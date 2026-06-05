Всё уходит на аренду и зарплаты? Предпринимательница открыто показала, сколько зарабатывает на бизнесе в ТРЦ

Предпринимательница раскрыла ситуацию с бизнесом Источник: Анна Остапова, Ирина Шарова / 72.RU

Бизнесмены говорят, что переживают не самые простые времена. И налоговая реформа здесь ни при чем. Предприниматели рассказывают о том, что офлайн-продажи стремительно падают. Люди всё чаще предпочитают делать покупки через интернет. Такого же мнения придерживается и Анна Остапова из Тюмени. У нее есть свой магазин в популярном ТРЦ, но из-за сильного падения выручки она вынуждена его закрыть. Почему так вышло — читайте в ее авторской колонке от первого лица для 72.RU.

Анна Остапова Бизнес

Я всегда очень чувствительно относилась к пространству. Для меня важно, чтобы в помещении было не просто красиво, а чтобы оно еще и «звучало» через аромат. Запах напрямую влияет на мое состояние: на настроение, концентрацию, ощущение уюта.

Так в какой‑то момент я и решила создавать авторские ароматы. Занимаюсь этим непростым делом уже четыре года. За это время появились своя линейка ароматов, постоянные клиенты и небольшой островок в тюменском ТЦ.

Боже, как я счастлива была. Когда-то открытие магазина в торговом центре для меня казалось мечтой. Мы подходили к выбору площадки очень рационально: анализировали трафик разных торговых центров, тестировали локации, перемещали магазин и в итоге остановились на одном — это оказался самый проходимый ТЦ в Тюмени.

Старт был действительно успешным. Но в январе 2026 года произошел резкий спад покупательской активности. Мы ушли в минус, и, к сожалению, эта динамика закрепилась. Нам стало очевидно, что меняется не только наш показатель, а сама модель потребления в офлайне.

Если раньше наш оборот составлял 600–900 тысяч рублей в месяц, то сейчас это 300–400 тысяч. Фактически выручка сократилась почти в два раза. Для любого розничного бизнеса это серьезный показатель, который невозможно игнорировать.

За один день наша точка приносит от 0 до 25 тысяч рублей. И если удается продать меньше девяти тысяч, то мы не только ничего не зарабатываем, но и уходим в минус. Ведь мы платим за аренду, зарплату продавцу, кредит на сам остров, за обслуживание кассы и еще налоги.

Девушка пришла в один из дней в свой магазин и показала, сколько заработала Источник: Анна Остапова

Мы сейчас находимся в периоде тотальной трансформации розничной торговли. Покупатель всё чаще приходит в торговый центр не за товаром, а за впечатлениями: в кино, на фудкорт, на встречу с друзьями. И это меняет экономику офлайн‑магазинов.

Я уверена, что будет усиливаться онлайн-направление, а сами ТЦ будут больше развивать досуговую составляющую. Классическая товарная розница в прежнем формате уже сейчас постепенно уходит в прошлое.

Но это не кризис и не повод расстраиваться. Это эволюция — и в ней выигрывают только те, кто умеет адаптироваться. Я хоть и закрываю точку в ТРЦ, но не перестаю заниматься своим бизнесом. Мы приняли стратегическое решение — полностью переходим в онлайн. Уже активно работаем с маркетплейсами.

Онлайн дает широкий охват. Плюс наша аудитория давно готова к такому формату. У нас сформировалось лояльное сообщество клиентов, которые возвращаются, рекомендуют нас и ждут новинок.

Что касается налоговой реформы, то каких-то серьезных последствий мы на себе не прочувствовали. Мы зарегистрированы как ИП и работаем по патентной системе налогообложения. Здесь изменений, которые бы существенно повлияли на экономику проекта, не было.

Представители тюменской сети веломагазинов FreeRide, которые работают в городе больше 20 лет, заявили о закрытии бизнеса. Мы связались с Виктором Степановым, совладельцем компании, и рассказываем о причинах непростого решения.