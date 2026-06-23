«Просто не выживут»: зачем основатели «Светофора» и экс-миллиардеры после всех скандалов и проверок создали новую сеть

Шнайдеры запустили новую сеть Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Владельцы сетей «Светофор» и «Маяк» — красноярская семья Шнайдеров, благодаря которой россияне в начале десятых узнали про дискаунтеры, — перестали быть долларовыми миллиардерами. В этом году вдобавок к своим существующим магазинам они запускают новую сеть дешевых магазинов малого формата — «Золотой ключик». NGS24.RU рассказывает, в каком состоянии находится бизнес бывших миллиардеров после масштабных проверок 2025 года, зачем им понадобился «Ключик» и поможет ли он заново открыть дверь в список Forbes.

И вырастут ветвистые деревья

В середине июня о запуске новой сети семьи Шнайдеров сообщили в профильном издании Shopper’s. Это, как и «Светофоры» с «Маяками», будут дискаунтеры, но меньших размеров. В Москве, например, представители «Золотого ключика» ищут в аренду помещения по 350–450 квадратных метров. «Светофор» и гипермаркеты «Маяк» обычно занимают до 1000 и до 2000 квадратов соответственно.

Одна из точек в Красноярске открылась на Дудинской Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В декабре 2025 года заявки на регистрацию товарного знака «Золотой ключик» подала компания «Красритейл» — одно из основных юрлиц семьи ретейлеров. Среди учредителей компании — Андрей Шнайдер, его родители Валентина и Иван. Еще один ключевой владелец и управляющий бизнесом — брат Андрея Сергей Шнайдер (его нет в «Красритейле», но он вместе с родственниками владеет десятками других ООО, связанных со «Светофором»).

На логотипе новой сети изображен желтый ключ в красном круге. «Красритейл» также получил от севастопольской фирмы «Добрыня-дар» уже действующий товарный знак «Золотой ключик», зарегистрированный в 2017 году. По данным Shopper’s, в Москве до конца планируют открыть пять «Золотых ключиков», в Новосибирске на картах уже показывают четыре точки, в Нижнем Новгороде — две, одну — в Екатеринбурге и так далее. Причем делается всё довольно по-тихому: в Новосибирске, например, магазин работает минимум с конца апреля.

Два филиала появились в конце мая — начале июня и в Красноярске.

Рядом — много конкурентов Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Внутри «Ключика»

Корреспонденты NGS24.RU побывали в магазине. В отличие от большинства шнайдеровских «Светофоров», новый магазин находится в обитаемом людьми месте и в окружении конкурентов. Прямо напротив — пять жилых «свечек», за которыми прячутся советские пятиэтажки, рядом еще две свежие высотки, красноярские «Батон» и «Командор», ПВЗ Wildberries, алкомаркет «Русский Разгуляйка», чуть дальше — федеральная «Пятерочка».

Сам «Золотой ключик» занимает отдельное одноэтажное здание с практически панорамными окнами, так что внутри не по-дискаунтерски светло. В целом же всё напоминает другие точки такого формата: товары выложены как на складе, некоторые — прямо в коробках, есть холодильная комната для мяса, рыбы и молочных продуктов, малознакомые бренды. Неплохо представлен фреш, с которым у «Светофоров» обычно беда: желтые бананы, круглые груши, чистый картофель, лук, огурцы и еще пара-тройка фруктов и овощей.

В «Светофорах» обычно с овощами и фруктами беда Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Товары, судя по ценникам, поставляют из России, Китая и Беларуси. Часть незнакомых брендов пересекается с товарами из «Светофора», но, помимо ноунеймов, есть и хорошо известные: паста Barilla, «Пломбир на сливках», дезодоранты Fax, «АОС» для мытья посуды и некоторые другие марки, которые обычно лежат на полках не дискаунтеров. Смутила лапша быстрого приготовления Booldak, которая, похоже, мимикрирует под популярную корейскую Buldak.

С объемами не мелочатся: если чипсы Lay’s, то пачка сразу в 280 граммов; если Barilla, то 850. Цены на некоторые товары явно ниже, чем у конкурентов и даже в своем «Светофоре». Мега-пачка Lay’s, например, стоит 220 рублей — в «Светофоре» у Центрального рынка такая же обошлась корреспондентам на 15 рублей дороже, в супермаркетах же пачка в 100 граммов обычно стоит чуть дешевле 200 рублей. На ценнике 850-граммовой Barilla — 163 рубля, китайского нектарина — 143 рубля за килограмм, барнаульских огурцов и картошки — 99 и 83 рубля.

Выкладка как и в других дискаунтерах Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Впрочем, коллеги из новосибирского NGS.RU, которые побывали в одном из «Золотых ключиков» в своем городе, обратили внимание, что какие-то товары дешевле у конкурентов. Гречка «Агро Альянс» в «Золотом ключике» стоит 62,9 рубля за пачку 800 граммов, в других магазинах — от 80 до 120 рублей. Но, если не гнаться за брендом, то в «Чижике» 900-граммовая пачка под собственной торговой маркой «Щедрый год» стоит 59 рублей, а в «Марии-Ра» — 47,9 рубля за пачку 800 граммов.

В целом новый «Золотой ключик» не то чтобы разительно, но довольно заметно отличается от привычного «Светофора». В последнем было грязновато, темновато, даже несмотря на большие окна, а, скажем, немногочисленные и одинокие овощи выглядели довольно удручающе.

Магазин открылся только в начале июня Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Зачем это Шнайдерам

Новая сеть малого формата понадобилась владельцам «Светофора», потому что ретейлеры сейчас в целом «идут по пути уменьшения площадей и магазинов», полагает в беседе с NGS24.RU независимый консультант поставщиков торговых сетей и автор телеграм-канала «Продукт Медиа» Михаил Лачугин.

— «Светофор» долгое время на этот тренд не реагировал и пытался удерживать именно большой формат магазинов, но в какой-то момент стало понятно, что дальше сопротивляться тенденциям невозможно, — говорит Лачугин.

Почитать о том, как семья Шнайдеров запускала и развивала бизнес, можно в большом профайле NGS24.RU.

Прежняя модель работы «Светофора» постепенно исчерпала себя, согласен маркетолог и ретейл-эксперт Дмитрий Полуянов.

— Изначально сеть строилась вокруг очень простой идеи: находить большие площади с низкой арендой, не обязательно в идеальных местах для торговли, и за счет этого давать покупателю минимальную цену, — напоминает Полуянов. — Эта модель отлично работала, когда рынок жестких дискаунтеров только формировался. Люди были готовы ехать в магазин на окраине или в неудобную локацию, потому что разница в цене была ощутимой. Низкая цена фактически «стирала» расстояние: покупатель был готов потратить время на дорогу.

Но со временем рынок насытился, дискаунтеров стало больше, поясняет он. Вслед за «Светофором» свои дискаунтеры создали красноярские торговые сети «Красный Яр» и «Командор» — «Батон» и «Хороший», федеральные X5 и «Магнит» — «Чижик», «Моя цена» и «Первый выбор». У покупателя появился выбор, по сравнению с ситуацией 10–12-летней давности.

Причем новые игроки размещали свои магазины ближе к жилым массивам, так что покупателям уже не нужно было ехать на окраины в «Светофоры». Усиление конкуренции стало второй причиной для создания новой сети, говорят NGS24.RU Лачугин и Полуянов.

— Запуск «Золотого ключика» — это попытка перейти в другой формат: стать ближе к покупателю, занять нишу магазина у дома с низкими ценами, — поясняет Дмитрий Полуянов. — У «Светофора» уже есть главное преимущество — большая закупочная сила. Компания давно работает на рынке, у нее есть объемы закупок и опыт управления дискаунтерами. Теперь задача — приблизиться к покупателю. Если раньше человек ехал за низкой ценой, то сейчас низкая цена должна прийти к нему сама.

Типичный «Светофор» Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Поэтому собственники «Золотого ключика» и ищут сейчас меньшие площади для новых магазинов, по 300–500 квадратных метров — таких больше в жилых районах. Главной сложностью для новой сети станет как раз поиск помещений.

— Свободных площадей становится меньше, — добавляет Полуянов. — Хорошие помещения в жилых районах уже заняты другими игроками. Предположу, что «Золотой ключик» будет вести себя на рынке аренды агрессивно. «Вы за какую цену сдаете? Готов предложить плюс 5% или плюс 10%». Это моя гипотеза. Дабы быстро открываться и завоевывать рынок, они могут поспособствовать росту цен на недвижимость такого формата. Это плохая новость для других дискаунтеров.

При этом, по его мнению, Шнайдеры отреагировали на изменения рынка немного поздно. В жилых районах работать придется уже в тесной компании конкурентов. Но опоздание поправимое, добавляет эксперт: если они запускают новый формат — значит, считают, что у них есть ресурсы и возможности занять место.

Вдобавок к агрессивному поведению на рынке аренды Полуянов не исключает ценовые войны за потребителей. Владельцы «Светофора» и «Золотого ключика», как большие игроки, возможно, позволят себе демпинговать.

— Аудитория дискаунтеров очень чувствительна к цене, поэтому переключить их с любого другого дискаунтера будет не так-то и сложно, — размышляет Полуянов.

Красноярцы помнят Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Михаил Лачугин пока не берется делать прогнозы о перспективах новой сети. Он напоминает, что еще в 2020 году «Светофор» пытался развивать малоформатные магазины, и тогда же в сети впервые заявили о планах развивать свою доставку.

— Какая-то примитивная доставка у них есть и сейчас, но нельзя сказать, что произошла массовая и успешная экспансия в эти направления, — отмечает Лачугин. — Сейчас компания пытается запрыгнуть в этот новый поезд: развивать доставку, пробовать онлайн-направления, открывать магазины меньшего формата. Потому что иначе, думаю, они просто не выживут.

Обозреватель NGS.RU Стас Соколов оценил «Золотой ключик» также как попытку уйти от негативного флера, который сопровождал «Светофор» на протяжении всей истории и особенно в 2025 году на фоне массовых проверок магазинов.

Михаил Лачугин, однако, полагает, что даже без прошлогодних скандалов Шнайдеры пришли бы к тому, что им нужен альтернативный формат.

— Рынок меняется, и «Светофору» нужно было на это отвечать. Невозможно всё время оставаться в модели, которая хорошо работала 10–15 лет назад. Рынок уходит в онлайн, появляются маркетплейсы, и «Светофор» со своей нынешней моделью не совсем конкурентоспособный, — считает он.

Дмитрий Полуянов также не связывает запуск нового формата только с проверками.

— [У проверяющих органов] были претензии, как я понимаю, к модели налогообложения, — говорит он. — «Светофору» пытались дать понять, что компании нужно обеляться, становиться более прозрачной и централизованной, но сама идея «Золотого ключика» появилась не из-за этого. Это движение рынка.

Кассы на входе в «Светофор» на Центральном рынке Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Больше не миллиардеры

В 2026 году владельцы «Светофора» выбыли из рейтинга миллиардеров журнала Forbes. Активы Сергея Шнайдера и семьи оценили в 900 миллионов долларов. Они «обеднели» на 100 миллионов — в 2025 году их состояние оценивалось в миллиард. А в 2024-м, когда Шнайдеры впервые попали в рейтинг — на 96-е место, им принадлежали активы на 1,4 миллиарда долларов. В журнале среди причин падения называли высокую конкуренцию и повышенное внимание проверяющих органов.

С массовыми проверками по всей России сеть жестких дискаунтеров столкнулась в начале 2025 года. С 10 по 30 января Роспотребнадзор проверил почти 1500 «Светофоров». Ведомство изъяло 5700 партий продукции с нарушениями общим весом более 300 тонн, составило 2700 протоколов об административных правонарушениях — магазины оштрафовали на 11,57 миллиона рублей. На какое-то время по административным материалам Роспотребнадзора суды приостанавливали работу 76 магазинов.

По данным РБК, Роспотребнадзор закончил проверять «Светофоры» в июне. Пауза в работе некоторых магазинов повлияла на финансовые результаты, но была не единственным фактором, давившим на выручку. Например, в 2025 году поставщики подняли цены на товары из-за грядущего повышения НДС до 22% с 1 января.

По-русски — тот же «бульдак» Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

С 1 января по 20 июня 2025-го магазины «Светофор» проверяло еще одно ведомство — Россельхознадзор. Всего проинспектировали 1200 магазинов в 85 регионах. Нарушения нашли в пробах продукции 310 производителей, отобранных в 738 магазинах. Всего обнаружили больше 3300 нарушений, выдали 438 предписаний об их устранении и выписали почти 1300 постановлений об административной ответственности.

Коме того, у поставщиков Россельхознадзор аннулировал 1300 ветеринарных сопроводительных документов и прекратил действие 355 деклараций о соответствии продукции.

В феврале 2025-го претензии к «Светофору» возникли и у Федеральной антимонопольной службы. К апрелю 2026-го ФАС еще проверяла логистические центры торговой сети о соблюдении закона о торговле при заключении договоров с поставщиками продуктов. На тот момент было возбуждено 28 дел о нарушении торгового законодательства.

«Светофор» нарушал сроки оплаты товаров и не возмещал поставщикам траты на утилизацию и уничтожение непроданных остатков — перечислили самые частые нарушения в ФАС РБК. К апрелю скорректировали договоры с 237 поставщиками.

«Светофоры» гаснут

По оценке Infoline, в 2025 году общая выручка «Торгсервиса» (так называется группа юрлиц семьи Шнайдеров — в каждом регионе компании отличаются номерами) сократилась на 3% — до 394,4 миллиарда рублей. Число магазинов за то же время в России уменьшилось на 315 — до 2405 точек.

В родном Красноярском крае в рейтинге местных торговых сетей, который ведет NGS24.RU, «Светофор» по итогам 2025 года занял четвертое место по объему выручки, уступив третье алкомаркетам «Русский Разгуляйка». Красноярские «Красритейл», «Торгсервис 124», «Торгсервис 324» выручили в целом 25,1 миллиарда рублей. За год до этого было меньше — 23,9 миллиарда. Но вот совокупная чистая прибыль за год упала с 730,8 миллиона рублей до 678 миллионов.

Финансовые показатели магазинов падали всё из-за того же — массовых проверок и роста конкуренции, писал РБК со ссылкой на отчетность АО «Инвест Стандарт» и АО «Арткомм». Это головные структуры компаний, управляющих магазинами «Светофор» и «Маяк» в Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, в том числе в Москве и Подмосковье.

У «Инвест Стандарта», например, в 2025 году выручка подросла на 10,7% — до 814,3 миллиона рублей. Компания собрала больше дивидендов, чем в 2024-м. Но чистая прибыль упала почти на 14% — до 547,8 миллиона. Это было связано с необходимостью «оказывать в большем объеме финансовую помощь дочерним обществам для покрытия убытков», цитировали отчетность в РБК. У «Арткомма» по итогам 2025 года выручка снизилась сразу на 66% — до 87,4 миллиона рублей, а чистая прибыль упала на 76,4% — до 62,2 миллиона.

Фреш в «Светофоре» Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В Москве и Московской области торгуют два юрлица, подконтрольные «Инвест Стандарту»: «Торгсервис 150» (около 60 магазинов преимущественно в Москве) и «Торгсервис 50» (около 70 магазинов в столичном регионе и Рязанской области). Выручка первого упала за год на 17,6% — с 9,5 миллиарда до 7,85 миллиарда рублей, а чистая прибыль уменьшилась на 77,3% — до 10,7 миллиона. У второй компании выручка снизилась на 9,6% год к году — до 8,9 миллиарда, а чистая прибыль упала на 68,5% — до 5,2 миллиона рублей.

В целом у большинства подконтрольных «Инвест Стандарту» «Светофоров» выручка в 2025 году снизилась в пределах 1–10%. Но, например, у компании «Торгсервис 178» (30 магазинов в Петербурге, Ленинградской и Мурманской областях) выручка выросла почти на 50% — до 2,3 миллиарда рублей, правда, с убытком в 7,2 миллиона (против чистой прибыли 285 тысяч рублей годом ранее).

Маркетолог Дмитрий Полуянов полагает, что Шнайдеры будут закрывать неэффективные магазины и дальше.