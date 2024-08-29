НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

2 м/c,

зап.

 762мм 57%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,44
EUR 102,08
Губернатор — про зарплаты
Куда съездить на выходных
О здоровье ребенка
Ваше мнение о работе
Новые автобусные маршруты
Третий мост
Смертельная лихорадка
Угадай Ярославль по фильму
С какими баллами брали в вузы
Беспилотник под Ярославлем
Криминал Заработал денег и бесплатно построил дом: экс-заместителя главы Минобороны обвиняют в мошенничестве

Заработал денег и бесплатно построил дом: экс-заместителя главы Минобороны обвиняют в мошенничестве

Дело связано с парком «Патриот»

212
Написать комментарий

Задержан бывший замминистра обороны

Бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова подозревают в мошенничестве. По данным следствия, он обогащался за счет парка «Патриот», относящегося к военному ведомству. На него завели уголовное дело.

— По данным следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности, — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следствием установлено, что в Красногорском районе Подмосковья Попов построил дом и организовал строительство своего загородного участка. Он заставлял подрядчиков делать ремонт в доме и не оплачивал работы. После завершения строительства, Попов продолжил использовать свое служебное положение в парке «Патриот» для обслуживания участка площадью около трёх гектаров.

Бывший заместитель министра обороны Попов владеет объектами недвижимости в престижных районах Москвы, общая стоимость которых составляет более 500 миллионов рублей.

Недавно следователи задержали Вячеслава Ахмедова — директора парка «Патриот», а также замначальника Главного управления инновационного развития МО генерал-майора Владимира Шестерова. Их также подозревают в мошенничестве. По версии следствия они причастны к хищению более 40 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ
Мошенничество Павел попов Следственный комитет Парк Патриот Уголовное дело
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«У нас — благодать»: туристка рассказала об отдыхе под Анапой
Валерия Дульская
Заместитель главного редактора
Мнение
«Денег либо очень мало, либо совсем нет». Откровения 15-летнего школьника, который путешествует на электричках по России
Владислав Крутов
автор канала «Krutov's live»
Мнение
«Тают во рту»: хозяйки делятся рецептами нежных котлет и очень вкусного торта из кабачков
Наталья Тихомирова
жительница Кургана
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
Почему в Турции стало много ДТП с россиянами? Журналист — о движении на дорогах в этой стране
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление