Глава СКР заинтересовался делом о похищении человека в Ярославле

Мужчин отправили в СИЗО Источник: Александр Иванович Бастрыкин / vk.com, пресс-служба УМВД России по Ярославской области / Telegram











Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин попросил доложить ему о ходе расследования дела о похищении человека в Ярославле.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Бессмельцеву представить доклад о ходе расследования уголовного дела, — сообщили в пресс-службе Следкома 16 сентября.

Напомним, 10 сентября компания на иномарке похитила прохожего. На остановке «Крестобогородская» на Московском проспекте четверо мужчин силой затащили 28-летнего парня в белую машину Kia и увезли из города.

Задержали похитителей Источник: пресс-служба УМВД России по Ярославской области, СУ СК России по Ярославской области

Их задержали вечером того же дня в поселке Петровское в Ростовском районе. По версии СК, мотивом стал ранее возникший конфликт.

— Они полагали, что он им должен денег. Пока непонятно, действительно он им был что-то должен, и они решили его припугнуть, или это было вымогательство, — ранее рассказывал источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам.

13 сентября мужчины были отправлены в СИЗО на два месяца. Следственными органами возбуждено дело по статье о похищении человека. Мужчинам грозит до двенадцати лет лишения свободы.