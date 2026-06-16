Не только логистический центр: основательница Wildberries готовит новый проект в Ярославской области

Губернатор Михаил Евраев встретился с основательницей Wildberries Татьяной Ким Источник: Михаил Евраев / Telegram

В Ярославской области планируют реализовать новый экологический проект совместно с Wildberries. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев после встречи с главой Wildberries Татьяной Ким.

«При участии госкорпорации „Росатом“ и Федерального экологического оператора пункты

выдачи заказов Wildberries в Ярославской области будут использоваться для централизованного сбора отработанных батареек от жителей», — прокомментировал Михаил Евраев 16 июня.

Соглашение заключили на прошедшем в начале июня ПМЭФ.

С 2023 года в Ярославской области говорят о создании гигантского логистического центра Wildberries. Проект застопорился на фоне размолвки Ким и и ее бывшего мужа Бакальчука. Губернатор Михаил Евраев прокомментировал ход строительства. По его словам, логистический центр, который находится под Ярославлем, вот-вот начнет работу.

«В ближайшее время в регионе откроется современный логистический комплекс Wildberries. Это один из крупнейших инвестиционных проектов последних лет с объемом вложений 16 миллиардов рублей. Его запуск позволит значительно ускорить логистику и доставку товаров для жителей, а также создать около 7 тысяч новых рабочих мест», — прокомментировал глава региона.