Два ценника на один товар и иллюзия роста. Что происходит с российским бизнесом в 2026 году — разбор

Судя по статистике, количество компаний растет. На что на самом деле стоит за этими цифрами? Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Эксперты прогнозировали, что налоговая реформа окончательно разорит малый и средний бизнес, вынудив его уйти в тень. Но оказалось, что у предпринимателей немало и других проблем, главная из которых — обнищание населения, основного потребителя их товаров и услуг. Редакция «ИрСити» собрала мнение экономистов и бизнесменов из разных сфер, чтобы понять, какие настроения сейчас царят в деловой среде.

За всё в итоге платит потребитель

В результате налоговой реформы нагрузка выросла так или иначе у всех малых и средних предприятий, причем эти расходы в итоге всё равно легли на плечи конечного потребителя, считает президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Алексей Соболь. По его словам, во многих сферах наблюдается снижение спроса. Есть и совсем печальные случаи, когда малый бизнес отработал всего несколько месяцев и готовится к закрытию.

Заметнее всего волна закрытий ресторанов и кафе, причем такие тенденции наблюдаются с конца прошлого года. Как поясняет эксперт, сфера общепита предполагает высокие операционные расходы, которые крайне сложно сократить, поскольку необходимо обеспечивать правильное хранение и качество продуктов. Увольнять сотрудников тоже не вариант, иначе некому будет работать. К этому добавляются расходы на лицензии и аренду. На выходе — высокая стоимость блюд.

— Готовы ли платить за это россияне? Не всегда. И количество посетителей снижается, — оценивает ситуацию Алексей Соболь.

По его словам, трудности не ограничиваются только одной налоговой реформой. Сейчас остро стоит вопрос расчетов правительства некоторых регионов с подрядчиками, которые зачастую тоже являются субъектами МСП (малого и среднего предпринимательства). На слуху проблемы в сфере транспорта и ЖКХ, но это также затрагивает IT и строительство.

— Здесь важно стабилизировать ситуацию с обязательствами бюджета региона и страны, сохранить те меры поддержки, которые уже действуют, и не принимать кардинально новых регулирующих мер в ближайшие два-три года. Это позволит бизнесу перестроить собственные процессы и работать дальше, — предлагает эксперт.

Дело не только в налоговой реформе

Судя по статистическим данным, нет оснований говорить о массовом закрытии бизнеса в России. Наоборот, число субъектов малого и среднего предпринимательства растет: сейчас зарегистрировано почти 7 млн компаний и ИП без учета самозанятых.

При этом бизнес-омбудсмен Андрей Лабыгин не исключает, что есть локальные истории «оптимизации бизнеса». На фоне общего кризиса продолжают активно развиваться направления, связанные с электронной коммерцией и доставкой, отмечает эксперт. По оценкам Лабыгина, сильнее всех изменения чувствуют сферы, зависящие от инвестиционной активности и доступности кредитов.

— Дело не только в налоговой реформе. На ситуацию влияет целый комплекс факторов: это и высокая ключевая ставка, и дорогие кредиты, и общее настроение в экономике, и внешнеполитическая обстановка, и санкционные ограничения. Но один из ключевых факторов — потребительский спрос, — отмечает уполномоченный по защите прав предпринимателей.

По его мнению, люди стали внимательнее относиться к расходам, откладывать деньги на будущее и покупать в первую очередь самое необходимое. Влияет и высокая доходность банковских вкладов: россияне предпочитают размещать деньги и получать гарантированный доход, а не рисковать, открывая новое дело, уточняет эксперт.

Он считает, что предприниматели умеют находить возможности «там, где другие видят только проблемы», поэтому сейчас заметен интерес к местной продукции, новым форматам обслуживания и технологическим решениям. По мнению Андрея Лабыгина, деловой климат начнет улучшаться на фоне снижения стоимости кредитов, стабилизации внешнеэкономической ситуации, роста потребительского спроса и появления новых инвестиционных возможностей.

Открыть ресторан стало сложнее

Президент Ассоциации рестораторов Иркутской области Сергей Смолянинов прокомментировал закрытие заведений общепита, связав этот тренд с кратным ростом налоговой нагрузки. По его мнению, у каждого предпринимателя были свои причины для приостановки проектов, однако общей проблемой стало резкое увеличение обязательных платежей. Несмотря на временные послабления по НДС и моратории, процесс «обеления» зарплат для тех, кто работает в общепите, и обязательные социальные отчисления вывели многих предпринимателей на высокую налоговую базу. Речь идет прежде всего про НДФЛ.

— В Иркутске в XIX веке рестораны и подворья открывали только очень обеспеченные люди, которые могли себе это позволить. Сейчас мы как будто возвращаемся к этой тенденции. Содержать такие проекты, чтобы принимать гостей, — дело нелегкое, замечает ресторатор.

Справиться с ним, по мнению эксперта, могут либо владельцы достаточной финансовой подушки и запаса прочности, либо предприниматели с большим опытом в сфере общепита.

В целом ситуация в отрасли сложная: с одной стороны, упал потребительский спрос, с другой — снизился средний чек, оценивает Сергей Смолянинов. Тем не менее есть надежды на летний сезон, также поддерживает российский общепит событийка: рестораторы начали понимать, что нужно не только участвовать в крупных фестивалях, но и самим придумывать интересные мероприятия.

Прогнозы на оставшиеся месяцы 2026 года Сергей Смолянинов делает осторожные: ситуация слишком нестабильная. Уже сейчас понятно, что спад в экономике продолжится, поэтому выручка ресторанов, скорее всего, уменьшится.

— Это не будет критичной потерей с точки зрения цифр. Лето всё-таки сможет поддержать ресторанный и гостиничный бизнес, так что как минимум в сентябре всё еще будет неплохо, — говорит Сергей Смолянинов.

А вот после окончания туристического сезона может пройти новая волна закрытий.

«Ситуация на стройке — катастрофа»

Строительная сфера после 1 февраля, когда ужесточили льготную ипотеку, фактически перебивается единичными сделками. Хотя накануне изменений — в ноябре и декабре 2025 года — фиксировался такой всплеск семейной ипотеки, что в итоге 2025 год оказался не таким провальным, как предполагалось, рассказывает генеральный директор финансово-строительной компании «Новый город», депутат заксобрания Дмитрий Ружников. По его словам, сейчас стандартная ипотека не работает, а льготную берут только те, кто подходит под новые условия.

Для застройщиков текущая ситуация — это катастрофа. Начался второй квартал, и ситуация стала еще хуже. Пока что мы никаких изменений не видим. Дмитрий Ружников генеральный директор ФСК «Новый город»

По мнению Дмитрия Ружникова, ситуация может выправиться, если решится хотя бы одна из трех проблем (а лучше — все три).

Во-первых, поясняет девелопер, необходимо снижение ключевой ставки хотя бы до 10%, тогда рыночная ипотека будет от 12%. Такой процент покупателям под силу, нынешние 16–18% — это по-прежнему слишком высокий уровень.

Во-вторых, ситуацию может исправить принятие какого-то положительного решения по спецоперации. Пока что, по словам Дмитрия Ружникова, отмечается общая тревожность и уныние населения по поводу перспектив в росте экономики.

В-третьих, необходимо вернуться к мерам господдержки, считает эксперт. Это может быть возвращение к льготной ипотеке, субсидирование или альтернативные меры.

«У кого есть силы, тот работает, у кого нет — уходит с рынка»

Статистика роста количества субъектов МСП говорит о дроблении бизнеса и о его переходе в «серую зону», уверен владелец сети продуктовых магазинов, депутат заксобрания Евгений Сарсенбаев. В реальности происходит отток людей из предпринимательского сообщества.

По его мнению, сейчас зарабатывают только банки, которые кредитуют бизнес под высокие проценты. В такой ситуации многие прогорают, что приводит к сокращению конкуренции на рынке продуктового ретейла и, как следствие, росту цен для населения, у которого тоже есть кредиты.

На этом фоне, замечает предприниматель, административная нагрузка на бизнес не снижается. Так, власти запустили цифровую платформу «ГосЛог», призванную сделать более прозрачными грузовые коммерческие перевозки. Но, по мнению Евгения Сарсенбаева, это приведет лишь к увеличению расходов. По его оценкам, только оснащение необходимым программным комплексом обойдется компании в сумму от 600 тысяч до 2 миллионов рублей. К этому добавляются затраты на ежемесячное обслуживание, что в итоге спровоцирует рост конечных цен на товары.

Эксперт не исключает, что из-за введения новой платформы уменьшится количество официальных перевозчиков, часть из них перейдет в «серую зону» и будет работать за наличные.

— Реальный сектор экономики пострадал. Мы не на рынке, мы не можем конкурировать с теми, кто работает за наличные, и, соответственно, недополучаем доход. В итоге я как директор думаю: «Ну раз у меня не получается делать бизнес, положу-ка я тогда деньги на депозит и уйду с рынка», — говорит Сарсенбаев.

Как поясняет предприниматель, из-за перехода предприятий в тень страдают и социальные заказчики: школы, детсады, больницы, которые не могут контрактоваться за наличные.

Он также заявляет о нехватке кадров в продуктовом ретейле, особенно рабочих специальностей. Это в том числе связано со спецоперацией и ужесточением миграционного законодательства. Поэтому, признаётся бизнесмен, приходится «перекупать» сотрудников у других фирм.

Ко всему прочему из-за налоговых изменений резко выросли расходы на аренду или транспортно-логистические услуги. А ресурсники повысили коммунальные тарифы. Добавляет проблем и то, что с рынка ушли некоторые партнеры, а те, что остались, повысили цены на свои услуги.

Оставаться на плаву помогает диверсификация бизнеса, признаётся бизнесмен. Также приходится подстраиваться под запросы потребителей, которые переориентировались на дешевые позиции и в целом начали меньше покупать. Поэтому приходится искать новых поставщиков, которые могут предложить более низкую стоимость, и развивать новые направления производства. Бизнесмен уверен, что проблему может решить диалог властей с предпринимательским сообществом.

«20% гостиниц на Байкале может закрыться»

По турбизнесу сильнее всего бьет даже не налоговая реформа, связанная с ростом ставки по НДС и снижением лимитов по доходам по спецрежимам, а коммунальные тарифы и туристический налог, который ввели в ряде муниципалитетов в 2025 году, считает председатель комитета по предпринимательству в сфере туристской, курортно-рекреационной и гостиничной деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марина Григорьева.

— В Иркутске в очень критическом состоянии находится структура хостелов. Минимальный порог туристического налога, который сегодня действует согласно федеральному законодательству (100 рублей), заставляет хостелы прекращать свою деятельность, и это происходит повсеместно. Предприниматели будут вынуждены либо уходить в «серую зону», либо просто-напросто прекращать свою деятельность, — заметила Григорьева.

Она уточнила, что некоторые муниципалитеты установили ставку в 1%, а другие с этого года начали работать по ставке 2%, а это отвлечение оборотных средств. Всё это отражается и на валовой выручке, и на возможности реинвестиций. Помимо всего прочего, выросла нагрузка в результате изменений налогообложения на фонд оплаты труда.

В результате как минимум инвестпроекты замораживаются, как максимум снижается активность в отрасли.

— По нашим прогнозам, к следующей весне, мы думаем, не менее 20% коллективных средств размещения прекратят свою деятельность или будут работать только в летний период. То есть зимний отдых на Байкале будет, скорее всего, в несколько ином формате и очень дорогим, еще более дорогим, чем есть на сегодняшний день, — считает Григорьева.

Но основной проблемой представители туриндустрии называют коммунальные тарифы. Положение бизнеса усугубляет и общее снижение турпотока, вызванное падением покупательской способности населения. Поэтому, подчеркивают эксперты, собственники вынуждены либо повышать стоимость услуг, либо прекращать свою деятельность.

«Население начало стремительно беднеть»

Доктор экономических наук Надежда Грошева называет две главные проблемы малого и среднего бизнеса — это нехватка кадров и снижение доходов населения. Это привело к тому, что люди начали выбирать, на что потратить деньги: на какую-то услугу от малого бизнеса или на решение более насущных вопросов.

Более того, отмечает Грошева, на ситуацию влияют меры по «обелению» бизнеса, в том числе система цифровой маркировки товаров «Честный знак» и автоматизированные системы контроля. На этом фоне в стране выросло количество мелких предприятий, принимающих оплату наличными, которые зачастую не декларируются и не облагаются налогами. Причем потребителям всё чаще предлагают два разных ценника на один и тот же товар или услугу в зависимости от способа расчета: банкнотами или картой.

А проблема отсутствия кадров усугубляется тем, что со стороны бизнеса нет конкретного заказа на специалистов. Как объясняет экономист, Министерство образования РФ выделяет вузам ограниченное количество бюджетных и коммерческих мест, и университеты, будучи максимально заинтересованными в том, чтобы их выпускники нашли работу, создают практико-ориентированные программы. Тем не менее вузы готовы подстраиваться под запросы предпринимателей. Сегодня, замечает эксперт, «прогорает» тот бизнес, который набрал кредиты на операционную деятельность.

При этом Надежда Грошева считает, что вся мировая экономика зашла в тупик и не только наша страна находится в тяжелой ситуации. Тем не менее, по мнению экономиста, санкции в итоге оказали положительное влияние на российскую экономику. Конечно, предприниматели, которые занимались торговлей и закупали продукцию за рубежом, оказались не готовы к переменам из-за разрыва связей с иностранными поставщиками. Но с другой стороны, началось импортозамещение и многие получили возможность открывать и развивать собственное производство.