Сегодня в больницу имени Семашко в Ярославле привезли 28 тысяч защитных средств для врачей. Это сделал завод компании «СТГ» («Сыктывкар Тиссью Групп»), который расположен в Семибратово. Целый грузовик средств отдали бесплатно.



— Врачи сейчас находятся на передовой. Наше предприятие выпускает специализированные бумажные изделия, в том числе и профессионального назначения. Мы узнали о том, что больницы региона готовятся к борьбе с пандемией, и решили внести свой вклад в это благородное дело. Расходные материалы необходимы всегда, особенно в такой сложный период, когда без консолидации усилий невозможно одолеть эту инфекцию, — рассказал директор ростовского филиала Ярослав Кокорев.

