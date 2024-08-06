Дважды судимый газовщик-теннисист? Что известно о бизнесмене Сергее Ионове, чье убийство заказал сенатор Савельев

Сергей Ионов и Дмитрий Савельев связаны между собой общим бизнесом и рядом судебных исков Источник: Сергей И / Ok.ru; Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











2 августа сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева задержали прямо на выходе с заседания в Совете Федерации. Вечером того же дня Басманный суд арестовал политика по делу о подготовке в организации убийства: летом 2023 года Савельев заказал за $100 000 своему знакомому ветерану-афганцу убийство своего бывшего бизнес-партнера — 41-летнего Сергея Ионова .

Последний был советником гендиректора фирмы по производству приборов для измерений и навигации ООО «Оптомониторинг», бенефициаром которой как раз таки являлся опальный сенатор. MSK1.RU выяснил, что еще известно про Ионова, с которым так хотел расправиться Савельев.



Сын брянской бизнесвумен и профессиональный теннисист

Сергей Ионов родился в 1983 году в Краснодаре. Однако вырос он в Брянске в семье инженеров. По данным «Контур.Фокуса», мать Ионова Галина была совладелицей компании по производству приборов для измерения и навигации ООО «Газо-Энерго-Сервис», зарегистрированной в селе Глинищево в 15 километрах от Брянска. А его отец, Валерий, был начальником контрольно-измерительной службы на Брянском магистральном газопроводе.



Мать Сергея Ионова Галина Источник: Галина Ионова / Ok.ru













В детстве и молодости Ионов профессионально занимался теннисом и даже провел один международный матч в Италии в 2005 году против словенского теннисиста Бостяна Осабника. Словенец играл за свою страну в турнире Davis Cup, организованном Международной федерацией тенниса.



Был судим за мошенничество?



Однако спортивная карьера у Ионова не задалась: впоследствии он перебрался в Москву, где также работал на разных предприятиях газовой промышленности. По данным ряда Telegram-каналов, в 2011 году его осудили на два года колонии за мошенничество: он взял у человека $360 000 и пообещал их вложить в акции «Газпрома», однако в итоге присвоил деньги себе.



MSK1.RU связался с Сергеем Ионовым, однако он отказался рассказывать подробности по этому делу, сославшись на подписку о неразглашении, заключенную со Следственным комитетом.



Сергей Ионов Источник: Сергей И / Ok.ru











После освобождения Ионов основал столичную фирму ООО «ОптоМониторинг»: ему принадлежала половина бизнеса. Компания занималась тем же профилем, что и родители бизнесмена: производством контрольно-измерительных приборов для нефтегазовых предприятий. А среди основных заказчиков конторы значится уже упомянутое ПАО «Газпром».



Однако в 2017 году у «ОптоМониторинга» появились новые совладельцы: контора ООО «Торговый центр Бусиново», учредителем которой был арестованный сенатор Савельев и его партнер по арендному бизнесу Андрей Андриановский. Им отошла вторая половина «ОптоМониторинга», а сам Ионов стал советником нового гендиректора Андриановского.



ТЦ «Бусиново» на севере Москвы, ранее принадлежавший сенатору Савельеву Источник: Яндекс.Карты











Своровал деньги у сенатора и лишился всего?





В 2018 году Сергей Ионов взял из бюджета фирмы ООО «ОптоМониторинг» 1,6 миллиона рублей в качестве командировочных, но потратил их на собственные нужды. Когда это узнали остальные владельцы компании, Ионов получил иск по месту жительства в Бежицкий районный суд Брянска. Впоследствии доля Ионова перешла к фирме с таким же названием ООО «ОптоМониторинг», но другим ИНН. Компания эта принадлежала сыновьям сенатора Савельева: Савве и Денису.



В 2021 году Пресненский районный суд взял Ионова под стражу по делу о растрате в особо крупном размере, а уже через год его приговорили к трем годам колонии общего режима. Как следует из материалов дела, Савельев был свидетелем со стороны обвинения, а сам Ионов полностью раскаялся в содеянном. В это же время предпринимателя из Брянска признали банкротом.



Заявление о банкротстве Сергея Ионова Источник: Fedresurs.ru













Позже Ионов успешно обжаловал приговор: срок в колонии сократили на полгода. Суд учел, что бизнесмен частично компенсировал ущерб перед ООО «ОптоМониторинг». При этом Ионов подавал ответный иск к ООО «ОптоМониторинг» с требованием вернуть ему почти 22 миллиона рублей по договорам займа. Согласно позиции предпринимателя, право на получение денег было незаконно передано от него к самой фирме.



В 2023 году все лица, связанные с сенатором Савельевым, перестали быть владельцами ООО «ОптоМониторинг». Компания целиком перешла в руки к бывшему топ-менеджеру банка по автокредитованию «Сетелем» Светлане Юхнович. По данным «Контур.Фокуса», выручка ООО «ОптоМониторинг» за 2023 год составила около 236 миллионов рублей, а чистая прибыль — почти 28 миллионов рублей.