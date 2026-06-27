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Бизнес Истории Стоит как килограмм черной икры: инженер-связист бросил работу, чтобы строить бизнес на чайных церемониях

Стоит как килограмм черной икры: инженер-связист бросил работу, чтобы строить бизнес на чайных церемониях

Начинающий предприниматель рассказал, почему не пьет чай в пакетиках и в чём сложность работы с китайцами

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Хобби Ярослава Васильева стало основной работой: он проводит китайские чайные церемонии | Источник: Иван Митюшев / 29.RUХобби Ярослава Васильева стало основной работой: он проводит китайские чайные церемонии | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Хобби Ярослава Васильева стало основной работой: он проводит китайские чайные церемонии

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

36-летний Ярослав Васильев из Архангельска решился на отчаянный по нашим временам шаг — бросить работу и монетизировать свое хобби. Надо сказать, довольно необычное: Ярослав — чайный мастер. Он проводит традиционные китайские церемонии, которые для непосвященных выглядят как фокусы с визуальными и вкусовыми эффектами. Мастер рассказал 29.RU, почему чай может стоить как килограмм черной икры и с какими сложностями столкнулся его проект.

Как проводят традиционную чайную церемонию, смотрите в видео

Источник:

Кристина Полевая / 29.RU

Бутербродный напиток

Ярослав Васильев увлекся чайной культурой, когда туристом поехал в Китай и впервые побывал на дегустации. Он до сих пор помнит то ощущение бодрости, которое почувствовал, попробовав настоящий, правильно заваренный качественный чай. С тех пор чай в пакетиках называет бутербродным напитком и давно такой не пьет.

— В магазинах — чай для массового потребления: с плантаций, где машинный сбор и потом листья сортируют — покрасивее, покрупнее идут в один набор, поменьше — в другой. А вот вся пыль, которая остается, идет в чайные пакетики — это безотходное производство. Пыль, мелкая крошка — это тоже чай, плюс он всегда быстро заварится, даст какой-то цвет, вкус. Чайный пакетик тоже даст определенный заряд бодрости, эффект, настроение, но на короткое время, — объясняет мастер.

Ярослав оставил работу в найме, чтобы заниматься любимым делом | Источник: Иван Митюшев / 29.RUЯрослав оставил работу в найме, чтобы заниматься любимым делом | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Ярослав оставил работу в найме, чтобы заниматься любимым делом

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Чайные церемонии Ярослав начал проводить еще 10 лет назад: сначала для близких, потом на массовых мероприятиях. Совмещал хобби с основной работой — он был инженером связи. А в 2024-м хобби переросло в бизнес-проект: мастер арендовал офис, привез коллекционные сорта чая и открыл клуб «Северная Гайвань» — теперь он проводит настоящие китайские церемонии.

— Когда я искал инвестиции для бизнеса и общался с предпринимателями, мне говорили: «На чае не заработаешь!» Общался и с владельцами чайных магазинов, и они советовали продавать дешевый чай. Я подумал, что столько лет этим занимался, меня не отвернешь. И верю, что качество станет количеством, — рассказывает Ярослав.

100 тысяч за 100 граммов

Китайский чай правильно пить проливами: залил на 5–10 секунд&nbsp;— слил, и с каждым разом лист дает новый вкус | Источник: Иван Митюшев / 29.RUКитайский чай правильно пить проливами: залил на 5–10 секунд&nbsp;— слил, и с каждым разом лист дает новый вкус | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Китайский чай правильно пить проливами: залил на 5–10 секунд — слил, и с каждым разом лист дает новый вкус

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Открывая свое дело, Ярослав планировал окупиться за год, но честно признаётся, что вложения пока не вернулись в полном объеме. Но он не отчаивается: очень помогает поддержка семьи — жена в него верит.

По словам мастера, настоящий китайский чай — дорогой продукт: 100 граммов листьев могут стоить и 500 рублей, и 100 тысяч.

— У меня есть несколько коллекционных чаев, например Уишаньский улун, который растет на утесе, прямо на горе. И там грядка шириной 5 × 10 метров. Его очень мало собирают, и он получается такой удачный, что его хранят для праздников, — рассказывает предприниматель.

Так по-разному выглядят листы одного и того же растения | Источник: Иван Митюшев / 29.RUТак по-разному выглядят листы одного и того же растения | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Так по-разному выглядят листы одного и того же растения

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Источник: Иван Митюшев / 29.RUИсточник: Иван Митюшев / 29.RU
Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

По большому счету, весь чай — это листья одного растения: камелии китайской. Сорт и цена зависят от того, какой именно лист собрали и как его обработали, то есть как помяли, пропарили или высушили на солнце. Несведущему покупателю разобраться в этом очень сложно.

— Чай везде называется одинаково: Да Хун Пао и Да Хун Пао — один за 5 тысяч, другой за 500 рублей. Для рядового потребителя разницы нет, ведь название одно. И когда заказывают на маркетплейсах, разочаровываются, что вкус не тот, ощущения не те и настроение не то, — делится чайный мастер.

Чай необязательно заваривать кипятком: есть сорта, которые любят холодную воду | Источник: Иван Митюшев / 29.RUЧай необязательно заваривать кипятком: есть сорта, которые любят холодную воду | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Чай необязательно заваривать кипятком: есть сорта, которые любят холодную воду

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Купить коллекционный чай у фермера на рынке не так просто, поэтому предприниматель работает через посредников.

— Китайским продавцам нужно показать, что ты разбираешься в товаре. Сначала тебе будут приносить не очень хорошие сорта, пока ты не покажешь им, что действительно понимаешь, что выбираешь. А потом еще надо и проверить, то ли положили в коробку, потому что сверху могут насыпать один чай, а внизу — уже другой. Так что товар надо еще и проверить на месте — в принципе, как и на любом рынке, — раскрывает детали бизнеса предприниматель.

Казалось бы, интернет-торговля должна помогать предпринимателям, но Ярослав объясняет: если заказывать из Китая небольшие партии чая, то доставка обойдется дороже, чем сам товар. А если выбирать на маркетплейсах — то там по-настоящему хороший чай не найдешь: слишком большая наценка, чтобы продавцы выставляли дорогой продукт.

— На сайтах комиссия 40–50%. Представляете, сколько изначально стоил чай, который там продается? — разводит руками мастер.

Для бодрости и для спокойствия

Так выглядит чайный лист в сухом виде | Источник: Иван Митюшев / 29.RUТак выглядит чайный лист в сухом виде | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Так выглядит чайный лист в сухом виде

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

После нескольких заварочных проливов он раскрывается | Источник: Иван Митюшев / 29.RUПосле нескольких заварочных проливов он раскрывается | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

После нескольких заварочных проливов он раскрывается

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

В Европейской части мира принято отличать два вида чая: черный и зеленый. А в Китае их шесть, свои названия они получили по цвету настоя — от белого до темного. Каждый требует своей температуры и времени заваривания, которые влияют на вкус. Ярослав объясняет: у чая своя философия, этот напиток дает не просто бодрость, это настоящая химия настроения.

— Если мы хотим взбодриться, я бы взял зеленый чай и заварил его водой градусов 90. Потом красный чай — это то, что мы в России называем черным. Есть чаи, которые помогают хорошо расслабиться, — улуны. Они бывают и темные, и светлые. Также можно использовать белые чаи, они такие более спокойные, как раз их можно и вечером попить, перед сном, — советует эксперт.

В Китае особое внимание уделяют мифологии | Источник: Иван Митюшев / 29.RUВ Китае особое внимание уделяют мифологии | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

В Китае особое внимание уделяют мифологии

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Поэтому на традиционной чайной церемонии стоят фигурки духов, с которыми делятся чаем | Источник: Иван Митюшев / 29.RUПоэтому на традиционной чайной церемонии стоят фигурки духов, с которыми делятся чаем | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Поэтому на традиционной чайной церемонии стоят фигурки духов, с которыми делятся чаем

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

Ярослав иронично называет себя неопытным бизнесменом: «Я до сих пор учусь этому». И изо всех сил пытается привить своим землякам любовь к напитку, который сам искренне обожает.

Ярослав держит в руках духа, исполняющего желания, и говорит, что его&nbsp;желание осуществилось | Источник: Иван Митюшев / 29.RUЯрослав держит в руках духа, исполняющего желания, и говорит, что его&nbsp;желание осуществилось | Источник: Иван Митюшев / 29.RU

Ярослав держит в руках духа, исполняющего желания, и говорит, что его желание осуществилось

Источник:

Иван Митюшев / 29.RU

А вы какой чай пьете?

Из пакетиков, на другое времени нет
Хороший, из обычного магазина
Покупаю в специализированных магазинах
Не пью чай
ПО ТЕМЕ
Кристина ПолеваяКристина Полевая
Кристина Полевая
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