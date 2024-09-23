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Криминал В Ярославской области экс-директора расчетного центра подозревают в присвоении 17 млн из платежей жителей

В Ярославской области экс-директора расчетного центра подозревают в присвоении 17 млн из платежей жителей

Дело направили в суд

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5 комментариев

Бывшего директора Информационно-расчетного центра Рыбинска подозревают в присвоении 17 миллионов рублей

В Ярославской области 72-летнего бывшего директора Информационно-расчетного центра Рыбинска подозревают в присвоении 17 миллионов рублей. Предприятие занимается начислением платежей за жилищно-коммунальные услуги.

— По версии следствия, в 2013–2023 годах она присваивала деньги, собранные за коммунальные услуги с физических и юридических лиц, получая их из кассы предприятия «под отчет» и не возвращая, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Дело расследовалось следственными органами регионального УМВД России. Сейчас материалы направили для рассмотрения в Рыбинский городской суд

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Комментарии
5
Гость
59 минут
А в Ярославле всё, значит, "чисто?"
Гость
57 минут
Копеечник🤣 на дотационном кавказе хохочут над этими копейками дон 🤣
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