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Бизнес Не только логистический центр: основательница Wildberries готовит новый проект в Ярославской области

Не только логистический центр: основательница Wildberries готовит новый проект в Ярославской области

Детали встречи рассказал губернатор Михаил Евраев

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Губернатор Михаил Евраев встретился с основательницей Wildberries Татьяной Ким | Источник: Михаил Евраев / TelegramГубернатор Михаил Евраев встретился с основательницей Wildberries Татьяной Ким | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Губернатор Михаил Евраев встретился с основательницей Wildberries Татьяной Ким

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В Ярославской области планируют реализовать новый экологический проект совместно с Wildberries. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев после встречи с главой Wildberries Татьяной Ким.

«При участии госкорпорации „Росатом“ и Федерального экологического оператора пункты
выдачи заказов Wildberries в Ярославской области будут использоваться для централизованного сбора отработанных батареек от жителей», — прокомментировал Михаил Евраев 16 июня.

Соглашение заключили на прошедшем в начале июня ПМЭФ.

С 2023 года в Ярославской области говорят о создании гигантского логистического центра Wildberries. Проект застопорился на фоне размолвки Ким и и ее бывшего мужа Бакальчука. Губернатор Михаил Евраев прокомментировал ход строительства. По его словам, логистический центр, который находится под Ярославлем, вот-вот начнет работу.

«В ближайшее время в регионе откроется современный логистический комплекс Wildberries. Это один из крупнейших инвестиционных проектов последних лет с объемом вложений 16 миллиардов рублей. Его запуск позволит значительно ускорить логистику и доставку товаров для жителей, а также создать около 7 тысяч новых рабочих мест», — прокомментировал глава региона.

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Ранее мы рассказывали, какие еще проекты заключили власти Ярославской области на ПМЭФ.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Татьяна Ким Михаил Евраев Вайлдберрис Логистический центр
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Комментарии
6
Гость
1 час
других проблем в регионе, кроме как утилизация батареек нет. Браво Еврайкин.
Гость
1 час
Батареек?) ахахах. Да вот как раз батарейки сдать не проблема, они везде принимаются и их не так много. Тоже мне достижение ПМЭФ(ахахаха, не зря бабки тратили на поездку). А вот бутылки пластиковые сдать негде, закрыли последние фандоматы в городе, потому что были частной инициативой и заглохли. А госудсртву и региональным властям дела нет до этого!
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