

После инцидента задержали больше 20 человек Источник: Mash / T.me

По материалам дела, Соловьев стрелял из травматического пистолета с расстояния около пяти метров.

После вечерних разборок в Тутаеве задержали 21 человека, 13 из них отправили в изолятор на семь суток. Их признали виновными в неповиновении полиции. Среди них были семь жителей Рыбинска, один житель Рыбинского района, три ярославца, один житель Тутаева и один житель Некоузского района.