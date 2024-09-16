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Криминал Глава СКР заинтересовался делом о похищении человека в Ярославле

Глава СКР заинтересовался делом о похищении человека в Ярославле

По статье может грозить до двенадцати лет лишения свободы

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3 комментария

Мужчин отправили в СИЗО

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил доложить ему о ходе расследования дела о похищении человека в Ярославле.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Бессмельцеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела, — сообщили в пресс-службе Следкома 16 сентября.

Напомним, 10 сентября компания на иномарке похитила прохожего. На остановке «Крестобогородская» на Московском проспекте четверо мужчин силой затащили 28-летнего парня в белую машину Kia и увезли из города.

Задержали похитителей

Их задержали вечером того же дня в поселке Петровское в Ростовском районе. По версии СК, мотивом стал ранее возникший конфликт.

— Они полагали, что он им должен денег. Пока непонятно, действительно он им был что-то должен, и они решили его припугнуть, или это было вымогательство, — ранее рассказывал источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам.

13 сентября мужчины были отправлены в СИЗО на два месяца. Следственными органами возбуждено дело по статье о похищении человека. Мужчинам грозит до двенадцати лет лишения свободы.

В Следкоме добавили, что будет дана правовая оценка законности нахождения обвиняемых на территории Российской Федерации.

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Похищение Александр Бастрыкин Следственный комитет Комментарий Расследование
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Комментарии
3
Гость
16 сентября 2024, 11:52
90-ые
Гость
16 сентября 2024, 11:51
Страшно...
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