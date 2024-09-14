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Происшествия Затолкали в машину на глазах у людей: в Ярославле с остановки похитили прохожего. Видео

Затолкали в машину на глазах у людей: в Ярославле с остановки похитили прохожего. Видео

По делу проходят четверо мужчин

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11 комментариев

28-летнего парня увезли с остановки

В Ярославле компания молодых людей похитила парня с остановки. По данным полиции, 10 сентября прохожего силой затащили в машину у остановки «Крестобогородская» на Московском проспекте, затем белая Kia выехала из города.

— Автомобиль Kia и передвигавшиеся в нем лица были установлены сотрудниками Госавтоинспекции в районе поселка Петровское Ростовского района, подозреваемые задержаны, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По информации 76.RU, очевидцы тут же позвонили в полицию. Для поисков по нарядам разослали ориентировку, иномарку удалось задержать по горячим следам уже вечером.

Четверых молодых людей обвиняют в похищении человека

По данным источника 76.RU, задержанные не могут объяснить, с какой именно целью похитили 28-летнего горожанина. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 13 сентября четверых обвиняемых отправили в СИЗО на два месяца.

— По месту их жительства проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, — сообщили 14 сентября в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.

Обвиняемым может грозить от пяти до двенадцати лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет, либо без такового.

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Похищение Задержание Полиция СИЗО
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Комментарии
11
Гость
14 сентября 2024, 13:37
Нужно таких сажать в тюрьму,чтобы таких историй не было,похищение человека это серьёзно,
Гость
14 сентября 2024, 13:38
может они хотели его на органы продать или выкуп запросить
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