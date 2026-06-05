«Площадка с новыми возможностями»: в Ярославской области построят три новых завода

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев выступил на ПМЭФ Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит Петербургский международный экономический форум — деловое мероприятие, объединяющее представителей бизнеса и политики на одной площадке. Среди участников форума — делегация из Ярославской области во главе с губернатором Михаилом Евраевым.

Как рассказал глава региона в беседе с «Городскими медиа», куда входит портал 76.RU, за три дня удалось заключить договоры на сумму более 170 миллиардов рублей.

«На Питерском экономическом форуме мы подписали инвестиции на сумму более 170 млрд рублей, — рассказал Михаил Евраев. — Это 21 проект. Это 10 проектов в сфере промышленности, остальные — это агропром, туризм, инвестиции в IT. Это и отели, это и новые производственные площадки, и строительство жилья. Для нас такая хорошая здесь площадка по новым возможностям».

Михаил Евраев рассказал об итогах работы делегации на ПМЭФ Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

Новые заводы

На форуме удалось заключить соглашение с Уральским заводом противогололедных материалов на строительство завода реагентов в Ярославле. В качестве участка под застройку выбрали промзону на улице Промышленной. Сам проект планируют реализовать в 2026–2030 годах.

«Общий объем инвестиций составит порядка 1 млрд рублей. Будет создано не менее 50 рабочих мест», — сообщил губернатор.

Помимо него в регионе появятся фармацевтический завод и предприятие по производству вентиляционного оборудования.

«Общий объем инвестиций превысит 2,1 млрд рублей, а для жителей региона будет создано 165 новых рабочих мест», — рассказал подробнее Михаил Евраев.

Михаил Евраев встретился с президентом Shkulev Holding Виктором Шкулёвым Источник: Дмитрий Толстошеев / Городские медиа

Новые кафе и отели

Еще одним проектом стало строительство придорожных кафе и отелей в Ростовском и Первомайском округах. Размер инвестиций — около 1,1 млрд рублей.

«Это новые рабочие места для наших жителей, дополнительные возможности для местных производителей и предпринимателей, а также повышение безопасности на дорогах», — рассказал Михаил Евраев.

Восстановление зданий

Более 1,1 млрд рублей власти направят на реставрацию старинных зданий в Ростове Великом. Компания «УК Ростов Великий» направит 1,1 миллиарда рублей на реставрацию домов Мальгиных, Щаповых, Савиной и Блаженова. Кроме того, в одном из особняков XIX века после реставрации разместят детский образовательный центр «Кибердом».

«Проект предусматривает и развитие местных промыслов. По итогам реализации предполагается создание 200 рабочих мест», — рассказали власти.

В Тутаеве компания «Дом Демидова» вкладывает 150 миллионов рублей в реконструкцию исторического здания на левом берегу.

Тепличный комплекс

На форуме губернатор подписал соглашение о строительстве тепличного комплекса в Гаврилов-Яме. Там планируют выращивать цветы и рассаду. Размер инвестиций — около 800 млн рублей.

«Хозяйство уже выращивает более трех миллионов тюльпанов и лилий в год. Новый проект позволит нарастить объем», — поделился глава региона.