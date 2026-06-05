НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

с-в.

 756мм 40%
Подробнее
6 Пробки
USD 73,47
EUR 85,56
Каким будет лето
Стенды регионов на ПМЭФ
Где отдохнуть этим летом
Сточные воды в реке
Как отметить свадьбу в Ярославле
ДТП с перевертышем
Кража иконы
Накроет магнитная буря
Афиша на выходные
Экономика ПМЭФ-2026 «Площадка с новыми возможностями»: в Ярославской области построят три новых завода

«Площадка с новыми возможностями»: в Ярославской области построят три новых завода

Соглашение об этом подписали на ПМЭФ

120
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил на ПМЭФ | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиаГубернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил на ПМЭФ | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил на ПМЭФ

Источник:

Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум — деловое мероприятие, объединяющее представителей бизнеса и политики на одной площадке. Среди участников форума — делегация из Ярославской области во главе с губернатором Михаилом Евраевым.

Как рассказал глава региона в беседе с «Городскими медиа», куда входит портал 76.RU, за три дня удалось заключить договоры на сумму более 170 миллиардов рублей.

«На Питерском экономическом форуме мы подписали инвестиции на сумму более 170 млрд рублей, — рассказал Михаил Евраев. — Это 21 проект. Это 10 проектов в сфере промышленности, остальные — это агропром, туризм, инвестиции в IT. Это и отели, это и новые производственные площадки, и строительство жилья. Для нас такая хорошая здесь площадка по новым возможностям».

Михаил Евраев рассказал об итогах работы делегации на ПМЭФ

Источник:

Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

Новые заводы

На форуме удалось заключить соглашение с Уральским заводом противогололедных материалов на строительство завода реагентов в Ярославле. В качестве участка под застройку выбрали промзону на улице Промышленной. Сам проект планируют реализовать в 2026–2030 годах.

«Общий объем инвестиций составит порядка 1 млрд рублей. Будет создано не менее 50 рабочих мест», — сообщил губернатор.

Помимо него в регионе появятся фармацевтический завод и предприятие по производству вентиляционного оборудования.

«Общий объем инвестиций превысит 2,1 млрд рублей, а для жителей региона будет создано 165 новых рабочих мест», — рассказал подробнее Михаил Евраев.

Михаил Евраев встретился с президентом Shkulev Holding Виктором Шкулёвым | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиаМихаил Евраев встретился с президентом Shkulev Holding Виктором Шкулёвым | Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

Михаил Евраев встретился с президентом Shkulev Holding Виктором Шкулёвым

Источник:

Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

Новые кафе и отели

Еще одним проектом стало строительство придорожных кафе и отелей в Ростовском и Первомайском округах. Размер инвестиций — около 1,1 млрд рублей.

«Это новые рабочие места для наших жителей, дополнительные возможности для местных производителей и предпринимателей, а также повышение безопасности на дорогах», — рассказал Михаил Евраев.

Восстановление зданий

Более 1,1 млрд рублей власти направят на реставрацию старинных зданий в Ростове Великом. Компания «УК Ростов Великий» направит 1,1 миллиарда рублей на реставрацию домов Мальгиных, Щаповых, Савиной и Блаженова. Кроме того, в одном из особняков XIX века после реставрации разместят детский образовательный центр «Кибердом».

«Проект предусматривает и развитие местных промыслов. По итогам реализации предполагается создание 200 рабочих мест», — рассказали власти.

В Тутаеве компания «Дом Демидова» вкладывает 150 миллионов рублей в реконструкцию исторического здания на левом берегу.

Тепличный комплекс

На форуме губернатор подписал соглашение о строительстве тепличного комплекса в Гаврилов-Яме. Там планируют выращивать цветы и рассаду. Размер инвестиций — около 800 млн рублей.

«Хозяйство уже выращивает более трех миллионов тюльпанов и лилий в год. Новый проект позволит нарастить объем», — поделился глава региона.

Ранее в поселке Дубки открылось первое в России предприятие по производству орхидей. За дело взялась компания «Горкунов». Много лет они выращивают розы и овощи в теплицах под Ярославлем. Ранее мы показывали, как в теплицах выращивают нежные растения, прежде чем они попадают на прилавки магазинов.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Проект Инвестиция ПМЭФ Михаил Евраев
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Всё уходит на аренду и зарплаты? Предпринимательница открыто показала, сколько зарабатывает на бизнесе в ТРЦ
Анна Остапова
Бизнес
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
Две ипотеки и кредит на авто: на что тратит деньги сотрудница IT-компании с зарплатой 190 тысяч рублей
Тюменка Алина
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем