Затолкали в машину на глазах у людей: в Ярославле с остановки похитили прохожего. Видео

28-летнего парня увезли с остановки Источник: пресс-служба УМВД России по Ярославской области / Telegram











В Ярославле компания молодых людей похитила парня с остановки. По данным полиции, 10 сентября прохожего силой затащили в машину у остановки «Крестобогородская» на Московском проспекте, затем белая Kia выехала из города.

— Автомобиль Kia и передвигавшиеся в нем лица были установлены сотрудниками Госавтоинспекции в районе поселка Петровское Ростовского района, подозреваемые задержаны, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По информации 76.RU, очевидцы тут же позвонили в полицию. Для поисков по нарядам разослали ориентировку, иномарку удалось задержать по горячим следам уже вечером.

Четверых молодых людей обвиняют в похищении человека Источник: пресс-служба УМВД России по Ярославской области, СУ СК России по Ярославской области

По данным источника 76.RU, задержанные не могут объяснить, с какой именно целью похитили 28-летнего горожанина. Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 13 сентября четверых обвиняемых отправили в СИЗО на два месяца.

— По месту их жительства проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, — сообщили 14 сентября в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области.