Подозреваемые в похищении ярославца объяснили, зачем это сделали

28-летнего мужчину настигли на остановке Источник: пресс-служба УМВД России по Ярославской области / Telegram











Стало известно, зачем компания из четырех человек на иномарке похитила 28-летнего мужчину с автобусной остановки «Крестобогородская» на Московском проспекте в Ярославле. Его насильно затолкали в машину на глазах очевидцев.

— Они полагали, что он им должен денег. Пока непонятно, действительно он им был что-то должен, и они решили его припугнуть, или это было вымогательство, — рассказал источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам.

По информации инсайдера 76.RU, похищенный мужчина ранее был знаком с одним или двумя из четырех задержанных мужчин.

В преступлении обвиняют четверых Источник: пресс-служба УМВД России по Ярославской области, СУ СК России по Ярославской области

Напомним, мужчину затолкали в белую «Киа» 10 сентября. Иномарка выехала из города, а очевидцы тут же позвонили в полицию. Для поисков по нарядам разослали ориентировку, иномарку удалось задержать по горячим следам уже вечером.

— Автомобиль «Киа» и передвигавшиеся в нем лица были установлены сотрудниками Госавтоинспекции в районе поселка Петровское Ростовского района, подозреваемые задержаны, — рассказывали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 13 сентября четверых обвиняемых отправили в СИЗО на два месяца.

В СУ СКР по Ярославской области сообщали, что у подозреваемых дома провели обыски и изъяли документы и предметы, которые могут пролить свет на причины случившегося.