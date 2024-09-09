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Криминал подробности Объявлен в федеральный розыск: военного из Ярославской области подозревают в преступлении

Объявлен в федеральный розыск: военного из Ярославской области подозревают в преступлении

В социальных сетях распространяют ориентировки на молодого контрактника

3 045
15 комментариев

Парня ищут не первый месяц

Несколько дней в социальных сетях распространяют ориентировки на 23-летнего военного из Ярославской области. Записи об этом появились 7 сентября. Контрактник Даниил Сабинин оставил воинскую часть под Псковом. Официально об этом было объявлено еще в феврале 2024 года, парня до сих пор не нашли.

Ориентировка на Даниила все еще числится в федеральной базе розыска. Там не указана статья, по которой разыскивают контрактника. Однако ранее порталу 76.RU сообщали, что уголовное дело возбуждено по статье о «самовольном оставлении части».

— Он находится в федеральном розыске, уголовное дело по статье 337 «самовольное оставление части», отсутствие в части более года, он проходит службу по контракту, — уточняли 76.RU в воинской части.

Ориентировка на молодого военного опубликована на сайте МВД России

Известно, что военнослужащий подписал контракт, получил ранение на СВО, по ранению отправился в отпуск, а из отпуска не вернулся в часть. Как уточнили 76.RU в воинской части, Даниил заключил контракт и отправился на службу в 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк в поселке Черёха Псковской области. На момент пропажи юноше было 22 года.

Ориентировка на военного

Статья, по которой разыскивают Даниила, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Всех, кому что-то известно о местонахождении контрактника, просят сообщить по номеру: 8(931)-902-59-14. Также можно позвонить в правоохранительные органы по номеру: 02 (102).

ПО ТЕМЕ
Военный Федеральный розыск Служба по контракту Воинская часть
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Комментарии
15
Гость
9 сентября 2024, 10:11
ЧЕ ТАМ ПО ВЫБОРАМ ? КТО ВИГРАЛ ?
Гость
9 сентября 2024, 11:13
Главное, когда попадешься, твердо стоять на позиции, что собирался вернуться в воинскую часть, иначе будет не СОЧ, а дезертирство.
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