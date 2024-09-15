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Криминал эксклюзив Подозреваемые в похищении ярославца объяснили, зачем это сделали

Подозреваемые в похищении ярославца объяснили, зачем это сделали

Мужчину затолкали в машину и увезли на глазах ошарашенных очевидцев

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1 комментарий

28-летнего мужчину настигли на остановке

Стало известно, зачем компания из четырех человек на иномарке похитила 28-летнего мужчину с автобусной остановки «Крестобогородская» на Московском проспекте в Ярославле. Его насильно затолкали в машину на глазах очевидцев.

— Они полагали, что он им должен денег. Пока непонятно, действительно он им был что-то должен, и они решили его припугнуть, или это было вымогательство, — рассказал источник 76.RU, близкий к правоохранительным органам.

По информации инсайдера 76.RU, похищенный мужчина ранее был знаком с одним или двумя из четырех задержанных мужчин.

В преступлении обвиняют четверых

Напомним, мужчину затолкали в белую «Киа» 10 сентября. Иномарка выехала из города, а очевидцы тут же позвонили в полицию. Для поисков по нарядам разослали ориентировку, иномарку удалось задержать по горячим следам уже вечером.

— Автомобиль «Киа» и передвигавшиеся в нем лица были установлены сотрудниками Госавтоинспекции в районе поселка Петровское Ростовского района, подозреваемые задержаны, — рассказывали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

После случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору. 13 сентября четверых обвиняемых отправили в СИЗО на два месяца.

В СУ СКР по Ярославской области сообщали, что у подозреваемых дома провели обыски и изъяли документы и предметы, которые могут пролить свет на причины случившегося.

Если вина мужчин будет доказана, они могут отправиться в колонию на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет, или без такового.

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Комментарии
1
Гость
15 сентября 2024, 13:36
Да ни чё доказано не будет . Диаспора уже по решала .
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