Московские бизнесмены сделают в Ярославской области гостиницу в стиле Голливуда

Гостиница Волга находится недалеко от рыбинских шлюзов. Но далеко от центра города
Фото: booking.com
В Ярославской области московские бизнесмены займутся гостиничным делом. О громком проекте заявили в Рыбинске, где собираются создать гостиницу в голливудском стиле.
Компания Maxrooms выкупила старую гостиницу «Волга» на окраине города. Теперь она должна превратиться в шедевр: после ремонта каждый из номеров будет посвящён известному актёру. Уже известно, что появится номер Мерилин Монро и основателя Голливуда, уроженца Рыбинска - Джозефа Шенка.
— Конечно, в первую очередь мы планируем отдать дань памяти братьям Шенкам — уроженцам Рыбинска, которые считаются основателями Голливуда как большой кинофабрики, — говорит новый владелец гостиницы Артём Львов. — И один из первых номеров мы посвятим Мерилин Монро: как известно, именно Джозеф Шенк оказал ей покровительство и, можно сказать, открыл будущую кинодиву миру. В оформлении номеров будет использоваться их фотографии, постеры фильмов и другие предметы, имеющие отношения к актерам и кино.
Какие ещё звёздные номера создать в гостинице, будут спрашивать у жителей города.
Джозеф Майкл Шенк, при рождении Иосиф Михайлович Шейнкер - родился в 1878 году в Рыбинске Ярославской области, умер в Лос-Анджелесе. Американский кинопродюсер сыграл ключевую роль в развитии киноиндустрии, рождении Голливуда. Звезда с его именем есть на Голливудской аллее славы.