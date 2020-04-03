Сегодня в больницу имени Семашко в Ярославле привезли 28 тысяч защитных средств для врачей. Это сделал завод компании «СТГ» («Сыктывкар Тиссью Групп»), который расположен в Семибратово. Целый грузовик средств отдали бесплатно.
— Врачи сейчас находятся на передовой. Наше предприятие выпускает специализированные бумажные изделия, в том числе и профессионального назначения. Мы узнали о том, что больницы региона готовятся к борьбе с пандемией, и решили внести свой вклад в это благородное дело. Расходные материалы необходимы всегда, особенно в такой сложный период, когда без консолидации усилий невозможно одолеть эту инфекцию, — рассказал директор ростовского филиала Ярослав Кокорев.
Среди средств также привезли комплекты ролевых и листовых полотенец с диспенсерами, специальную бумагу, бумажные полотенца. Обычно больница сама закупает эти вещи для работы. Сейчас доктора готовятся к усиленному режиму во время пандемии коронавируса. Именно в больницу имени Семашко с 31 марта начали госпитализировать детей с ОРВИ и гриппом. Кроме того, в этом же лечебном учреждении будут развернуты койки для беременных, рожениц и пациенток с гинекологической патологией с COVID-19.
Напомним, сейчас в Ярославской области три официально подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией и 12 подозрительных, требующих подтверждения. Всю информацию о ситуации с COVID-19 и мерах против него мы публикуем ежедневно в режиме онлайн.