Объявлен в федеральный розыск: военного из Ярославской области подозревают в преступлении

Парня ищут не первый месяц Источник: предоставлено отделом розыска и дознания войсковой части 32515 / правительство Ярославской области











Несколько дней в социальных сетях распространяют ориентировки на 23-летнего военного из Ярославской области. Записи об этом появились 7 сентября. Контрактник Даниил Сабинин оставил воинскую часть под Псковом. Официально об этом было объявлено еще в феврале 2024 года, парня до сих пор не нашли.

Ориентировка на Даниила все еще числится в федеральной базе розыска. Там не указана статья, по которой разыскивают контрактника. Однако ранее порталу 76.RU сообщали, что уголовное дело возбуждено по статье о «самовольном оставлении части».

— Он находится в федеральном розыске, уголовное дело по статье 337 «самовольное оставление части», отсутствие в части более года, он проходит службу по контракту, — уточняли 76.RU в воинской части.

Ориентировка на молодого военного опубликована на сайте МВД России Источник: МВД.РФ











Известно, что военнослужащий подписал контракт, получил ранение на СВО, по ранению отправился в отпуск, а из отпуска не вернулся в часть. Как уточнили 76.RU в воинской части, Даниил заключил контракт и отправился на службу в 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк в поселке Черёха Псковской области. На момент пропажи юноше было 22 года.

Ориентировка на военного Источник: предоставлено отделом розыска и дознания войсковой части 32515

Статья, по которой разыскивают Даниила, предусматривает до 10 лет лишения свободы.