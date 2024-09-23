В Ярославской области экс-директора расчетного центра подозревают в присвоении 17 млн из платежей жителей

В Ярославской области 72-летнего бывшего директора Информационно-расчетного центра Рыбинска подозревают в присвоении 17 миллионов рублей. Предприятие занимается начислением платежей за жилищно-коммунальные услуги.
— По версии следствия, в 2013–2023 годах она присваивала деньги, собранные за коммунальные услуги с физических и юридических лиц, получая их из кассы предприятия «под отчет» и не возвращая, — рассказали в прокуратуре Ярославской области.
Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). Дело расследовалось следственными органами регионального УМВД России. Сейчас материалы направили для рассмотрения в Рыбинский городской суд