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В Ярославской области начальник остался на свободе после гибели подчиненного

Объясняем, как это вышло

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4 комментария

Рабочий сорвался с высоты на стройке

В Угличе Ярославской области вынесли приговор 39-летнему мастеру предприятия за гибель рабочего на стройке. Речь идет о трагедии, случившейся летом 2024 года на улице Луначарского.

28 июня 40-летний разнорабочий поднимал бетон на крышу строящегося жилого дома. В этот момент он стоял на пятом этаже. Внезапно мужчина потерял равновесие и сорвался вниз. Рабочий приземлился на участок, усыпанный бетоном и строительным мусором. Спасти его не удалось.

— В результате полученных повреждений и обильной кровопотери мужчина скончался на месте происшествия, — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

После этого следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Спустя несколько месяцев выяснилось: возникли вопросы к мастеру предприятия. Как рассказали следователи, он признал вину полностью, объяснив, что техника безопасности была соблюдена не полностью.

Зачастую по части 2 статьи 216 УК РФ назначают принудительные работы до пяти лет с рядом ограничений, в том числе лишением права занимать определенные должности. Человек также рискует получить до пяти лет лишения свободы. В этом случае суд тоже может лишить права работать в определенной сфере.

Начальника погибшего строителя в колонию отправлять не стали. Вместо этого тот получил штраф в 20 тысяч рублей. Как выяснил портал 76.RU, суд определил небольшую сумму, поскольку мастер уже выплатил родственникам погибшего строителя 3 миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Родственников устроила выплата...
Гость
1 час
А где эта техника соблюдается ? Я где работал , везде на неё плевать и именно начальству. Хотя везде за неё списываешься, но когда сообщаешь что её нет, на тебя смотрят как на дурочка
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