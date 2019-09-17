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Бизнес

Московские бизнесмены сделают в Ярославской области гостиницу в стиле Голливуда

Но появится она на окраине Рыбинска

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Гостиница Волга находится недалеко от рыбинских шлюзов. Но далеко от центра города

Фото: booking.com

В Ярославской области московские бизнесмены займутся гостиничным делом. О громком проекте заявили в Рыбинске, где собираются создать гостиницу в голливудском стиле. 

Компания Maxrooms выкупила старую гостиницу «Волга» на окраине города. Теперь она должна превратиться в шедевр: после ремонта каждый из номеров будет посвящён известному актёру. Уже известно, что появится номер Мерилин Монро и основателя Голливуда, уроженца Рыбинска - Джозефа Шенка. 

— Конечно, в первую очередь мы планируем отдать дань памяти братьям Шенкам — уроженцам Рыбинска, которые считаются основателями Голливуда как большой кинофабрики, — говорит новый владелец гостиницы Артём Львов. — И один из первых номеров мы посвятим Мерилин Монро: как известно, именно Джозеф Шенк оказал ей покровительство и, можно сказать, открыл будущую кинодиву миру. В оформлении номеров будет использоваться их фотографии, постеры фильмов и другие предметы, имеющие отношения к актерам и кино.

Какие ещё звёздные номера создать в гостинице, будут спрашивать у жителей города. 

Джозеф Майкл Шенк, при рождении Иосиф Михайлович Шейнкер - родился в 1878 году в Рыбинске Ярославской области, умер в Лос-Анджелесе. Американский кинопродюсер сыграл ключевую роль в развитии киноиндустрии, рождении Голливуда. Звезда с его именем есть на Голливудской аллее славы.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    рыбак
    17 сен 2019 в 14:48

    кто в эту гостишку в чепыжах поедет?

    Гость
    17 сен 2019 в 14:41

    Красивые там места, да и вода в водохранилище чистая.