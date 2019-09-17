Московские бизнесмены сделают в Ярославской области гостиницу в стиле Голливуда

В Ярославской области московские бизнесмены займутся гостиничным делом. О громком проекте заявили в Рыбинске, где собираются создать гостиницу в голливудском стиле.

Компания Maxrooms выкупила старую гостиницу «Волга» на окраине города. Теперь она должна превратиться в шедевр: после ремонта каждый из номеров будет посвящён известному актёру. Уже известно, что появится номер Мерилин Монро и основателя Голливуда, уроженца Рыбинска - Джозефа Шенка.

— Конечно, в первую очередь мы планируем отдать дань памяти братьям Шенкам — уроженцам Рыбинска, которые считаются основателями Голливуда как большой кинофабрики, — говорит новый владелец гостиницы Артём Львов. — И один из первых номеров мы посвятим Мерилин Монро: как известно, именно Джозеф Шенк оказал ей покровительство и, можно сказать, открыл будущую кинодиву миру. В оформлении номеров будет использоваться их фотографии, постеры фильмов и другие предметы, имеющие отношения к актерам и кино.

